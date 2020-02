FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2019 samt gennemgået revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabsmeddelelsen indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport for 2019.

Nedenfor angives et sammendrag af resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse:

Resultatopgørelse (DKK 1.000) 2019 2018 Bruttofortjeneste 6,515 7,187 Personale omk. -4.222 -4,205 Resultat før renter, afskr. og skat 2.293 2.982 Årets resultat 276 792





Balance (DKK 1.000) 2019 2018 Immaterielle anlægsaktiver 7.645 7.255 Materielle anlægsaktiver 113 16 Finansielle anlægsaktiver 166 47 Anlægsaktiver i alt 7.924 7.318 Tilgodehavender 7.132 7.815 Likvide beholdninger 365 787 Omsætningsaktiver i alt 7.497 8.602 Aktiver i alt 15.421 15.920 Egenkapital 9.937 11.304 Langfristede gældsforpligtelser 117 0 Kortfristede gældsforpligtelser 5.367 4.616 Passiver i alt 15.421 15.920





Egenkapitalforklaring 2019 2018 (DKK 1.000) Aktiekapital 4.240 4.240 Beholdning af egne aktier 0 0 Overkurs ved gældskonvertering 0 0 Overkurs ved emission 0 0 Reserve for udviklingsomkostninger 5.090 4.178 Overført resultat 607 2.886 I alt 9.937 11.304





Pengestrømsopgørelse (DKK 1.000) 2019 2018 Årets resultat 276 792 Pengestrømme driftsaktiviteter 2.330 3.895 Pengestrømme investeringsaktiviteter -2.425 -2.506 Pengestrømme fra egenfinansiering -1.543 -872 Nettoændring i likviditet -1.362 1.309 Valutakursreguleringer likvider 26 -45 Likvide beholdninger primo 725 -538 Likvider ultimo -611 725

Regnskabsrelaterede nøgletal

2019 2018 Overskudsgrad 14 % 14 % Afkastningsgrad 3 % 19 % Soliditetsgrad 64 % 71 %

Aktierelaterede nøgletal

2019 2018 Indre værdi pr. aktie 11,71 13,33 Resultat efter skat pr. aktie i DKK 0,32 0,93 Antal nominelle aktier ultimo 847.917 847.917 Gennemsnitligt antal aktier 847.917 838.334

Selskabets revision har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

Resume

2019 var et år med fremgang på vigtige områder; men desværre også med stilstand på andre områder

Ekstern fakturering lavere end i 2018

Årsværdien af uopsagte aftaler er steget

Nye MSP-aftaler er indgået med vigtige regionale partners

Etablering af international digital marketing organisation

Forsinkelse med produkt færdiggørelse

Positivt resultat og cashflow fra driften





Bruttofortjenesten er faldet fra TDKK 7.187 til TDKK 6.515. Resultat før skat er TDKK 353 og dermed på lavere niveau end året før. Resultat efter skat på TDKK 276 er ligeledes på et lavere niveau end det foregående år.

Ved offentliggørelse af 2018 årsresultatet var forventningen til hele 2019 (som blev fastholdt ved halvårsregnskabet): ” For 2019 planlægges med øgede omkostninger til salg/markedsføring og produktudvikling udover niveauet i 2018. Der forventes yderligere vækst i omsætningen til delvis at dække de øgede omkostninger. Resultat før skat forventes på samme niveau som 2018; men et mindre underskud vil kunne accepteres. I 2019 vil fremgang i de strategiske mål være vigtigere end resultatet.” I FirstNorth meddelelse 6/2019 annonceredes, at omsætningsvæksten ikke kunne nås. Flere store salgsprojekter blev forsinkede og kunne derfor ikke afsluttes i 2019.

Bestyrelsen finder omsætningsudviklingen skuffende, men finder det tilfredsstillende, at der fortsat er en overskudsgrad på 14%. Det er positivt, at organisationen er vokset med internationale ansættelser, som styrker forventningen til, at de fremtidige mål indfries.

Økonomi:

Selskabets internationaliseringsgrad er fastholdt i 2019 med 73% af faktureringen som eksport i 2019. Dette er i overensstemmelse med prioritering af salgs- og markedsføringsaktiviteter. En konsekvens heraf er dermed større følsomhed overfor valutaudsving. Med den store andel af omsætning i GBP og USD er selskabet følsomt overfor valutaudsving. I 2019 har der været et positivt bidrag fra valutapositionerne. FastPassCorp har p.t. valgt ikke at afdække disse valutarisici.

Fakturering fra løbende kontrakter øgedes yderligere i 2019 og nåede op på over 86% af den samlede fakturering. Det var højere end forventet og desuden et udtryk for, at selskabet manglede købsordrer med up-front betaling.

Årets generalforsamling besluttede en udbyttebetaling på DKK 2 pr. aktie, som blev udbetalt i april måned. Selskabet anbefaler, at årets overskud anvendes til investering i nye aktiviteter fremfor udbytte.

Vision og mål for næste 3 år

Vi har i 2019 ikke haft den planlagte omsætningsmæssige fremgang. På trods af et kortvarigt tilbageslag er vi fortsat optimistiske med hensyn til vækstmulighederne.

På trods af modgangen i 2019 forventer selskabet fortsat, at vi kan skabe høj vækst i de kommende år. Allerede for 2020 forventes en god vækst, som kan øges i årene efter.

For at opnå ovenstående mål, kræves der investeringer allerede i indeværende år. Væsentlige dele af disse investeringer bogføres direkte som omkostninger, eksempelvis salg og markedsføring. FastPassCorp udelukker ikke, at der undervejs i 2020 og 2021 kan være behov for yderligere likviditet, udover hvad den løbende drift tilvejebringer. Likviditetsbehovet påvirkes væsentligt af tidspunkterne for nye større ordrer og kontraktform. De beslutninger, der blev truffet på generalforsamlingen i 2019, har skabt de nødvendige forudsætninger herfor.

Forventning for 2020

For 2020 planlægges med øgede omkostninger til salg/markedsføring og produktudvikling udover niveauet i 2019. Der forventes god vækst i omsætningen til dækning af de øgede omkostninger. Resultat før skat forventes at være bedre end i 2019. I 2020 vil fremgang i de strategiske mål være vigtigere end resultatet.

Generalforsamling og kommende meddelelser

Den ordinære generalforsamling afholdes den 23. marts kl 16:00 hos vores revisionsselskab Grant Thornton, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø.

Oplysninger om resultat for 1. halvår 2020 udsendes den 25.august 2020.

Regnskabet vil være tilgængeligt fra vores hjemmeside senest den 14. marts 2020, og kan ligeledes rekvireres fra selskabet.

Yderligere oplysninger

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

