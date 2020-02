Da det negative renteniveau forventes at fortsætte i flere år frem, finder Jyske Bank det nødvendigt med virkning fra 1. maj 2020 at fastsætte en grænse på 250.000 kr. for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente af indlån. Det betyder, at man kan have 250.000 kr. stående på sin NemKonto uden at betale negativ rente.

På øvrige konti betaler man negativ rente af alt indlån. På indlånskonti til børn samt børneopsparing er grænsen dog 100.000 kr.

Alt andet lige bliver i niveauet 25 mia. kr. indlån berørt af ovenstående ændringer.

