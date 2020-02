Communiqué - Paris, le 25 février 2020

Point sur l'impact du COVID-19

Depuis la dernière communication de SMCP le 29 janvier dernier, l'épidémie du Covid-19 en Chine1 a un impact significatif sur la consommation chinoise.

Dans ce contexte, les ventes et la rentabilité de SMCP en Chine1 (un marché-clé pour le Groupe) sont significativement impactées, et, dans une moindre mesure les autres régions du monde, en raison de la baisse des touristes chinois.

Bien que SMCP ait généré une performance solide au cours des 3 premières semaines du mois de janvier en Chine continentale, une partie importante des magasins du Groupe a depuis été temporairement fermée en Chine continentale et à Macao. Une situation qui évolue chaque jour. En parallèle, les magasins ouverts fonctionnent avec des horaires d'ouverture aménagés.

Daniel Lalonde, Directeur Général de SMCP, a déclaré : « Nous remercions nos équipes locales pour leur dévouement et leur professionnalisme dans ces temps difficiles. Nous avons mis en place une équipe globale pour suivre la situation au quotidien, avec pour priorité d'assurer la sécurité, la santé et la protection de nos collaborateurs et de nos clients. Bien que nous ne puissions pas prévoir la durée de la crise, nous avons pris les mesures nécessaires pour atténuer son impact sur notre activité. Je reste pleinement confiant dans notre stratégie, la force de nos marques et leur potentiel en Chine. »

Dans ce contexte, SMCP a décidé de reporter son Capital Market Day, initialement prévu le 2 avril 2020, au 30 septembre 2020.

Le Groupe suit avec attention l’évolution de la situation et fera un nouveau point à l’occasion de ses résultats annuels, le 25 mars prochain.





1 Incluant la Chine continentale, Hong-Kong et Macao







