BOSTON, 25 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, le principal fournisseur de solutions d'innovation et de gestion de la propriété intellectuelle, a annoncé aujourd'hui que l'Office de la recherche navale (ONR – US Navy) de la Marine Américaine a choisi la plateforme AQX d'Anaqua pour gérer son portefeuille mondial de brevets et de marques.



L'ONR est responsable de la coordination, de l'exécution et de la promotion des programmes scientifiques et technologiques de la Marine et du corps des Marines des États-Unis. Depuis plus de soixante-dix ans, l'ONR investit dans la recherche afin d’accroitre les connaissances fondamentales, de favoriser le développement technologique et de fournir des options technologiques pour les systèmes navals futurs. Le portefeuille de propriété intellectuelle diversifié de l'organisation contient plusieurs milliers de brevets avec des inventions remarquables axées sur les systèmes de radar, de communication, d'imagerie et de navigation.

L'ONR a la responsabilités opérationnelle de la propriété intellectuelle pour les avocats et le personnel de soutien du Bureau du Directeur Juridique (OGC) et du Ministère de la Marine (DON). Les exigences du DON en matière de gestion de la propriété intellectuelle et de suivi des contrats ont évolué au fil des ans et, avec elles, la nécessité d'une solution logicielle de propriété intellectuelle plus fonctionnelle. L'ONR a choisi la plateforme AQX d'Anaqua pour rationaliser ses processus de gestion de la PI pour l’administration des brevets et des marques et le suivi des contrats. Avec AQX, l'ONR peut tirer parti des modules et des outils de collaboration et de flux de travail, de rédaction et de classification, de gestion de portefeuille et de licences. L'organisation s'appuiera également sur la solution de gestion financière d'Anaqua pour soutenir le cycle de vie complet des dépenses de l'équipe de Propriété Intellectuelle.

"Le Bureau de la recherche navale a été un pionnier dans le soutien public de la recherche scientifique et technologique qui profite à la fois aux services navals et à la nation en permettant l'accélération de la maturation technologique", a déclaré Bob Romeo, CEO d'Anaqua. "Ils ont un une longue histoire en matière d'innovation et notre plateforme AQX aidera les gestionnaires de portefeuilles de PI à l'ONR à s'assurer qu'ils maximisent l'efficacité de leurs actifs de PI".

À propos d’Anaqua

Anaqua est un fournisseur exclusif de solutions intégrées et de bout en bout de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle. Il offre ses services à plus de 50 % des 25 principaux déposants de brevets américains, plus de 50 % des 25 principales marques internationales et un nombre croissant de cabinets d’avocats parmi les plus prestigieux et avant-gardistes. L’entreprise a implanté le siège de ses activités mondiales à Boston et possède des bureaux à travers l’Europe et l’Asie. La plateforme de gestion de la propriété intellectuelle d’Anaqua est utilisée par près d’un million de cadres, d’avocats, de techniciens juridiques, d’administrateurs et d’innovateurs experts en propriété intellectuelle du monde entier. Sa suite de solutions combine des flux de travail fondés sur les meilleures pratiques avec des analyses big data et des services technologiques pour créer un environnement intelligent visant à orienter la stratégie de propriété intellectuelle, faciliter la prise de décisions en la matière et rationaliser les opérations à cet égard. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur anaqua.com .

À propos du Bureau de la recherche navale

Le Bureau de la recherche navale du ministère de la Marine fournit la science et la technologie nécessaires pour maintenir l'avantage technologique de la Marine et du Corps des Marines. Grâce à son réseau de laboratoires de recherche et d'autres filiales, l'ONR est un leader dans le domaine de la science et de la technologie, avec un engagement dans 50 États, 55 pays, 634 établissements d'enseignement supérieur et institutions à but non lucratif, et plus de 960 partenaires industriels. L'ONR, par l'intermédiaire de ses commandements, y compris le quartier général, l'ONR Global et le Laboratoire de recherche navale à Washington, emploie plus de 3 800 personnes, comprenant du personnel en uniforme, civil et contractuel. Pour en savoir plus sur l'ONR, veuillez consulter le site onr.navy.mil .