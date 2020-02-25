作为美光工业商数（IQ）合作伙伴计划的创始成员，绿芯致力于为工业客户提供坚固、耐用、质量一致性的固态存储产品。

作为美光工业商数（IQ）合作伙伴计划的创始成员，绿芯致力于为工业客户提供坚固、耐用、质量一致性的固态存储产品。

中国，北京和美国，硅谷, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 绿芯是美光倡议的工业商数（IQ）合作伙伴计划的创始成员，该计划是由行业领先公司合作，旨在满足对高质量、高可靠以及长寿命工业物联网（IIoT）产品的需求。作为工业商数(IQ)合作伙伴计划的创始成员，绿芯进一步加强了对嵌入式系统市场的专注，以及对满足工业领域严格品质的承诺。



美光嵌入式业务部营销副总裁Kris Baxter指出：“工业物联网持续快速地改变制造业领域； 因此，它正在改变工业解决方案的设计方式，即现在需要在技术和产品开发方面进行更多的协调与合作。工业商数(IQ)合作伙伴计划使我们能够与绿芯这样的公司合作，为工业市场提供高质量、高可靠以及耐久的嵌入式系统。”

绿芯总经理王序伦表示：“将绿芯的NAND控制器专业知识与美光领先的3D NAND闪存技术相结合，有助于开发下一代ArmourDrive™和NANDrive™产品线。作为可信赖的高可靠固态盘供应商，绿芯感谢美光公司的长期支持及其NAND产品的先进功能。”

绿芯先进的控制器技术搭配美光3D NAND解决了复杂的问题（例如在恶劣工业环境中的数据完整性和产品可靠性），从而使其成为许多嵌入式设计的理想存储解决方案。

关于美光IQ合作伙伴计划的更多信息，请访问https://www.micron.com/IQ。

关于绿芯

基于超过25年的固态存储设计经验，绿芯致力于为嵌入式系统和企业级数据中心开发耐久、可靠和安全的存储解决方案。公司中国总部设在北京，海外总部设在美国硅谷，并在北京、上海、厦门、新竹和硅谷设有产品研发中心。https://www.greenliant.com

Greenliant, Greenliant的标志,NANDrive和 ArmourDrive是 Greenliant的注册商标。此处使用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

此公告随附图片可在以下网页查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e59d1c9a-6338-4f3b-9035-7c8d8fdfa410/zh-Hans

媒体联系人: 魏红军 绿芯半导体 010- 62968018x6607