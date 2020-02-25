AUCTION DATE:FEB 25, 2020
START DATE:FEB 26, 2020
MATURITY DATE:MAR 4, 2020
NOMINAL AMOUNT:369.8 BLN
FIXED RATE:0.00 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD FEB 26 - MAR 4 2020: 444.8 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 75 BLN SEK FOR THE PERIOD FEB 26 - MAR 4 2020.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON FEB 25 2020, AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 369.8 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON FEB 25, 2020.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE