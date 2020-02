NEW YORK, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- über NetworkWire -- Die Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE:BOLT) (OTCQB:PCRCF) (XFRA:NXFE) freut sich über Erwähnung in Leitartikel von NetworkNewsWire („NNW“), einer von mehr als 40 Marken im InvestorBrandNetwork („IBN“), einem vielfältigen Finanznachrichten- und Verlagsunternehmen für Unternehmen und öffentliche Organisationen.



Die vollständige Veröffentlichung mit dem Titel „Indonesia Consolidates Nickel Production to Feed Growing EV Battery Market“ finden Sie unter http://nnw.fm/9DkyR .

Da die indonesische Regierung die Nickelproduktion fördert und aktuell neue Fabriken für die Verarbeitung der Chemikalien entstehen, wird Indonesien in Zukunft nicht mehr nur ein Standort für den Abbau von Nickelerz, sondern auch ein bedeutender Markt für dieses Grundmetall sein.

Die indonesische Regierung und die in der Region tätigen Unternehmen verfolgen ehrgeizige Pläne für die Elektrofahrzeugindustrie des Landes. Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE:BOLT) (OTCQB:PCRCF) (XFRA:NXFE) sieht sich zudem durch beeindruckende Erfolge bei Explorationen im Jahr 2019 in seinen Plänen bestätigt. Tests am Standort, der sich vollständig im Besitz des Unternehmens befindet, ergaben signifikante Nickel- und Kobaltvorkommen nahe der Oberfläche. Diese Beurteilung basiert auf mehreren erfolgreichen Operationen in der zweiten Jahreshälfte 2019 .

Über Pacific Rim Cobalt Corp.

Pacific Rim Cobalt ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf den Erwerb und die Entwicklung hochwertiger Nickel- und Kobaltlagerstätten – Rohstoffe, die für die wachsende Lithium-Ionen-Batterie-Branche von großer Bedeutung sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.PacificRimCobalt.com .

Über NetworkNewsWire

NetworkNewsWire („NNW“) ist ein Finanznachrichten- und Content-Distribution-Unternehmen, eine von über 40 Marken innerhalb des InvestorBrandNetwork („IBN“), das folgende Leistungen bietet: (1) Zugang zu einem Netzwerk von Informationslösungen über NetworkWire , um alle Zielmärkte, -branchen und -benutzer so effizient wie möglich zu erreichen; (2) Verbreitung von Artikel- und Leitartikel an mehr als 5.000 Nachrichtenstellen; (3) verbesserte Lösungen für Pressemitteilungen, um maximale Wirkung zu gewährleisten; (4) Verbreitung in sozialen Medien über IBN an Millionen von Followern und (5) ein umfassendes Portfolio an Unternehmenskommunikationslösungen. Als vielfältige Organisation mit einem umfangreichen Team aus Journalisten und Autoren ist NNW ideal aufgestellt, um Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zu helfen, ein breites Publikum – z. B. Investoren, Verbraucher, Journalisten und die breite Öffentlichkeit – zu erreichen. NNW durchdringt die Informationsflut auf dem heutigen Markt und bietet seinen Kunden damit unübertroffene Aufmerksamkeit, Medienpräsenz, und Markenwahrnehmung. Bei NNW laufen Nachrichten, Inhalte und Informationen zusammen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.NetworkNewsWire.com

Die vollständigen Nutzungsbedingungen und Haftungsausschlüsse finden Sie auf der Website von NetworkNewsWire. Diese gelten für alle von NNW bereitgestellten Inhalte, unabhängig davon, wo diese veröffentlicht oder erneut veröffentlicht werden: http://NNW.fm/Disclaimer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind von Natur aus unsicher, da sie auf aktuellen Erwartungen und Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder zukünftiger Leistungen des Unternehmens beruhen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass er sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollte, da diese nur Vorhersagen sind und nur für den angegebenen Zeitpunkt gelten. Bei der Bewertung solcher Aussagen sollten potenzielle Anleger verschiedene Risiken und Unsicherheiten, die in dieser Veröffentlichung angegeben wurden, und die bei der SEC eingereichten Unterlagen sorgfältig prüfen. Diese Risiken und Unsicherheiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen.

Unternehmenskommunikation: