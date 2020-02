NEW YORK, 25 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire -- Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE : BOLT) (OTCQB : PCRCF) (XFRA : NXFE) a annoncé aujourd'hui son placement dans un éditorial publié par NetworkNewsWire (« NNW »), une parmi les plus de 40 marques du réseau InvestorBrandNetwork (« IBN »), une société de presse et d'édition financière multiforme destinée aux entités privées et publiques.

Pour consulter la publication complète intitulée « Indonesia Consolidates Nickel Production to Feed Growing EV Battery Market » (L'Indonésie consolide la production de nickel pour alimenter le marché croissant des batteries de véhicules électriques), rendez-vous sur le site : http://nnw.fm/9DkyR

Avec le soutien du gouvernement indonésien en faveur de la production de nickel et la création d'usines de traitement des produits chimiques, l'Indonésie ne sera pas seulement une source de minerai de nickel mais deviendra un marché majeur pour le métal de base.

Les plans ambitieux du gouvernement indonésien pour l'industrie des véhicules électriques (VE) du pays correspondent à l'ambition des entreprises travaillant dans la région. Pour Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE : BOLT) (OTCQB : PCRCF) (XFRA : NXFE), cette ambition est soutenue par les impressionnants succès d'exploration de la société en 2019. Les tests sur son site en propriété exclusive ont révélé une minéralisation importante de nickel et de cobalt près de la surface. Ces conclusions s'appuient sur plusieurs opérations réussies au second semestre 2019.

À propos de Pacific Rim Cobalt Corp.

Pacific Rim Cobalt est une société d'exploration minière basée au Canada spécialisée dans l'acquisition et le développement de gisements de nickel et de cobalt de qualité de production, principaux intrants de matières premières pour l'industrie en pleine croissance des batteries au lithium-ion. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse www.PacificRimCobalt.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Tous les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains car ils s'appuient sur les attentes et hypothèses actuelles concernant les événements futurs ou les performances futures de la société. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont que des prédictions et ne sont valables qu'à la date des présentes. Lors de l'évaluation de ces énoncés, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement divers risques et incertitudes identifiés dans le présent communiqué de presse et les questions définies dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. Ces risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

