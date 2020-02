February 25, 2020 04:30 ET

EFORE OYJ Pörssitiedote 25.2.2020 klo 11.30



EFORE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Efore Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.2.2020 Helsingissä.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN: UUSI TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1§:ää kuulumaan seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Enedo Oyj ja rinnakkaistoiminimi englanniksi on Enedo Plc. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

Yhtiöjärjestyksen muutos astuu voimaan sen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.

OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön rekisteröityä osakepääomaa alennetaan 15,000,000 eurosta 14,900,000 eurolla 100,000 euroon ja että alennuksen määrä 14,900,000 euroa siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Osakepääoman alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulutusmenettelyä. Kaikista osakepääoman alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus. Järjestely ei vaadi toimenpiteitä osakkeenomistajilta.

OSAKKEIDEN YHDISTÄMINEN SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ SUUNNATTU OSAKEANTI JA OSAKKEIDEN LUNASTUS

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärä osakepääomaa alentamatta. Yhtiö lunastaa jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan jäljempänä määriteltynä Transaktiopäivänä omistamien osakkeiden lukumäärä kertoimella 49/50 eli jokaista 50 olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan 49 osaketta (”Lunastussuhde”).

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi, yhtiö luovuttaa suunnatussa annissa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä Transaktiopäivänä tehdään jaollinen 50:llä. Yhtiön luovuttamien omien osakkeiden enimmäismäärä on 49 kerrottuna sellaisten arvo-osuustilien määrällä Transaktiopäivänä, joilla säilytetään yhtiön osakkeita. Yhtiön luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä on 217,217 osaketta. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakkeiden vastikkeettomaan luovuttamiseen liittyvistä asioista.

Osakkeiden yhdistämispäivä (”Transaktiopäivä”), jonka perusteella määräytyy osakkeenomistajalle luovutettavien ja osakkeenomistajalta lunastettujen osakkeiden määrä on 27.2.2020. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen Transaktiopäivänä. Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä arviolta viimeistään 28.2.2020. Kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-tunnuksella arviolta 28.2.2020.

Yhdistämisen yhteydessä vastikkeetta lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen hallituksen päätöksellä.

Järjestely ei vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Tarvittaessa yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä Transaktiopäivän jälkeen.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2019 antamaa valtuutusta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta niin, että valtuutus käsittäisi jatkossa yhteensä enintään 1,686,500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön osakkeista osakkeiden yhdistämisen rekisteröimisen jälkeen.

EFORE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

Efore-konserni

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2019 päättyneellä tilikaudella konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 43,3 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 388 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä