25. veebruaril 2020 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja Riigi Kinnisvara AS vahel leping Tallinna Muusika- ja Balletikooli ehitamiseks aadressil Pärnu mnt 59, Tallinn.

Lepingu raames ehitatakse nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega koolihoone, millesse rajatakse muusikaõppeklassid, balleti harjutussaalid, auditooriumid, kontserdisaalid, raamatukogu, ujula, kohvik ja õpilaskodu.

Lepingu maksumus on ligikaudu 34,7 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Hoone ehitustööd valmivad 2022. aasta märtsis.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe, tel +372 680 5105.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee