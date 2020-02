Centile Telecom Applications répond présent

à l’occasion de l’édition 2020 d’IT Partners





Sophia-Antipolis, France, 25 février 2020 - Centile Telecom Applications, leader européen des services et solutions de Cloud PBX et de communications unifiées pour opérateurs et intégrateurs, participe au salon IT Partners, Disneyland 13 & 14 mars sur le stand R33.

Le salon IT Partners est l’occasion pour Centile Telecom Applications de présenter les nouveautés de sa solution ISTRA et de promouvoir son approche « Mobile First » en collaboration avec Euro-Information Telecom. Cette offre de nouvelle génération permettra aux utilisateurs professionnels en situation de mobilité d’accéder aux services PBX au travers d’une véritable approche Fixe-Mobile.

Une présentation plus globale de cette offre FMC sera réalisée le mercredi 11 mars à 18 heures par Bertrand Pourcelot, DG de Centile et Pascal Poggi, Directeur Business Unit de Euro-Information Telecom. Le thème de cet atelier portera sur la « mobilité au cœur de l'évolution de l'espace de travail ».

ISTRA, une solution toujours plus innovante

Pour préparer le passage à l’entreprise digitale, Centile fait évoluer sa solution ISTRA, permettant à court terme d’augmenter le ROI grâce à l’amélioration de l’expérience utilisateur. En complément de son offre de visioconférence qui s'appuie sur Zoom ( ISTRA Collab Enterprise ), et permettant de connecter jusqu’à 300 participants, Centile a rajouté l’offre « ISTRA Collab Business ». Basée sur la technologie Web RTC, ISTRA Collab Business est une solution simple et efficace permettant d’accueillir jusqu’à cinq participants.

Centile a également apporté des améliorations à son application mobile MOBiiS qui reposent notamment sur l’intégration d’une messagerie d’entreprise collaborative sécurisée, l’enrichissement d’un appel en cours avec des fonctionnalités que le GSM n’offre pas ou encore la prise en compte du droit à la déconnexion via le bouton PRO ON-OFF.

Pierre Vidalenc, Directeur Commercial de Centile Telecom Applications : « Notre participation au salon IT Partners est une occasion unique de mettre en valeur nos innovations notamment en matière de FMC qui positionne la mobilité au cœur du changement de l’espace de travail. Nos partenaires pourront ainsi développer leur avantage concurrentiel en intégrant dans leur offre des solutions qui permettent de gagner en productivité et en confort d’utilisation via une expérience utilisateur unique. »

À propos de Centile Telecom Applications

Centile Telecom Applications, filiale de Enreach, est le leader européen des services et solutions de Cloud PBX et de communications unifiées pour opérateurs et intégrateurs. La plateforme ISTRA de Centile est déployée auprès d’une centaine d’opérateurs répartis dans vingt pays et compte à ce jour près d’un million d’utilisateurs.

Enreach, groupe international, emploie plus de 850 personnes réparties dans 8 pays européens et mène ses activités dans 25 pays. En tant que l'un des principaux fournisseurs européens de communications unifiées, Enreach compte plus de deux millions d’utilisateurs finaux à travers un réseau de plus de 1 650 revendeurs et de fournisseurs de services. En 2019, Enreach a réalisé un CA de 180M €.

