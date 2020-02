Expensya l’entreprise qui édite et commercialise la solution de gestion des notes de frais nouvelle génération, annonce un partenariat avec Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail.

Expensya figure désormais sur le Portail Collaboratif de Cegid, rassemblant sur une plateforme unique les meilleures solutions de gestion. Ce portail développé par Cegid, a pour objectif de fournir une plateforme centrale unique aux entrepreneurs, pour leur permettre de gérer non seulement leur relation avec l’expert-comptable mais également toute leur activité de gestion en toute simplicité dans un écosystème unique.

Ce partenariat vient compléter l’offre de services proposée par les deux éditeurs, notamment pour les TPE-PME et les professionnels de la comptabilité. Cette initiative permet de renforcer l’écosystème digital du portail Cegid en proposant un service innovant, pour mieux accompagner ses clients dans la transformation numérique de la gestion des notes de frais, qui reste aujourd’hui encore, beaucoup trop manuelle.

Figurer sur le portail de gestion collaborative Cegid, conçu pour répondre aux défis quotidiens des entreprises, va de pair avec la mission d’Expensya, qui prône l’élimination des taches sans valeur ajoutée dans le monde de l’entreprise. En plein développement continental, et avec des offres différenciées pour tous les segments de marché, Expensya poursuit ainsi sa vision de construire des ponts avec les acteurs clés de la productivité en entreprise, et d’offrir une expérience utilisateur sans coutures.

« Nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat avec un des acteurs majeurs des logiciels finance et RH, qui nous permet de proposer une solution toujours plus intégrée et plus complète aux TPE-PME ainsi qu’aux experts-comptables. » Karim Jouini, CEO d’Expensya

« L’offre Cegid Note de Frais by Expensya, n’est pas une simple intégration à note marketplace digitale. Nous avons, ensemble, co-créé une offre unique sur le marché, construite autour d’un tout nouveau parcours client. Nous complétons ainsi l’expérience vécue chaque jour par les 220 000 entrepreneurs connectés au Portail Collaboratif Cegid de leur expert-comptable. Un entrepreneur connecté peut dorénavant au même endroit : numériser et stocker tous ses documents de gestion de manière sécurisée, les partager avec son expert-comptable, émettre des factures simplement et se faire payer même en cas de défaut de paiement, gérer ses notes de frais et les partager sans action avec son expert-comptable, accéder à ses informations commerciales et financières en temps réel, trouver en quelques clics le cash nécessaire pour financier ses investissements, et bien plus encore. Le Portail Collaboratif Cegid est donc bien la plateforme la plus innovante et la plus utile du moment pour aider les entrepreneurs à réussir, bien entourés. » affirme Gregory Desmot, Directeur de la BU Portail Collaboratif de Cegid.