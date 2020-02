WINNIPEG, Manitoba, 25 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People (la « Société ») (TSX Venture : PEO) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu l’acquisition de l’entreprise Integrated Benefit Consultants Ltd. (« IBC ») (la « Transaction »). IBC, une entreprise fondée en 1997 dont le siège social se trouve à Red Deer, AB, se spécialise dans la prestation de services de conseil en matière d’avantages sociaux pour des entreprises situées dans la province de l’Alberta. Combiné aux activités existantes de La Corporation People à Edmonton, Calgary et Lethbridge, l’ajout d’IBC augmente la présence de la Société dans l’Ouest canadien. Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées.

IBC fournit des services de conseil en matière d’avantages sociaux à environ 350 clients, et ce, par l’entremise d’une équipe de neuf employés œuvrant à Red Deer. Les dirigeants d’IBC, Kent Seib, Bobby Froese et Scott Hanrahan, continueront de veiller à l’exploitation des activités, mais au sein de La Corporation People, et l’équipe chevronnée de conseillers et de gestionnaires de comptes d’IBC continuera d’offrir un service de pointe aux clients de la province de l’Alberta.

« L’ajout d’IBC au sein de la famille de La Corporation People est important pour notre croissance en Alberta du point de vue stratégique, puisque cela nous permet d’établir une présence continue sur le marché des affaires de l’important corridor Calgary-Edmonton, tout en nous offrant une ouverture vers les plus petits centres urbains et les collectivités rurales des alentours », a déclaré M. Laurie Goldberg, président exécutif et chef de la direction de La Corporation People. M. Goldberg a ajouté : « L’excellente réputation d’IBC, son optique axée vers le client, ainsi que sa profonde expertise complète naturellement nos affaires existantes et bonifie nos activités dans la région. Nous sommes très heureux d’accueillir Kent, Bobby, Scott et l’ensemble de l’équipe d’IBC dans la famille de La Corporation People. »

« Lorsque nous avons envisagé la prochaine étape pour notre entreprise, il était important pour nous d’établir un partenariat avec une entreprise qui partage notre approche axée sur les solutions et notre philosophie du service à la clientèle qui nous guident depuis maintenant plus de deux décennies », a déclaré Kent Seib, associé directeur chez IBC. M. Seib a ajouté : « Les investissements continus dans le domaine de la technologie et le grand éventail de produits et services de la Corporation People nous offrent l’occasion d’augmenter la valeur de ce que nous offrons à notre clientèle. Nous sommes très heureux de nous joindre à la famille de La Corporation People. »

À propos de La Corporation People

La Corporation People ( https://www.peoplecorporation.com/fr/ ) est un fournisseur national d’avantages sociaux collectifs, de retraite collective et de services de ressources humaines. La Société a des bureaux dans tout le Canada; chacun dirigé par une équipe d’experts et appuyé par les ressources d’une entreprise nationale négociée sur le TSX-V. Les experts de l’industrie de l’Entreprise fournissent des renseignements précieux et uniques tout en personnalisant une suite de services novateurs aux besoins spécifiques de ses clients. Peu importe votre secteur, quelle que soit votre envergure, l’expertise de La Corporation People et sa capacité éprouvée à travailler feront une différence pour vos employés et vos résultats. De plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse https://www.peoplecorporation.com/fr/ .

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, comme des déclarations concernant des événements futurs prévus, des résultats, des circonstances, un rendement ou des attentes qui ne sont pas des faits historiques. L’utilisation de mots comme « peut », « va », « s’attendre à », « croire », « a l’intention de », « probable » ou d’autres mots ayant des effets similaires peuvent indiquer un énoncé « prospectif ». Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris ceux décrits dans les documents publics déposés par la Société (disponibles dans le SEDAR au www.sedar.com). Ces risques et ces incertitudes comprennent la capacité à maintenir la rentabilité et à gérer la croissance naturelle ou d’acquisition, la dépendance aux systèmes d’information et à la technologie, le risque de réputation, la dépendance envers les clients clés, la confiance envers les professionnels clés et les conditions économiques générales. Bon nombre de ces risques et incertitudes peuvent avoir un effet sur les résultats réels de la Société et pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans toute déclaration prospective faite par la Société ou en son nom. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives ni les voir comme étant une prédiction des résultats réels. Ces avertissements concernent tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces déclarations sont faites à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi en vigueur l’exige, la Société n’a aucune obligation de mettre à jour publiquement ni de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De plus, la Société n’a aucune obligation de commenter les analyses, les attentes, ni les déclarations faites par des tiers à l’égard de la Société, de ses résultats financiers ou d’exploitation ou de ses titres.

Demandes de renseignements, relations avec les investisseurs :

Jonathan Ross

Relations avec les investisseurs, La Corporation People

416 283-0178

jon.ross@loderockadvisors.com

Dennis Stewner, CPA, CA

Dirigeant principal des finances (DPF) et chef de l’exploitation, La Corporation People

204 940-3988

dennis.stewner@peoplecorporation.com

https://www.peoplecorporation.com/fr

