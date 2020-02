February 25, 2020 07:33 ET

AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) teavitas investoreid 21. jaanuari 2020. a börsiteatega PRFoods tagatud võlakirjade, maksimaalse kogunimiväärtusega kuni 10 000 000 eurot, nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, intressimääraga 6,25% aastas ja lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025. a (edaspidi „Võlakirjad“) suunatud mitteavaliku pakkumise tulemustest ning kavatsusest viia läbi täiendav Võlakirjade avalik pakkumine. Börsiteates teavitas PRFoods investoreid ka sellest, et tulenevalt suurest huvist Võlakirjade vastu mitteavaliku pakkumise raames, on PRFoods kaalumas Võlakirjade emissiooni kogumahu suurendamist 11 000 000 euroni.

PRFoods teavitab käesolevaga, et PRFoods Võlakirjade omanikud on vastavalt võlakirjaomanike 25. veebruari 2020. a koosoleku otsusele kiitnud heaks Võlakirjade emissiooni kogumahu (ehk Võlakirjade maksimaalse kogunimiväärtuse) suurendamise 11 000 000 euroni.

Veel emiteerimata Võlakirjade osas, kuni emissiooni kogumahuni, on PRFoods kavandamas täiendavat Võlakirjade avaliku pakkumist. Võlakirjade avaliku pakkumise lõpuleviimisel kavatseb PRFoods noteerida kõik Võlakirjad Nasdaq Tallinna börsil. Võlakirjade avalik pakkumine ja noteerimine viidaks läbi PRFoodsi poolt ettevalmistatava prospekti alusel, pärast selle registreerimist Finantsinspektsioonis. Käesoleval hetkel ei ole vastu võetud lõplikku otsust Võlakirjade avalikuks pakkumiseks. Kui võetakse vastu otsus viia läbi Võlakirjade avalik pakkumine ning saadakse Finantsinspektsiooni heakskiit asjakohasele prospektile, siis avaldab PRFoods Võlakirjade avaliku pakkumise teate, märkides selles Võlakirjade märkimise tingimused ja Võlakirjade väljalaskehinna.

