MONTRÉAL, 25 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou « la Société ») (TSX.V: LLG ; OTCQX: MGPHF) annonce le départ à la retraite de M. Benoit Gascon à titre de président, chef de la direction et administrateur de la Société, à compter du 31 mars 2020.



M. Paul R. Carmel, président du conseil d'administration de Mason Graphite, a déclaré: «Au nom du conseil d'administration, je voudrais exprimer ma gratitude à Benoît qui a travaillé sans relâche au cours des dernières années pour bâtir une équipe solide et faire avancer le projet du Lac Guéret."

Mason Graphite annonce également la nomination de M. Peter Damouni au poste d'administrateur de la Société. M. Damouni possède plus de 18 ans d'expérience dans le financement des sociétés et les marchés des capitaux, avec une expertise dans les ressources naturelles. Tout au long de sa carrière, M. Damouni a été impliqué et dirigé des financements par capitaux propres et par emprunt, évalués à plus de 5 milliards de dollars. Il possède une vaste expérience dans les financements par actions, les restructurations, les évaluations d'entreprises et les mandats de consultation.

M. Damouni est administrateur de plusieurs sociétés inscrites à la Bourse de Toronto, à la Bourse de croissance TSX et à la Bourse de Londres. M. Damouni est diplômé de l'Université McGill. Il est citoyen canadien et britannique, résidant au Royaume-Uni.

Le conseil a entamé des discussions de planification pour nommer un nouveau leadership et a mis en place un comité de recherche de chef de la direction, formé de MM. Paul Carmel, président du conseil, Gilles Gingras et Peter Damouni.

À propos de Mason Graphite et du projet du Lac Guéret

Mason Graphite est une société minière canadienne dédiée au développement du gisement de graphite naturel du Lac Guéret dont elle détient 100 % des droits. La Société est dirigée par une équipe expérimentée possédant plus de 5 décennies d’expérience dans le graphite, notamment dans la production, la vente ainsi que la recherche et le développement. Pour plus d’informations: www.projetlacgueret.com.

Mason Graphite Inc.

Pour le conseil d’administration, Paul Carmel, président du conseil d’administration.

info@masongraphite.com

Siège Social: 3030, boulevard Le Carrefour, bureau 600, Laval, Québec, H7T 2P5

Énoncés de mise en garde

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Toute information contenue dans ce document qui n'est pas clairement de nature historique peut constituer un énoncé prospectif. L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives.

L'information prospective est fondée sur des hypothèses que la direction de l’entreprise croit être raisonnables au moment où elles sont faites. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui fassent en sorte que les résultats ne soient pas ceux attendus, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Cet énoncé de mise en garde sur les informations de nature prospective a été fourni afin d’aider les investisseurs à comprendre les activités de la Société, ses opérations et ses plans d'exploration et peut ne pas convenir à d'autres fins. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse, et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.