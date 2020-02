Boulogne – FEBRUARY 25TH, 2020 RELEASE





RENAULT SA: DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES FROM FEBRUARY 17th TO 21st, 2020





Pursuant to applicable law on share repurchases, renault declares the following purchases ot its own shares FROM FEBRUARY 17th 2 to FEBRUARY 21ST, 2020

Issuer name LEI Code Transaction date ISIN Code Daily total volume

(in number of shares) Daily weighted average price of shares acquired Platform Renault 969500F7JLTX36OUI695 2020-02-17 FR0000131906 24586 33,957227 BATE Renault 969500F7JLTX36OUI695 2020-02-17 FR0000131906 49218 33,959380 CHIX Renault 969500F7JLTX36OUI695 2020-02-17 FR0000131906 24599 33,946840 TRQX Renault 969500F7JLTX36OUI695 2020-02-17 FR0000131906 201597 33,990704 XPAR Renault 969500F7JLTX36OUI695 2020-02-18 FR0000131906 18841 31,428198 BATE Renault 969500F7JLTX36OUI695 2020-02-18 FR0000131906 11653 31,431741 CHIX Renault 969500F7JLTX36OUI695 2020-02-18 FR0000131906 11632 31,433251 TRQX Renault 969500F7JLTX36OUI695 2020-02-18 FR0000131906 200374 31,441525 XPAR Renault 969500F7JLTX36OUI695 2020-02-19 FR0000131906 239500 30,908102 XPAR Renault 969500F7JLTX36OUI695 2020-02-20 FR0000131906 244000 32,248773 XPAR Renault 969500F7JLTX36OUI695 2020-02-21 FR0000131906 244000 32,190259 XPAR TOTAL 1270000 32,238969

The detailled reporting is available on Renault’s website www.group.renault.com in the section: Finance / Regulated information / description of the share buyback program/ year 2020

