QUEBEC CITY, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein Branchenführer auf dem Gebiet der LiDAR-Technologie und Anbieter der vielseitigsten und am stärksten skalierbaren LiDAR-Plattform für die Automobil- und Mobilitätsbranche, die am Markt erhältlich ist, wird durch Pierre Olivier, Chief Technology Officer, auf der Automotive TECH.AD Berlin vertreten sein. Dort präsentiert Olivier die „Solid-State-Flash-Sensoren für autonomes Fahren“. Die Sitzung findet am Montag, dem 2. März, von 8:55 Uhr bis 9:20 Uhr statt. Olivier wird über die Rolle von LiDAR im Automobil-Ecosystem für Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren sowie über neue und vielversprechende LiDAR-Entwicklungsplattformen referieren. Ferner wird Olivier er an der beliebten Veranstaltung „Challenge Your Peers“ (engl. für Fordere deine Kollegen heraus) im Rahmen der TECH.AD teilnehmen. Die Sitzung, die von 16 bis 16:45 Uhr stattfindet, trägt den Titel „The ‚Safe‘ Sensor Set for L5 AD Vehicles“ (engl. für Die sichere Sensorenkombination für L5 AD-Fahrzeuge).



Als Europas wichtigster Kongress der Automobilindustrie zur Entwicklung von Fahrzeugen mit Autonomiestufe L4+ dreht sich bei der TECH.AD Berlin alles um die Herausforderungen beim Erreichen kompletter Autonomie. Die Automotive Tech.AD ist eine von Europas führenden Veranstaltungen mit dem Ziel des Wissensaustausches und führt Stakeholder an einen Tisch, die im Bereich der Fahrzeugautomatisierung unter dem Motto „Von Forschung über Entwicklung bis hin zur Serienfertigung“ eine aktive Rolle spielen.

„Die Automobilbranche entwickelt sich stetig weiter – dank immer besserer Innovationen für Fahrassistenzsysteme, die letztendlich zu autonomem Fahren der Tauglichkeit 3–5 führen werden. Derzeit schreiten die Innovationen sehr rasch voran, und LiDAR steht dabei im Spitzenfeld“, so Pierre Olivier von LeddarTech. „Ich freue mich darauf, mit den Teilnehmern der diesjährigen TECH.AD in Berlin die neuesten Trends der Industrie und die Schlüsselinnovationen von LiDAR zu diskutieren, und ihnen zugleich Einblicke in die Plattform von LeddarTech für LiDARs für Automobilanwendungen geben zu können.“

LeddarTech wird an Stand 20 auf der TECH.AD außerdem seine preisgekrönten LiDAR™ Pixell- und Plattform-Technologien präsentieren. Dort sind die Mitglieder des Teams für Fragen und den Austausch von Ideen für Sie da. Pixell wurde im Januar auf der CES 2020 als Innovation Award Honoree in der Kategorie Vehicle Intelligence & Transportation ausgezeichnet, und die TECH.AD ist der ideale Schauplatz, um zu zeigen, wie LeddarTech die Zukunft von LiDAR definiert.

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein Branchenführer bei der Entwicklung der vielseitigsten und skalierbarsten LiDAR-Entwicklungsplattform für Automobile und Mobilität, die auf der einzigartigen LeddarEngineTM basiert. LeddarEngine besteht aus einer Reihe von für den Einsatz in Automobilen und für den Bereich der funktionalen Sicherheit zertifizierten SoCs, die mit der unternehmenseigenen LeddarSPTM-Signalverarbeitungssoftware zusammenarbeiten. Das Unternehmen ist mit über 70 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für verschiedene Innovationen im Bereich von hochmodernen Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

LeddarTech bedient den Mobilitätsmarkt auch mit Hochleistungs-LiDAR-Festkörpermodullösungen für autonome Shuttles, LKWs, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotertaxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch um die Fähigkeiten der Automobil- und Mobilitätsplattform von LeddarTech zu demonstrieren, auf der andere LiDAR-Anbieter aufbauen können.

