VILLE DE QUÉBEC, 25 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTechMD, chef de file dans la technologie LiDAR qui fournit la plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché, fera partie des exposants au Automotive TECH.AD de Berlin. De plus, Pierre Olivier, chef de la technologie chez LeddarTech, présentera un exposé sur les « capteurs solid-state à faisceaux lumineux pour la conduite autonome » lors d’une séance qui aura lieu de 8 h 55 à 9 h 20 le lundi 2 mars. M. Olivier décrira le rôle que joue le LiDAR dans l’écosystème automobile pour les systèmes ADAS et les applications de conduite autonome en plus d’explorer les plateformes prometteuses de développement LiDAR. En après-midi, M. Olivier participera également au populaire segment « Mettez vos pairs au défi » de la conférence. Cette séance tenue de 16 h à 16 h 45 est intitulée « L’ensemble de capteurs “sécuritaire” pour les véhicules autonomes L5 ».



Principale conférence européenne sur le développement des véhicules autonomes L4+ pour l’industrie automobile, TECH.AD Berlin vise à répondre aux défis que pose la réalisation de la pleine autonomie. Figurant parmi les événements incontournables d’échange de connaissances en Europe, Automotive Tech.AD rassemble des intervenants qui jouent un rôle actif sur la scène de l’automatisation des véhicules sous la devise « Du développement et du déploiement jusqu’à la production en série ».

« L’industrie automobile continue d’évoluer grâce à des innovations supérieures dans les solutions ADAS qui mèneront inévitablement au niveau de conduite autonome 3 à 5. La cadence rapide de ces innovations met le LiDAR en avant-plan », a affirmé Pierre Olivier de LeddarTech. « Une telle conférence nous permet d’explorer les exigences de l’industrie ainsi que les développements clés dans le LiDAR tout en transmettant aux participants du TECH.AD de nouvelles connaissances sur le modèle de plateforme de LeddarTech destiné au LiDAR pour applications automobiles. »

LeddarTech présentera ses solutions LiDAR de pointe, soit le capteur Leddar MC Pixell et ses technologies de plateforme, au kiosque 20 du TECH.AD. Des membres de l’équipe seront disponibles sur place pour répondre aux questions et échanger sur le sujet. En janvier dernier, le Pixell a reçu le prix Innovation Award Honoree au CES 2020 dans la catégorie Intelligence automobile et transport. TECH.AD propose un contexte idéal pour constater en personne comment LeddarTech définit le futur du LiDAR.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme de développement LiDAR pour l’automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngineMC, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSPMC. L’entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l’industrie de la mobilité. Elle compte plus de 70 technologies brevetées (accordés ou en instance de brevetage) qui améliorent les systèmes ADAS et les capacités de conduite autonome.

LeddarTech sert également le marché de la mobilité avec des modules LiDAR solid-state haute performance pour les navettes autonomes, les camions, les autobus, les véhicules de livraison et les robotaxis. Ces modules sont conçus pour soutenir le marché de la mobilité et démontrer les capacités de la plateforme pour l’automobile et la mobilité de LeddarTech en tant que base de développement pour d’autre fournisseurs de solutions LiDAR.

Personne-ressource :

Daniel Aitken, Vice-président, Marketing et communications corporatives, LeddarTech

Tél. : +1 418 653-9000 poste 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

