LeddarTech inc.

February 25, 2020 08:54 ET

QUEBEC CITY, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, peneraju industri dalam teknologi LiDAR yang menyediakan platform LiDAR auto dan mobiliti paling serba boleh dan boleh skala di pasaran, akan membuat pameran dan membuat pembentangan di Automotive TECH.AD Berlin apabila Pierre Olivier, Ketua Pegawai Teknologi membentangkan “Solid-State Flash Sensors for Autonomous Driving.” Sesi ini akan berlangsung dari 08.55 hingga 09.20 pada Isnin, 2hb Mac. En. Olivier akan membentangkan peranan yang dimainkan LiDAR dalam ekosistem automotif untuk ADAS dan aplikasi Pemanduan Autonomi serta penerokaan platform pembangunan LiDAR yang penuh potensi. Pada waktu petang, En. Olivier juga akan berada di lokasi untuk menyertai segmen “Challenge Your Peers” yang amat popular bagi TECH.AD; sesi ini, yang berlangsung dari 16.00 hingga 16.45, bertajuk “The 'Safe' Sensor Set for L5 AD Vehicles.”

Sebagai persidangan pembangunan L4+ kenderaan berautonomi teknikal pertama Eropah, tema TECH.AD Berlin adalah untuk menangani cabaran mencapai autonomi penuh. Salah satu acara pertukaran pengetahuan utama Eropah, Automotive Tech.AD menyatukan semua pemegang berkepentingan yang memainkan peranan aktif dalam keadaan automotif kenderaan di bawah slogan “From Development & Deployment to Series-Production.”

“Industri automotif terus berkembang dengan inovasi yang lebih hebat dalam penyelesaian ADAS yang akan membawa kepada pemanduan autonomi tahap 3-5. Rentak laju inovasi ini membawa LiDAR ke barisan hadapan.” kata Pierre Olivier LeddarTech. “Saya menantikan untuk meneroka keperluan industri serta pembangunan LiDAR utama sementara menyediakan pandangan dalaman pada model platform LeddarTech untuk LiDAR dalam hubungan dengan aplikasi automotif kepada hadirin TECH.AD di Berlin tahun ini.”

LeddarTech juga akan mendemonstrasikan Leddar™ Pixell yang memenangi anugerah dan teknologi platform di reruai 20 di TECH.AD. Ahli pasukan akan berada di lokasi untuk menjawab pertanyaan anda dan berkongsi idea. Pada bulan Januari yang lalu, Pixell dikenali sebagai CES 2020 Innovation Award Honoree dalam Kategori Kecerdasan Kenderaan & Pengangkutan dan TECH.AD merupakan acara yang sesuai untuk melihat sendiri cara LeddarTech sedang mencorak masa hadapan LiDAR.

Perihal LeddarTech

LeddarTech ialah peneraju industri yang menyediakan platform LiDAR auto dan mobiliti paling serba boleh, dan boleh skala berdasarkan LeddarEngine™ unik, yang terdiri daripada suit SoC bergred automotif, keselamatan fungsian disahkan yang berfungsi selari dengan perisian pemprosesan isyarat proprietari LeddarSP™. Syarikat ini bertanggungjawab untuk beberapa inovasi dalam aplikasi penderiaan jauh mobiliti canggih, dengan lebih 70 teknologi berpaten (diluluskan atau menunggu kelulusan) meningkatkan ADAS dan keupayaan memandu berautonomi.

LeddarTech juga menyediakan pasaran mobiliti dengan penyelesaian modul LiDAR berprestasi tinggi berkeadaan pepejal untuk kenderaan ulang-alik berautonomi, trak, bas, kenderaan penghantaran dan teksi robot. Modul ini dibangunkan untuk menyokong pasaran mobiliti tetapi juga mempamerkan keupayaan platform auto dan mobiliti LeddarTech sebagai asas untuk dibina pembekal LiDAR lain.

Maklumat tambahan tentang LeddarTech boleh diakses di www.LeddarTech.com, dan pada LinkedIn, Twitter, Facebook, dan YouTube.

Maklumat Hubungan: Daniel Aitken, Naib Presiden Pemasaran dan Komunikasi, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 samb. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

