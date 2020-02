N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ À DES SERVICES DE PRESSE AMÉRICAINS NI À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS‑UNIS

OTTAWA, 25 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calian Group Ltd. (« Calian » ou la « Société ») (TSX : CGY) est heureuse d’annoncer qu’elle a réalisé l’appel public à l’épargne bonifié par voie de prise ferme qu’elle avait annoncé précédemment, dans le cadre duquel elle a vendu au total 1 568 600 actions ordinaires de Calian (les « actions ordinaires ») au prix de 44,00 $ chacune contre un produit brut global de 69 018 400 $, en tenant compte des actions ordinaires émises au moment de la levée intégrale de l’option de surallocation qui avait été octroyée aux preneurs fermes (au sens donné à ce terme ci‑après) (le « placement »). Le placement a été effectué par un consortium de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc. et comprenant Acumen Capital Finance Associés Limitée, Corporation Canaccord Genuity, Stifel Nicolaus Canada Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).

La Société compte affecter le produit net tiré du placement, entre autres choses et comme il est décrit plus amplement dans le supplément de prospectus (au sens donné à ce terme ci‑après), à des mesures de croissance stratégiques et aux fins générales de son entreprise.

Les actions ordinaires ont été placées (i) au moyen du supplément de prospectus daté du 18 février 2020 (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié de Calian daté du 31 janvier 2020, lequel supplément de prospectus a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et des autres organismes de réglementation similaires de chacune des provinces canadiennes, (ii) aux États‑Unis par voie de placement privé conformément à une dispense des obligations d’inscription prévues dans la règle 144A de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, en sa version modifiée, le cas échéant, et (iii) dans les territoires situés à l’extérieur du Canada et des États‑Unis dont la Société et les preneurs fermes ont convenu, par voie de placement privé ou dans le cadre d’une opération équivalente.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres et ces titres ne doivent pas être vendus aux États‑Unis ou dans un autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, en sa version modifiée, le cas échéant, ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État américain et ne peuvent être placés ou vendus aux États‑Unis s’ils ne sont pas inscrits ou si une dispense applicable de l’obligation d’inscription n’a pas été obtenue.

Au sujet de Calian

Calian compte plus de 3 400 employés qui fournissent ses produits et solutions diversifiés à ses clients du secteur privé, du gouvernement et du secteur de la défense en Amérique du Nord et sur les marchés mondiaux. Les compétences de la Société sont diversifiées et ses services et ses solutions relèvent des quatre segments suivants : Technologies de pointe, Santé, Formation et Technologies de l’information. Le segment Technologies de pointe fournit des produits, des technologies ainsi que des solutions et des services de fabrication innovateurs à des entreprises et à des gouvernements dans le domaine de l’aérospatiale, des communications, de la défense, du nucléaire et de l’agriculture. Grâce à son segment Santé, la Société gère un réseau de plus de 1 800 professionnels de la santé qui offrent des soins de base et des services en matière de santé au travail à des clients des secteurs public et privé au Canada. Par l’intermédiaire de son segment Formation, Calian est un fournisseur de confiance de services et de solutions en gestion des situations d’urgence, en consultation et en formation spécialisée destinés aux Forces armées canadiennes et à des clients œuvrant dans les secteurs de la défense, de la santé et de l’énergie, pour n’en nommer que quelques‑uns. Le segment Technologies de l’information offre du soutien à ses clients des secteurs public et privé qui ont besoin d’un savoir‑faire particulier dans l’élaboration de solutions de sécurité des technologies de l’information et de cybersécurité complexes. La Société, dont le siège social se trouve à Ottawa, compte des bureaux et des projets partout au Canada et sur les marchés internationaux.

Les investisseurs qui veulent obtenir de plus amples renseignements peuvent consulter le site Web de Calian, à l’adresse www.calian.com , ou communiquer avec la Société à l’adresse électronique ir@calian.com .

Kevin Ford

Président et chef de la direction

613 599-8600 Patrick Houston

Chef des finances

613 599-8600 Médias :

Simon Doyle

613 599-8600, poste 2205

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comporte de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont souvent signalés par des termes tels que « planifier », « continuer », « prévoir », « projeter », « avoir l’intention de », « penser », « éventuel », « proposer » et d’autres termes similaires, par l’utilisation du conditionnel ou du futur ou par des énoncés selon lesquels certains événements ou certaines conditions « pourraient » survenir ou « surviendront » et comprennent les énoncés ayant trait à l’emploi projeté du produit net obtenu dans le cadre du placement. Les énoncés prospectifs ne sont que des prédictions. Diverses hypothèses ont été posées pour tirer les conclusions ou pour établir les projections faites dans les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les estimations de la direction à la date à laquelle ils ont été faits et ils sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats qui se produiront effectivement diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui sont susceptibles de faire en sorte que les résultats ou les événements diffèrent des attentes actuelles comprennent l’incidence de la concurrence au chapitre des prix, la pénurie de professionnels compétents, l’effet de l’évolution rapide de la technologie et du marché, la diminution du chiffre d’affaire réalisé auprès des clients principaux ou le risque quant à la solvabilité de ceux‑ci, les risques techniques en ce qui a trait aux projets à prix fixe, la situation du secteur en général ainsi que la conjoncture du marché et les taux de croissance, la croissance à l’échelle internationale et la situation économique mondiale, y compris la fluctuation des cours du change, l’incidence des regroupements dans le secteur des services, les placements de titres que la Société pourrait faire à l’avenir, l’incertitude quant à la réalisation de quelque placement futur que ce soit, la mesure dans laquelle la Société réussira à obtenir l’approbation des organismes de réglementation compétents aux fins des placements qu’elle envisage de faire, la mesure dans laquelle la Société réussira à négocier ses opérations de financement futures et à les réaliser, ainsi que les risques qui sont décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice terminé le 30 septembre 2019. La Société n’est pas tenue de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour un autre motif, et décline expressément toute intention ou obligation de le faire, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.