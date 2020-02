Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

25.2.2020 klo 16.00

Muutos Lassila & Tikanojan omien osakkeiden omistuksessa

Lassila & Tikanoja on luovuttanut yhteensä 1 092 hallussaan olevaa omaa osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän piirissä olevalle 8 avainhenkilölle. Luovutetut osakkeet muodostavat vuoden 2019 osakepalkkiojärjestelmästä maksettavan palkkion osakeosuuden.

Luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 703 316 omaa osaketta.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749