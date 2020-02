AS Nordecon kontserni ettevõtted Embach Ehitus OÜ ja Nordecon Betoon OÜ ühispakkujatena sõlmisid töövõtulepingu OÜ-ga Tartu Kesklinna Perearstikeskus tervisekeskuse ja parkimismaja ehitustööde teostamiseks. Tartusse Raatuse tänavale ehitatav perearstikeskuse hoone saab olema kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega suletud netopinnaga 7 400 m2. Parkimishoone 206 parkimiskohaga tuleb kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega 6 100 m2 netopinnaga.

Tööde maksumus on ligi 9,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ning need viiakse lõpule 2021. a augustikuuks.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.