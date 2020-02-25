魁北克市, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®是LiDAR技术的行业领导者，提供市场上最通用和最具可扩展性的 汽车和出行LiDAR平台 ，该公司将在柏林Automotive Tech.AD（汽车自动驾驶技术会议）上参展并登台亮相，由首席技术官Pierre Olivier先生发表演讲《用于自动驾驶的固态闪存传感器》。这场报告的时间是3月2日星期一8:55至9:20。Olivier先生将介绍LiDAR在ADAS和自动驾驶应用汽车生态系统中扮演的角色，并探讨LiDAR开发平台的前景。下午，Olivier先生还将现身TECH.AD上广受欢迎的“同行挑战”主题会；本次活动的时间为16:00至16:45，主题为《L5 AD车辆专用“安全”传感器套件》。



作为欧洲汽车工业一流的自动驾驶技术车辆L4+开发大会，柏林 TECH.AD 的主题是应对实现完全无人驾驶的挑战。作为欧洲领先的知识交流活动之一，Automotive Tech.AD以“从开发与部署到批量生产”为座右铭，让汽车自动驾驶领域中跃跃欲试的利益相关者汇聚一堂。

“借助ADAS解决方案更大的创新，汽车行业将继续发展，必定可实现3-5级自动驾驶。这种快步伐的创新速度将LiDAR推到了最前沿。”LeddarTech的Pierre Olivier表示。“我期待探讨行业要求以及关键LiDAR的开发，同时向今年在柏林TECH.AD的与会者提供对汽车应用相关LeddarTech LiDAR平台模型的见解。”

LeddarTech还将在TECH.AD的20号展位展示其屡获殊荣的Leddar™ Pixell和平台技术。团队成员将随时回答您的问题并分享想法。Pixell最近在1月份作为CES 2020车辆智能与交通类别 创新大奖得主 得到业界的认可，而TECH.AD是第一时间了解LeddarTech如何定义LiDAR未来的绝佳舞台。

关于LeddarTech

LeddarTech是一家提供用途最为广泛的可扩展汽车及出行LiDAR平台的行业领先企业。该平台所依托的独特LeddarEngine™系统包括一套经功能安全认证的汽车级系统芯片，并结合了专属的LeddarSP™信号处理软件。该公司为尖端移动遥感应用提供了多项创新，其70多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。

LeddarTech还为出行市场提供固态高性能LiDAR模块解决方案，用于自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车和机器人出租车。开发这些模块的目的旨在支持出行市场，同时也证明LeddarTech的汽车和出行平台正是其他LiDAR供应商赖以构建项目的基础。

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联系人：Daniel Aitken，LeddarTech营销和传播副总裁

电话：+1-418-653-9000 转分机号：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

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