魁北克市, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是 LiDAR 技術的行業領導者，在市場提供最多功能、最靈活的 汽車及移動 LiDAR 平台 。該公司將於 Automotive Tech.AD Berlin 會議參展，而其技術總裁 Pierre Olivier 更會在台上介紹「適用於自動駕駛的固態閃光感應器」。此環節於 3 月 2 日（星期一）由上午 08:55 至 09:20 舉行。Olivier 先生將介紹 LiDAR 在 ADAS 和自動駕駛應用的汽車生態系統中扮演的角色，以及探索大有可為的 LiDAR 開發平台。在同日下午，Olivier 先生將出席 TECH.AD 廣受歡迎的「挑戰同行」環節；此會議的舉行時間為下午 16:00 至 16:45，主題為「適用於 L5 AD 車輛的『安全』感應器套件。」



作為歐洲最重要的汽車行業技術無人駕駛 L4+ 開發會議， TECH.AD Berlin 的主題是應對全面實現自主的挑戰。作為歐洲領先的知識交流活動之一，Automotive Tech.AD 以「從開發與部署到批量生產」為座右銘，將雲集在汽車自動化領域發揮積極作用的持份者。

LeddarTech 的 Pierre Olivier 表示：「隨著 ADAS 解決方案不斷創新，汽車業將繼續發展，而 3-5 級自動駕駛將隨之而來。創新的急速發展亦將 LiDAR 推向最前端。我期待探索行業需求以及 LiDAR 的關鍵發展，同時為今年柏林的 TECH.AD 與會者就 LeddarTech 的 LiDAR 平台模型與汽車應用提供相關見解。」

LeddarTech 亦於 TECH.AD 的 20 號攤位 示範其屢獲殊榮的 Leddar™ Pixell 及平台技術。團隊成員將隨時回答您的問題並分享想法。Pixell 在今年 1 月獲得 CES 2020 汽車智能與交通類別的 創新獎獲獎者 殊榮，而 TECH.AD 是實現這目標的完美機會，可率先了解 LeddarTech 如何定義 LiDAR 的未來。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是業界領導者，提供基於獨特 LeddarEngine™ 的最多功能、最靈活的汽車及流動 LiDAR 平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoC 組成，與專有的 LeddarSP™ 信號處理軟件協同工作。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新，其超過 70 項的專利技術 (已授予或申請中) 提高了 ADAS 和自動駕駛能力。

LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能 LiDAR 模組解決方案，用於無人駕駛的穿梭巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及智能的士。這些模組旨在支援流動市場，同時也展示了 LeddarTech 為其他 LiDAR 供應商賴以構建項目的汽車和流動平台。

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聯絡人：Daniel Aitken，LeddarTech 行銷和傳播副總裁

電話：+1-418-653-9000 分機碼號：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

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