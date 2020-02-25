紐約、倫敦及香港, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 買方資金管理和證券投資組合融資解決方案的領先供應商 Hazeltree 欣然宣佈，英國的領先基金管理公司 Artemis Investment Management LLP 已成功實施 Hazeltree 的抵押品管理人和證券融資解決方案，加強對其抵押品業務和證券融資活動的監督。



Artemis 成功實施以下 Hazeltree 的產品：

Hazeltree Collateral Manager™ ，用於精簡和結合 Artemis 的場外交易 (OTC) 抵押品管理活動，以確保其符合國際掉期與衍生工具協會 (ISDA) 協議。

Hazeltree Securities Finance™ 提供全球證券借貸市場的全面可見度，以奠定表現的基準、有效執行交易並以單一中央解決方案來幫助其客戶優化回報。

Hazeltree 總裁兼行政總監 Sameer Shalaby 說：「我們很高興 Artemis 通過實施 Hazeltree 的解決方案加入我們的客戶社群，以便有效監督其抵押品流程並在收費方面提供價值。」 「營運效率和控制是我們業務的核心。我們很高興與 Artemis 合作，以支持他們的業務，並幫助他們實現為客戶帶來卓越表現的目標。」

關於 Artemis Investment Management LLP

Artemis 是英國一家領先的基金管理公司，提供一系列投資於英國、歐洲、美國和世界各地的基金。作為一間活躍的專業投資機構，截至 2020 年 1 月 31 日，該公司管理約 275 億英鎊的資金，專門從事散戶和機構投資者的投資管理。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.artemisfunds.com 。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是一間財務管理解決方案的主要供應商，為對沖基金、私募市場、資產管理者、基金管理人、保險公司、退休基金和企業提供強大且積極的效能提升和風險緩解能力，從營運中所得到的阿爾法系數、減少一系列流動性及融資風險，以及簡化營運過程。Hazeltree 結合了財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品管理、交易對手管理和保證金管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.hazeltree.com 。