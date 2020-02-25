紐約、倫敦及香港, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 買方資金管理和證券投資組合融資解決方案的領先供應商 Hazeltree 欣然宣佈，英國的領先基金管理公司 Artemis Investment Management LLP 已成功實施 Hazeltree 的抵押品管理人和證券融資解決方案，加強對其抵押品業務和證券融資活動的監督。
Artemis 成功實施以下 Hazeltree 的產品：
Hazeltree 總裁兼行政總監 Sameer Shalaby 說：「我們很高興 Artemis 通過實施 Hazeltree 的解決方案加入我們的客戶社群，以便有效監督其抵押品流程並在收費方面提供價值。」 「營運效率和控制是我們業務的核心。我們很高興與 Artemis 合作，以支持他們的業務，並幫助他們實現為客戶帶來卓越表現的目標。」
關於 Artemis Investment Management LLP
Artemis 是英國一家領先的基金管理公司，提供一系列投資於英國、歐洲、美國和世界各地的基金。作為一間活躍的專業投資機構，截至 2020 年 1 月 31 日，該公司管理約 275 億英鎊的資金，專門從事散戶和機構投資者的投資管理。如欲了解更多詳情，請瀏覽：www.artemisfunds.com。
關於 Hazeltree
Hazeltree 是一間財務管理解決方案的主要供應商，為對沖基金、私募市場、資產管理者、基金管理人、保險公司、退休基金和企業提供強大且積極的效能提升和風險緩解能力，從營運中所得到的阿爾法系數、減少一系列流動性及融資風險，以及簡化營運過程。Hazeltree 結合了財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品管理、交易對手管理和保證金管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。如欲了解更多詳情，請瀏覽：www.hazeltree.com。
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