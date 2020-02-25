紐約的水牛城, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX)，是一家全球性生物製藥公司，致力於開發、研究治療癌症的新型療法，並將其商業化。公司今日宣佈，管理層將於 2020 年 3 月 4 日（星期三）美國東部時間上午 10 時在麻省波士頓舉行的 Cowen 第 40 屆年度醫療保健大會發表演講。演講後將進行 30 分鐘的分組討論。

該演講將在網上廣播，並可在公司網站的投資者關係部分瀏覽，網址為 www.athenex.com 。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一間臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的療法改善癌症病人的生活。 Athenex 在紐約州的水牛城和克拉倫斯、德州的休斯頓、伊利諾伊州的芝加哥、香港、台灣的台北、中國的重慶、英國的曼徹斯特、危地馬拉的危地馬拉市及阿根廷的布宜諾斯艾利斯等多個地方，均設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

聯絡

投資者關係：

Tim McCarthy

董事總經理，LifeSci Advisors, LLC 董事總經理

直線電話︰212-915-2564

Athenex, Inc.：

Randoll Sze

財務長

電郵： RandollSze@athenex.com