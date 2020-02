Bonjour,

Capgemini reconnu en 2020 comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere® Institute pour la 8ème année consécutive

Cette distinction est attribuée aux entreprises qui adoptent des stratégies responsables sur le long terme et qui jouent un rôle moteur dans l’évolution positive des pratiques dans le monde des affaires et dans la société civile sur le plan international.

Paris, le 25 février 2020 – Capgemini a de nouveau été reconnu comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere Institute, leader mondial de la promotion des meilleures pratiques en matière d’éthique des affaires.

Capgemini a été reconnu pour la huitième année consécutive pour ses engagements à long terme en faveur des meilleures pratiques d’éthique des affaires. Il fait partie des trois seules entreprises récompensées dans la catégorie « Consulting Services ». En 2020, 132 lauréats de 21 pays ont été récompensés pour leurs efforts menés dans 51 secteurs d’activité.

Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini, déclare : « Depuis la création du Groupe, nous avons toujours été convaincus qu’une activité rentable et durable doit s’appuyer sur des principes d’éthique et d’intégrité. Nos 220 000 collaborateurs à travers le monde s’engagent au quotidien, dans le respect des standards les plus élevés en la matière, pour faire de Capgemini un ‘Leader pour les Leaders’. Cette distinction est le reflet des principes éthiques qui guident Capgemini et en font un acteur réellement responsable aux yeux de nos clients les plus exigeants, de nos actionnaires et plus largement de l’ensemble des parties prenantes de notre écosystème, ainsi que de nos collaborateurs. »

Philippe Christelle, directeur Éthique et Conformité du groupe Capgemini, précise : « C’est un grand honneur d’être une fois encore récompensé par Ethisphere Institute pour nos standards et pratiques éthiques élevés qui font partie intégrante de notre culture. Recevoir cette distinction pour la huitième année consécutive témoigne du succès de la mise en pratique continue des valeurs fondamentales qui guident le Groupe. En intégrant des pratiques éthiques fortes à l’ensemble de nos innovations et services, nous nous engageons à construire un monde digital digne de confiance. »

Timothy Erblich, Président-directeur général d’Ethisphere, ajoute : « Félicitations aux collaborateurs de Capgemini pour cette nouvelle distinction. Cette reconnaissance célèbre non seulement les entreprises les plus éthiques, qui ont adopté une culture exemplaire fondée sur des principes d’intégrité, mais aussi celles qui s’engagent sur les questions plus larges de société et de bien commun. »

Méthodologie et classement

Reposant sur la méthodologie Ethics Quotient® d’Ethisphere, le processus d’évaluation du classement World’s Most Ethical Companies comprend plus de 200 questions sur la culture, les pratiques environnementales et sociales, l’éthique et la conformité, la gouvernance, la diversité et les initiatives prises dans ces sens. Ce processus permet de définir un cadre opérationnel pour identifier et codifier les meilleures pratiques des organisations à travers le monde et à l’échelle des différents secteurs d’activité. Les meilleures pratiques et les informations sur les lauréats de 2020 seront publiées sous la forme d’un rapport et d’un webcast en mars et en avril 2020.



Toutes les entreprises participant au processus d’évaluation reçoivent leurs scores, ce qui leur permet de savoir précisément où elles se situent par rapport aux organisations à la pointe de l’éthique.





Lauréats

La liste complète des entreprises les plus éthiques au monde pour 2020 est disponible sur https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees .

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte près de 220 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 14,1 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com . People matter, results count.

À propos de l’Institut Ethisphere

L’Institut Ethisphere® est le leader mondial dans la définition et la promotion des standards éthiques des affaires qui nourrissent la culture d’entreprise, la confiance des marchés et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie dans l’évaluation et la définition des standards éthiques clés, à partir d’analyses de données ayant pour but d’aider les sociétés à améliorer leur culture d’entreprise. Ethisphere promeut les comportements exemplaires en attribuant la reconnaissance « Sociétés les Plus Ethiques au Monde » (World’s Most Ethical Companies®), anime une communauté d’experts au moyen de la Business Ethics Leadership Alliance (BELA).

Pour plus d’informations sur Ethisphere, rendez-vous sur https://ethisphere.com

