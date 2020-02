Communiqué de presse

Obtention d’un label HQE Exceptionnel pour l’immeuble Dreamview à Nanterre



Artea (ISIN : FR0012185536 – ARTE) a obtenu une double certification et labélisation pour l’immeuble Dreamview à Nanterre qui avait été livré l’année dernière : HQE Exceptionnel Réalisation et BBC Rénovation 2009

L’obtention d’un niveau de certification maximum Exceptionnel, témoigne de la qualité des produits Artea et du souci de développer des actifs bénéficiant des dernières normes environnementales.

L’entreprise illustre ainsi son engagement en faveur de la transition énergétique engagée dès 2007 qui constitue aujourd’hui le cœur de son ADN.

ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé …). Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 64 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 146 M€. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).





