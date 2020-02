Information about the number of executed transactions and the exchanged volume regarding the liquidity agreement of SOCIETE GENERALE

The following information presents the number of transactions executed on purchases and sales, as well as the volume exchanged on purchases and sales in shares number and in capital from 1st January 2019 to 31st December 2019 within the framework of the liquidity agreement signed between Société Générale and Rothschild Martin Maurel.

DATE NUMBER OF PURCHASE TRANSACTIONS NUMBER OF SALE TRANSACTIONS QUANTITY OF PURCHASE QUANTITY OF SALE TOTAL PURCHASED AMOUNT TOTAL SOLD AMOUNT 02/01/2019 4 0 1,250 0 33,750.00 0.00 04/01/2019 0 17 0 5,750 0.00 161,691.25 07/01/2019 7 6 2,500 2,000 70,487.50 57,300.01 08/01/2019 0 20 0 4,500 0.00 129,520.00 09/01/2019 3 2 1,000 500 28,375.00 14,400.00 10/01/2019 2 2 1,000 1,000 28,200.00 28800 11/01/2019 0 3 0 1,000 0.00 28840 14/01/2019 2 10 500 3,500 14,375.00 101,575.00 15/01/2019 9 14 2,500 2,500 72,225.01 73,640.00 16/01/2019 0 50 0 15,500 0 464,075.50 17/01/2019 40 0 15,000 0 431,632.50 0.00 21/01/2019 7 0 2,500 0 70,092.50 0.00 22/01/2019 8 0 3,000 0 83,535.00 0.00 23/01/2019 2 0 1,000 0 27,500.00 0.00 24/01/2019 6 5 1,500 2,000 41,317.51 55,900.00 25/01/2019 0 45 0 8,500 0.00 241,807.50 28/01/2019 14 0 5,000 0 141,005.00 0.00 29/01/2019 6 0 2,000 0 55,825.00 0.00 30/01/2019 3 2 1,000 1,000 27,950.00 28,190.00 31/01/2019 25 4 8,500 1,000 234,042.40 28,400.00 01/2019 138 180 48,250 48,750 1,360,312.42 1,414,139.26 01/02/2019 12 0 2,500 0 66,215.00 0.00 04/02/2019 13 0 4,000 0 103,410.00 0.00 06/02/2019 0 1 0 375 0.00 9,937.50 07/02/2019 27 8 6,000 2,500 155,667.60 68,625.00 08/02/2019 12 0 2,375 0 57,227.50 0.00 12/02/2019 0 5 0 2,000 0.00 49,325.00 13/02/2019 1 0 1,000 0 24,400.00 0.00 14/02/2019 20 0 4,000 0 95,962.50 0.00 15/02/2019 0 48 0 12,500 0.00 304,392.51 18/02/2019 0 17 0 7,000 0.00 175,745.00 19/02/2019 17 2 5,000 1,000 124,650.00 25,110.00 20/02/2019 6 19 4,000 6,500 99,837.50 163,820.00 21/02/2019 12 1 5,000 1,000 125,278.75 25,180.00 22/02/2019 0 3 0 1,000 0.00 25,550.00 25/02/2019 0 20 0 4,000 0.00 102,985.00 27/02/2019 0 24 0 5,500 0.00 144,782.54 DATE NUMBER OF PURCHASE TRANSACTIONS NUMBER OF SALE TRANSACTIONS QUANTITY OF PURCHASE QUANTITY OF SALE TOTAL PURCHASED AMOUNT TOTAL SOLD AMOUNT 28/02/2019 0 13 0 5,000 0.00 134,980.00 02/2019 120 161 33,875 48,375 852,648.85 1,230,432.55 01/03/2019 0 1 0 2,500 0.00 67,600.00 05/03/2019 0 2 0 1,000 0.00 27,500.00 07/03/2019 12 0 4,500 0 118,745.01 0.00 14/03/2019 0 29 0 6,000 0.00 162,465.01 18/03/2019 0 35 0 10,500 0.00 292,965.01 19/03/2019 12 37 4,500 13,500 124,310.00 378,337.51 20/03/2019 48 20 15,667 5,000 433,362.61 139,651.20 21/03/2019 23 0 5,833 0 156,147.71 0.00 22/03/2019 37 0 10,000 0 259,825.00 0.00 26/03/2019 6 3 3,000 3,000 76,170.00 76,425.01 27/03/2019 17 57 4,000 22,500 102,322.50 589,736.25 28/03/2019 45 0 14,000 0 358,957.50 0.00 29/03/2019 24 25 7,500 6,000 191,952.47 155,407.51 03/2019 224 209 69,000 70,000 1,821,792.80 1,890,087.50 01/04/2019 18 77 5,300 24,300 137,744.51 639,230.00 02/04/2019 1 28 500 9,000 13,225.00 240,540.57 03/04/2019 0 18 0 7,500 0.00 203,065.00 04/04/2019 5 15 3,000 6,000 80,992.44 162,307.50 05/04/2019 22 6 6,500 1,500 174,152.50 40,690.00 08/04/2019 16 1 4,000 1,000 105,950.00 26,600.00 09/04/2019 23 17 7,500 4,500 199,025.00 120,917.50 10/04/2019 35 2 12,000 1,000 316,720.02 26,810.00 11/04/2019 6 41 4,000 11,500 104,670.00 307,865.01 12/04/2019 6 81 2,000 29,500 53,305.00 812,553.18 15/04/2019 11 27 3,000 11,000 83,760.01 312,477.51 16/04/2019 0 68 0 22,500 0.00 639,027.51 17/04/2019 0 57 0 20,000 0.00 579,657.52 18/04/2019 27 43 8,000 17,500 227,918.40 502,685.00 23/04/2019 66 0 17,000 0 482,990.12 0.00 24/04/2019 51 19 14,000 5,000 387,467.52 140,250.00 25/04/2019 29 15 7,500 6,500 204,718.75 178,450.00 26/04/2019 9 103 3,000 25,000 81,720.00 693,978.50 29/04/2019 0 33 0 8,000 0.00 224,776.57 30/04/2019 75 39 20,000 20,000 560,747.55 562,950.00 04/2019 400 690 117,300 231,300 3,215,106.82 6,414,831.37 02/05/2019 9 14 4,000 4,000 112,085.00 112,810.20 03/05/2019 25 0 6,500 0 187,650.02 0.00 06/05/2019 36 29 10,000 16,500 276,407.50 463,867.51 07/05/2019 85 8 21,500 1,500 593,150.03 41,580.00 08/05/2019 32 2 7,500 1,000 200,965.00 27,180.00 09/05/2019 14 0 4,000 0 105,517.50 0.00 10/05/2019 10 3 6,000 1,000 156,872.50 26,532.50 13/05/2019 12 0 5,000 0 128,682.51 0.00 14/05/2019 7 4 2,500 2,500 63,665.02 64,375.00 15/05/2019 8 18 3,500 4,000 88,732.50 102,610.00 16/05/2019 12 59 3,000 17,000 76,006.25 437,505.03 17/05/2019 26 26 11,000 7,000 281,025.01 180,460.02 20/05/2019 29 0 12,500 0 315,232.50 0.00 21/05/2019 8 1 2,500 2,500 62,597.51 63,100.00 22/05/2019 27 8 9,000 3,000 225,202.50 75,750.00 23/05/2019 33 0 7,000 0 172,240.48 0.00 24/05/2019 22 161 11,000 66,500 272,765.01 1,652,449.43 27/05/2019 32 9 7,000 7,000 158,450.02 159,340.00 28/05/2019 53 33 19,500 9,500 441,201.02 215,620.00 DATE NUMBER OF PURCHASE TRANSACTIONS NUMBER OF SALE TRANSACTIONS QUANTITY OF PURCHASE QUANTITY OF SALE TOTAL PURCHASED AMOUNT TOTAL SOLD AMOUNT 29/05/2019 15 6 3,500 3,500 78,292.50 78,965.00 30/05/2019 20 40 6,500 10,000 146,147.51 226,944.20 31/05/2019 68 11 10,000 6,500 223,064.67 145,850.02 05/2019 583 432 173,000 163,000 4,365,952.56 4,074,938.91 03/06/2019 28 21 7,000 12,000 155,882.51 268,744.13 04/06/2019 0 12 0 5,000 0.00 112,587.52 05/06/2019 57 3 15,000 1,250 337,850.13 28,375.00 06/06/2019 30 0 7,250 0 161,792.50 0.00 07/06/2019 25 0 9,000 0 199,342.52 0.00 10/06/2019 0 33 0 10,000 0.00 223,887.51 11/06/2019 69 36 15,000 10,500 333,874.33 235,522.51 12/06/2019 25 8 10,000 2,500 219,522.52 55,937.50 13/06/2019 21 0 6,500 0 139,682.51 0.00 14/06/2019 15 0 3,500 0 74,102.50 0.00 18/06/2019 15 48 3,000 12,000 62,895.00 256,650.05 19/06/2019 0 75 0 23,000 0.00 505,100.07 20/06/2019 12 0 2,500 0 54,392.51 0.00 21/06/2019 25 26 10,500 13,000 229,940.00 287,342.51 24/06/2019 54 20 19,000 6,500 413,244.95 143,075.00 25/06/2019 20 0 2,500 0 53,205.00 0.00 26/06/2019 0 62 0 17,500 0.00 380,680.88 27/06/2019 0 16 0 7,500 0.00 166,550.00 28/06/2019 24 16 9,000 9,000 197,842.51 198,562.51 06/2019 420 376 119,750 129,750 2,633,569.49 2,863,015.19 Total S1/2019 1,885 2,048 561,175 691,175 14,249,382.94 17,887,444.78 01/07/2019 73 67 49,000 31,500 1,101,820.03 711,058.18 02/07/2019 86 48 21,000 17,000 463,406.91 376,680.02 03/07/2019 11 70 3,000 24,500 65,630.01 544,222.72 04/07/2019 33 16 10,000 10,000 223,970.01 224,678.76 05/07/2019 24 35 10,800 10,800 244,170.32 244,852.03 08/07/2019 64 0 16,000 0 364,400.02 0 09/07/2019 30 0 7,500 0 166,140.00 0 10/07/2019 22 83 9,000 20,500 202,280.00 463,580.53 11/07/2019 15 32 6,250 13,250 139,352.50 298,353.60 12/07/2019 0 17 0 5,000 0 113,525.00 15/07/2019 53 31 14,500 14,500 327,917.52 329,709.56 16/07/2019 10 4 2,500 2,500 57,000.00 57,140.00 17/07/2019 22 5 11,000 3,500 252,782.50 81,065.00 18/07/2019 16 8 5,000 3,000 113,082.50 68,527.50 19/07/2019 37 9 12,000 3,500 269,937.51 79,842.50 22/07/2019 26 1 7,500 500 166,767.50 11,255.00 23/07/2019 0 82 0 25,000 0 568,205.78 24/07/2019 39 31 10,000 10,000 228,819.16 229,425.02 25/07/2019 71 23 19,500 6,500 449,407.53 150,527.50 26/07/2019 7 69 3,500 16,500 79,562.50 381,023.52 29/07/2019 25 0 12,500 0 286,818.78 0 30/07/2019 19 0 7,500 0 167,117.51 0 07/2019 683 631 238,050 218,050 5,370,382.81 4,933,672.22 01/08/2019 0 23 0 20,000 0 457,250.00 02/08/2019 41 30 7,500 7,500 169,500.00 169,881.42 07/08/2019 60 71 20,000 20,000 441,027.50 442,225.12 08/08/2019 57 67 17,500 17,500 387,211.63 387,736.00 09/08/2019 56 71 36,373 36,373 814,261.11 814,385.81 12/08/2019 25 54 20,000 20,000 439,800.02 440,741.64 13/08/2019 19 32 15,000 15,000 322,145.00 322,500.00 14/08/2019 49 0 25,000 0 544,033.78 0 DATE NUMBER OF PURCHASE TRANSACTIONS NUMBER OF SALE TRANSACTIONS QUANTITY OF PURCHASE QUANTITY OF SALE TOTAL PURCHASED AMOUNT TOTAL SOLD AMOUNT 16/08/2019 38 98 20,000 45,000 426,057.50 974,245.73 19/08/2019 18 10 4,000 4,000 89,150.00 89,687.50 20/08/2019 74 20 21,000 9,000 465,904.76 199,936.34 21/08/2019 54 35 16,000 13,000 354,380.07 290,648.68 22/08/2019 15 55 5,000 20,000 112,465.00 447,427.14 23/08/2019 83 36 27,500 12,000 621,975.00 273,925.05 26/08/2019 41 36 10,000 14,500 225,317.53 328,962.50 27/08/2019 23 20 8,500 9,500 190,872.52 215,027.50 28/08/2019 21 0 7,500 0 167,070.01 0 29/08/2019 0 55 0 17,500 0 397,130.00 30/08/2019 18 4 6,000 3,500 138,465.03 80,975.00 08/2019 692 717 266,873 284,373 5,909,636.46 6,332,685.43 02/09/2019 40 18 11,500 5,500 265,495.81 127,880.02 03/09/2019 43 20 10,000 7,000 228,517.51 161,190.00 04/09/2019 0 35 0 11,500 0 267,480.00 05/09/2019 11 12 2,500 2,500 59,835.00 59,945.00 06/09/2019 23 20 7,250 7,250 174,232.51 174,915.00 09/09/2019 24 19 6,105 6,105 152,815.42 152,851.56 10/09/2019 42 23 7,500 7,500 188,475.00 189,449.91 11/09/2019 50 46 21,000 14,000 543,394.40 363,022.50 12/09/2019 43 61 11,750 18,750 298,732.50 483,390.01 13/09/2019 30 27 11,500 11,500 299,032.50 299,966.83 16/09/2019 39 41 9,000 9,000 231,387.46 232,020.00 17/09/2019 68 23 15,000 9,000 379,785.06 228,187.50 18/09/2019 0 23 0 6,000 0 152,640.01 19/09/2019 15 6 2,900 2,900 74,595.00 74,773.00 20/09/2019 74 52 18,000 18,000 468,191.43 469,510.00 23/09/2019 51 7 14,500 2,500 372,862.51 64,542.50 24/09/2019 28 0 5,000 0 126,062.50 0 25/09/2019 40 0 6,500 0 160,045.00 0 26/09/2019 14 6 2,000 2,500 49,281.26 62,205.00 27/09/2019 24 43 6,500 12,500 162,407.52 315,210.02 30/09/2019 6 53 2,500 14,500 62,715.00 366,412.52 09/2019 665 535 171,005 168,505 4,297,863.39 4,245,591.38 01/10/2019 51 31 15,500 7,000 385,455.00 176,315.00 02/10/2019 51 0 14,000 0 337,312.50 0 03/10/2019 25 0 7,000 0 163,050.02 0 07/10/2019 55 13 7,500 4,000 173,067.52 93,717.50 08/10/2019 33 0 5,500 0 127,407.50 0 09/10/2019 7 6 2,000 2,000 46,180.00 46,380.00 10/10/2019 1 73 500 17,000 11,610.00 403,635.01 14/10/2019 35 142 8,500 35,500 211,636.48 870,375.02 15/10/2019 34 20 10,000 10,000 253,447.50 253,643.75 16/10/2019 16 18 5,500 5,500 140,620.00 141,325.00 17/10/2019 34 16 9,500 3,500 248,792.50 92,020.02 18/10/2019 11 19 3,500 4,500 90,895.00 117,817.50 21/10/2019 0 16 0 5,000 0 131,500.00 22/10/2019 22 12 4,000 4,000 105,020.01 105,260.00 23/10/2019 6 23 3,000 3,000 78,770.00 79,230.00 24/10/2019 3 1 1,000 1,000 26,000.00 26,030.00 25/10/2019 12 21 4,000 4,000 103,560.00 103,825.00 29/10/2019 24 37 11,250 11,250 296,200.00 296,336.60 30/10/2019 42 8 10,000 5,800 257,403.00 149,321.72 31/10/2019 9 0 1,800 0 45,650.50 0 10/2019 471 456 124,050 123,050 3,102,077.53 3,086,732.12 01/11/2019 0 13 0 6,000 0 153,885.01 DATE NUMBER OF PURCHASE TRANSACTIONS NUMBER OF SALE TRANSACTIONS QUANTITY OF PURCHASE QUANTITY OF SALE TOTAL PURCHASED AMOUNT TOTAL SOLD AMOUNT 04/11/2019 24 26 7,500 7,500 198,713.99 199,023.90 05/11/2019 6 3 1,500 1,500 39,800.00 39,967.50 06/11/2019 96 73 25,000 25,000 697,169.37 698,191.52 07/11/2019 29 39 8,000 8,000 224,847.50 225,370.04 08/11/2019 43 56 13,501 13,501 383,288.33 383,638.52 11/11/2019 32 45 8,500 8,500 238,941.25 240,418.13 12/11/2019 8 7 2,216 2,216 63,437.60 63,599.20 13/11/2019 48 9 12,250 4,750 345,721.27 133,916.25 14/11/2019 28 59 6,500 14,000 181,757.51 394,917.61 15/11/2019 7 4 2,500 2,500 70,675.00 71,127.50 18/11/2019 80 37 18,500 10,000 524,257.50 283,400.76 19/11/2019 10 33 3,000 8,500 84,980.00 241,577.50 20/11/2019 19 20 5,000 8,000 139,845.00 225,105.00 21/11/2019 26 27 7,500 7,500 210,880.01 211,850.00 22/11/2019 26 19 5,500 5,500 156,832.50 157,315.00 25/11/2019 28 4 10,500 1,500 301,440.00 43,282.50 26/11/2019 43 18 11,000 5,000 312,850.01 142,815.00 27/11/2019 35 34 8,500 23,500 242,072.51 671,150.00 28/11/2019 35 2 12,500 1,000 354,585.00 28,507.50 29/11/2019 0 35 0 11,500 0 327,180.03 11/2019 623 563 169,467 175,467 4,772,094.35 4,936,238.47 02/12/2019 44 11 11,000 4,000 314,267.52 114,517.50 03/12/2019 63 43 14,000 6,500 393,497.52 183,662.54 04/12/2019 0 42 0 14,500 0 412,250.00 05/12/2019 15 10 4,500 4,500 130,757.51 130,895.01 06/12/2019 25 45 10,000 10,000 290,770.01 291,503.75 09/12/2019 32 18 8,000 8,000 234,590.00 235,097.50 10/12/2019 46 37 14,000 14,000 406,305.03 408,232.50 11/12/2019 14 18 4,500 4,500 130,985.17 131,502.54 12/12/2019 29 13 5,500 5,500 161,672.00 162,077.00 13/12/2019 132 104 34,000 26,500 1,044,123.05 814,322.06 16/12/2019 10 47 3,500 11,000 106,457.50 336,494.00 17/12/2019 63 40 11,000 11,000 335,279.27 335,723.88 18/12/2019 15 5 2,500 2,500 76,941.03 77,050.00 19/12/2019 20 18 5,500 5,500 170,050.00 170,507.50 20/12/2019 64 62 22,000 22,000 683,638.63 685,363.96 23/12/2019 29 39 7,500 7,500 233,336.46 233,514.76 24/12/2019 3 3 500 500 15,493.75 15,548.75 27/12/2019 11 24 2,757 2,757 85,431.48 85,535.67 30/12/2019 35 30 13,084 8,084 406,253.09 251,551.16 31/12/2019 13 25 2,500 7,500 77,275.00 232,487.53 12/2019 663 634 176,341 176,341 5,297,124.02 5,307,837.61 Total S2/2019 3,797 3,536 1,145,786 1,145,786 28,749,178.56 28,842,757.23 Total 2019 5,682 5,584 1,706,961 1,836,961 42,998,561.50 46,730,202.01

Attachment