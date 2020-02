February 25, 2020 11:45 ET

February 25, 2020 11:45 ET







Communiqué établissant le nombre de transactions exécutées et le volume échangé au titre du contrat de liquidité de SOCIETE GENERALE

L’information ci-dessous présente le nombre de transactions exécutées à l’achat et à la vente, ainsi que le volume échangé à l’achat et à la vente en nombre de titres et en capitaux du 1er janvier au 31 décembre 2019 au titre du contrat de liquidité confié par la Société Générale à Rothschild Martin Maurel.

DATE NOMBRE DE TRANSACTIONS

A L'ACHAT NOMBRE DE TRANSACTIONS

A LA VENTE QUANTITE

A L'ACHAT QUANTITE

A LA VENTE CAPITAUX ACHETES CAPITAUX VENDUS 02/01/2019 4 0 1 250 0 33 750,00 0,00 04/01/2019 0 17 0 5 750 0,00 161 691,25 07/01/2019 7 6 2 500 2 000 70 487,50 57 300,01 08/01/2019 0 20 0 4 500 0,00 129 520,00 09/01/2019 3 2 1 000 500 28 375,00 14 400,00 10/01/2019 2 2 1 000 1 000 28 200,00 28800 11/01/2019 0 3 0 1 000 0,00 28840 14/01/2019 2 10 500 3 500 14 375,00 101 575,00 15/01/2019 9 14 2 500 2 500 72 225,01 73 640,00 16/01/2019 0 50 0 15 500 0 464 075,50 17/01/2019 40 0 15 000 0 431 632,50 0,00 21/01/2019 7 0 2 500 0 70 092,50 0,00 22/01/2019 8 0 3 000 0 83 535,00 0,00 23/01/2019 2 0 1 000 0 27 500,00 0,00 24/01/2019 6 5 1 500 2 000 41 317,51 55 900,00 25/01/2019 0 45 0 8 500 0,00 241 807,50 28/01/2019 14 0 5 000 0 141 005,00 0,00 29/01/2019 6 0 2 000 0 55 825,00 0,00 30/01/2019 3 2 1 000 1 000 27 950,00 28 190,00 31/01/2019 25 4 8 500 1 000 234 042,40 28 400,00 01/2019 138 180 48 250 48 750 1 360 312,42 1 414 139,26 01/02/2019 12 0 2 500 0 66 215,00 0,00 04/02/2019 13 0 4 000 0 103 410,00 0,00 06/02/2019 0 1 0 375 0,00 9 937,50 07/02/2019 27 8 6 000 2 500 155 667,60 68 625,00 08/02/2019 12 0 2 375 0 57 227,50 0,00 12/02/2019 0 5 0 2 000 0,00 49 325,00 13/02/2019 1 0 1 000 0 24 400,00 0,00 14/02/2019 20 0 4 000 0 95 962,50 0,00 15/02/2019 0 48 0 12 500 0,00 304 392,51 18/02/2019 0 17 0 7 000 0,00 175 745,00 19/02/2019 17 2 5 000 1 000 124 650,00 25 110,00 20/02/2019 6 19 4 000 6 500 99 837,50 163 820,00 21/02/2019 12 1 5 000 1 000 125 278,75 25 180,00 22/02/2019 0 3 0 1 000 0,00 25 550,00 25/02/2019 0 20 0 4 000 0,00 102 985,00 27/02/2019 0 24 0 5 500 0,00 144 782,54 DATE NOMBRE DE TRANSACTIONS

A L'ACHAT NOMBRE DE TRANSACTIONS

A LA VENTE QUANTITE

A L'ACHAT QUANTITE

A LA VENTE CAPITAUX ACHETES CAPITAUX VENDUS 28/02/2019 0 13 0 5 000 0,00 134 980,00 02/2019 120 161 33 875 48 375 852 648,85 1 230 432,55 01/03/2019 0 1 0 2 500 0,00 67 600,00 05/03/2019 0 2 0 1 000 0,00 27 500,00 07/03/2019 12 0 4 500 0 118 745,01 0,00 14/03/2019 0 29 0 6 000 0,00 162 465,01 18/03/2019 0 35 0 10 500 0,00 292 965,01 19/03/2019 12 37 4 500 13 500 124 310,00 378 337,51 20/03/2019 48 20 15 667 5 000 433 362,61 139 651,20 21/03/2019 23 0 5 833 0 156 147,71 0,00 22/03/2019 37 0 10 000 0 259 825,00 0,00 26/03/2019 6 3 3 000 3 000 76 170,00 76 425,01 27/03/2019 17 57 4 000 22 500 102 322,50 589 736,25 28/03/2019 45 0 14 000 0 358 957,50 0,00 29/03/2019 24 25 7 500 6 000 191 952,47 155 407,51 03/2019 224 209 69 000 70 000 1 821 792,80 1 890 087,50 01/04/2019 18 77 5 300 24 300 137 744,51 639 230,00 02/04/2019 1 28 500 9 000 13 225,00 240 540,57 03/04/2019 0 18 0 7 500 0,00 203 065,00 04/04/2019 5 15 3 000 6 000 80 992,44 162 307,50 05/04/2019 22 6 6 500 1 500 174 152,50 40 690,00 08/04/2019 16 1 4 000 1 000 105 950,00 26 600,00 09/04/2019 23 17 7 500 4 500 199 025,00 120 917,50 10/04/2019 35 2 12 000 1 000 316 720,02 26 810,00 11/04/2019 6 41 4 000 11 500 104 670,00 307 865,01 12/04/2019 6 81 2 000 29 500 53 305,00 812 553,18 15/04/2019 11 27 3 000 11 000 83 760,01 312 477,51 16/04/2019 0 68 0 22 500 0,00 639 027,51 17/04/2019 0 57 0 20 000 0,00 579 657,52 18/04/2019 27 43 8 000 17 500 227 918,40 502 685,00 23/04/2019 66 0 17 000 0 482 990,12 0,00 24/04/2019 51 19 14 000 5 000 387 467,52 140 250,00 25/04/2019 29 15 7 500 6 500 204 718,75 178 450,00 26/04/2019 9 103 3 000 25 000 81 720,00 693 978,50 29/04/2019 0 33 0 8 000 0,00 224 776,57 30/04/2019 75 39 20 000 20 000 560 747,55 562 950,00 04/2019 400 690 117 300 231 300 3 215 106,82 6 414 831,37 02/05/2019 9 14 4 000 4 000 112 085,00 112 810,20 03/05/2019 25 0 6 500 0 187 650,02 0,00 06/05/2019 36 29 10 000 16 500 276 407,50 463 867,51 07/05/2019 85 8 21 500 1 500 593 150,03 41 580,00 08/05/2019 32 2 7 500 1 000 200 965,00 27 180,00 09/05/2019 14 0 4 000 0 105 517,50 0,00 10/05/2019 10 3 6 000 1 000 156 872,50 26 532,50 13/05/2019 12 0 5 000 0 128 682,51 0,00 14/05/2019 7 4 2 500 2 500 63 665,02 64 375,00 15/05/2019 8 18 3 500 4 000 88 732,50 102 610,00 16/05/2019 12 59 3 000 17 000 76 006,25 437 505,03 17/05/2019 26 26 11 000 7 000 281 025,01 180 460,02 20/05/2019 29 0 12 500 0 315 232,50 0,00 21/05/2019 8 1 2 500 2 500 62 597,51 63 100,00 22/05/2019 27 8 9 000 3 000 225 202,50 75 750,00 23/05/2019 33 0 7 000 0 172 240,48 0,00 24/05/2019 22 161 11 000 66 500 272 765,01 1 652 449,43 27/05/2019 32 9 7 000 7 000 158 450,02 159 340,00 28/05/2019 53 33 19 500 9 500 441 201,02 215 620,00 DATE NOMBRE DE TRANSACTIONS

A L'ACHAT NOMBRE DE TRANSACTIONS

A LA VENTE QUANTITE

A L'ACHAT QUANTITE

A LA VENTE CAPITAUX ACHETES CAPITAUX VENDUS 29/05/2019 15 6 3 500 3 500 78 292,50 78 965,00 30/05/2019 20 40 6 500 10 000 146 147,51 226 944,20 31/05/2019 68 11 10 000 6 500 223 064,67 145 850,02 05/2019 583 432 173 000 163 000 4 365 952,56 4 074 938,91 03/06/2019 28 21 7 000 12 000 155 882,51 268 744,13 04/06/2019 0 12 0 5 000 0,00 112 587,52 05/06/2019 57 3 15 000 1 250 337 850,13 28 375,00 06/06/2019 30 0 7 250 0 161 792,50 0,00 07/06/2019 25 0 9 000 0 199 342,52 0,00 10/06/2019 0 33 0 10 000 0,00 223 887,51 11/06/2019 69 36 15 000 10 500 333 874,33 235 522,51 12/06/2019 25 8 10 000 2 500 219 522,52 55 937,50 13/06/2019 21 0 6 500 0 139 682,51 0,00 14/06/2019 15 0 3 500 0 74 102,50 0,00 18/06/2019 15 48 3 000 12 000 62 895,00 256 650,05 19/06/2019 0 75 0 23 000 0,00 505 100,07 20/06/2019 12 0 2 500 0 54 392,51 0,00 21/06/2019 25 26 10 500 13 000 229 940,00 287 342,51 24/06/2019 54 20 19 000 6 500 413 244,95 143 075,00 25/06/2019 20 0 2 500 0 53 205,00 0,00 26/06/2019 0 62 0 17 500 0,00 380 680,88 27/06/2019 0 16 0 7 500 0,00 166 550,00 28/06/2019 24 16 9 000 9 000 197 842,51 198 562,51 06/2019 420 376 119 750 129 750 2 633 569,49 2 863 015,19 Total S1/2019 1 885 2 048 561 175 691 175 14 249 382,94 17 887 444,78 01/07/2019 73 67 49 000 31 500 1 101 820,03 711 058,18 02/07/2019 86 48 21 000 17 000 463 406,91 376 680,02 03/07/2019 11 70 3 000 24 500 65 630,01 544 222,72 04/07/2019 33 16 10 000 10 000 223 970,01 224 678,76 05/07/2019 24 35 10 800 10 800 244 170,32 244 852,03 08/07/2019 64 0 16 000 0 364 400,02 0 09/07/2019 30 0 7 500 0 166 140,00 0 10/07/2019 22 83 9 000 20 500 202 280,00 463 580,53 11/07/2019 15 32 6 250 13 250 139 352,50 298 353,60 12/07/2019 0 17 0 5 000 0 113 525,00 15/07/2019 53 31 14 500 14 500 327 917,52 329 709,56 16/07/2019 10 4 2 500 2 500 57 000,00 57 140,00 17/07/2019 22 5 11 000 3 500 252 782,50 81 065,00 18/07/2019 16 8 5 000 3 000 113 082,50 68 527,50 19/07/2019 37 9 12 000 3 500 269 937,51 79 842,50 22/07/2019 26 1 7 500 500 166 767,50 11 255,00 23/07/2019 0 82 0 25 000 0 568 205,78 24/07/2019 39 31 10 000 10 000 228 819,16 229 425,02 25/07/2019 71 23 19 500 6 500 449 407,53 150 527,50 26/07/2019 7 69 3 500 16 500 79 562,50 381 023,52 29/07/2019 25 0 12 500 0 286 818,78 0 30/07/2019 19 0 7 500 0 167 117,51 0 07/2019 683 631 238 050 218 050 5 370 382,81 4 933 672,22 01/08/2019 0 23 0 20 000 0 457 250,00 02/08/2019 41 30 7 500 7 500 169 500,00 169 881,42 07/08/2019 60 71 20 000 20 000 441 027,50 442 225,12 08/08/2019 57 67 17 500 17 500 387 211,63 387 736,00 09/08/2019 56 71 36 373 36 373 814 261,11 814 385,81 12/08/2019 25 54 20 000 20 000 439 800,02 440 741,64 13/08/2019 19 32 15 000 15 000 322 145,00 322 500,00 14/08/2019 49 0 25 000 0 544 033,78 0 DATE NOMBRE DE TRANSACTIONS

A L'ACHAT NOMBRE DE TRANSACTIONS

A LA VENTE QUANTITE

A L'ACHAT QUANTITE

A LA VENTE CAPITAUX ACHETES CAPITAUX VENDUS 16/08/2019 38 98 20 000 45 000 426 057,50 974 245,73 19/08/2019 18 10 4 000 4 000 89 150,00 89 687,50 20/08/2019 74 20 21 000 9 000 465 904,76 199 936,34 21/08/2019 54 35 16 000 13 000 354 380,07 290 648,68 22/08/2019 15 55 5 000 20 000 112 465,00 447 427,14 23/08/2019 83 36 27 500 12 000 621 975,00 273 925,05 26/08/2019 41 36 10 000 14 500 225 317,53 328 962,50 27/08/2019 23 20 8 500 9 500 190 872,52 215 027,50 28/08/2019 21 0 7 500 0 167 070,01 0 29/08/2019 0 55 0 17 500 0 397 130,00 30/08/2019 18 4 6 000 3 500 138 465,03 80 975,00 08/2019 692 717 266 873 284 373 5 909 636,46 6 332 685,43 02/09/2019 40 18 11 500 5 500 265 495,81 127 880,02 03/09/2019 43 20 10 000 7 000 228 517,51 161 190,00 04/09/2019 0 35 0 11 500 0 267 480,00 05/09/2019 11 12 2 500 2 500 59 835,00 59 945,00 06/09/2019 23 20 7 250 7 250 174 232,51 174 915,00 09/09/2019 24 19 6 105 6 105 152 815,42 152 851,56 10/09/2019 42 23 7 500 7 500 188 475,00 189 449,91 11/09/2019 50 46 21 000 14 000 543 394,40 363 022,50 12/09/2019 43 61 11 750 18 750 298 732,50 483 390,01 13/09/2019 30 27 11 500 11 500 299 032,50 299 966,83 16/09/2019 39 41 9 000 9 000 231 387,46 232 020,00 17/09/2019 68 23 15 000 9 000 379 785,06 228 187,50 18/09/2019 0 23 0 6 000 0 152 640,01 19/09/2019 15 6 2 900 2 900 74 595,00 74 773,00 20/09/2019 74 52 18 000 18 000 468 191,43 469 510,00 23/09/2019 51 7 14 500 2 500 372 862,51 64 542,50 24/09/2019 28 0 5 000 0 126 062,50 0 25/09/2019 40 0 6 500 0 160 045,00 0 26/09/2019 14 6 2 000 2 500 49 281,26 62 205,00 27/09/2019 24 43 6 500 12 500 162 407,52 315 210,02 30/09/2019 6 53 2 500 14 500 62 715,00 366 412,52 09/2019 665 535 171 005 168 505 4 297 863,39 4 245 591,38 01/10/2019 51 31 15 500 7 000 385 455,00 176 315,00 02/10/2019 51 0 14 000 0 337 312,50 0 03/10/2019 25 0 7 000 0 163 050,02 0 07/10/2019 55 13 7 500 4 000 173 067,52 93 717,50 08/10/2019 33 0 5 500 0 127 407,50 0 09/10/2019 7 6 2 000 2 000 46 180,00 46 380,00 10/10/2019 1 73 500 17 000 11 610,00 403 635,01 14/10/2019 35 142 8 500 35 500 211 636,48 870 375,02 15/10/2019 34 20 10 000 10 000 253 447,50 253 643,75 16/10/2019 16 18 5 500 5 500 140 620,00 141 325,00 17/10/2019 34 16 9 500 3 500 248 792,50 92 020,02 18/10/2019 11 19 3 500 4 500 90 895,00 117 817,50 21/10/2019 0 16 0 5 000 0 131 500,00 22/10/2019 22 12 4 000 4 000 105 020,01 105 260,00 23/10/2019 6 23 3 000 3 000 78 770,00 79 230,00 24/10/2019 3 1 1 000 1 000 26 000,00 26 030,00 25/10/2019 12 21 4 000 4 000 103 560,00 103 825,00 29/10/2019 24 37 11 250 11 250 296 200,00 296 336,60 30/10/2019 42 8 10 000 5 800 257 403,00 149 321,72 31/10/2019 9 0 1 800 0 45 650,50 0 10/2019 471 456 124 050 123 050 3 102 077,53 3 086 732,12 01/11/2019 0 13 0 6 000 0 153 885,01 DATE NOMBRE DE TRANSACTIONS

A L'ACHAT NOMBRE DE TRANSACTIONS

A LA VENTE QUANTITE

A L'ACHAT QUANTITE

A LA VENTE CAPITAUX ACHETES CAPITAUX VENDUS 04/11/2019 24 26 7 500 7 500 198 713,99 199 023,90 05/11/2019 6 3 1 500 1 500 39 800,00 39 967,50 06/11/2019 96 73 25 000 25 000 697 169,37 698 191,52 07/11/2019 29 39 8 000 8 000 224 847,50 225 370,04 08/11/2019 43 56 13 501 13 501 383 288,33 383 638,52 11/11/2019 32 45 8 500 8 500 238 941,25 240 418,13 12/11/2019 8 7 2 216 2 216 63 437,60 63 599,20 13/11/2019 48 9 12 250 4 750 345 721,27 133 916,25 14/11/2019 28 59 6 500 14 000 181 757,51 394 917,61 15/11/2019 7 4 2 500 2 500 70 675,00 71 127,50 18/11/2019 80 37 18 500 10 000 524 257,50 283 400,76 19/11/2019 10 33 3 000 8 500 84 980,00 241 577,50 20/11/2019 19 20 5 000 8 000 139 845,00 225 105,00 21/11/2019 26 27 7 500 7 500 210 880,01 211 850,00 22/11/2019 26 19 5 500 5 500 156 832,50 157 315,00 25/11/2019 28 4 10 500 1 500 301 440,00 43 282,50 26/11/2019 43 18 11 000 5 000 312 850,01 142 815,00 27/11/2019 35 34 8 500 23 500 242 072,51 671 150,00 28/11/2019 35 2 12 500 1 000 354 585,00 28 507,50 29/11/2019 0 35 0 11 500 0 327 180,03 11/2019 623 563 169 467 175 467 4 772 094,35 4 936 238,47 02/12/2019 44 11 11 000 4 000 314 267,52 114 517,50 03/12/2019 63 43 14 000 6 500 393 497,52 183 662,54 04/12/2019 0 42 0 14 500 0 412 250,00 05/12/2019 15 10 4 500 4 500 130 757,51 130 895,01 06/12/2019 25 45 10 000 10 000 290 770,01 291 503,75 09/12/2019 32 18 8 000 8 000 234 590,00 235 097,50 10/12/2019 46 37 14 000 14 000 406 305,03 408 232,50 11/12/2019 14 18 4 500 4 500 130 985,17 131 502,54 12/12/2019 29 13 5 500 5 500 161 672,00 162 077,00 13/12/2019 132 104 34 000 26 500 1 044 123,05 814 322,06 16/12/2019 10 47 3 500 11 000 106 457,50 336 494,00 17/12/2019 63 40 11 000 11 000 335 279,27 335 723,88 18/12/2019 15 5 2 500 2 500 76 941,03 77 050,00 19/12/2019 20 18 5 500 5 500 170 050,00 170 507,50 20/12/2019 64 62 22 000 22 000 683 638,63 685 363,96 23/12/2019 29 39 7 500 7 500 233 336,46 233 514,76 24/12/2019 3 3 500 500 15 493,75 15 548,75 27/12/2019 11 24 2 757 2 757 85 431,48 85 535,67 30/12/2019 35 30 13 084 8 084 406 253,09 251 551,16 31/12/2019 13 25 2 500 7 500 77 275,00 232 487,53 12/2019 663 634 176 341 176 341 5 297 124,02 5 307 837,61 Total S2/2019 3 797 3 536 1 145 786 1 145 786 28 749 178,56 28 842 757,23 Total 2019 5 682 5 584 1 706 961 1 836 961 42 998 561,50 46 730 202,01

Pièce jointe