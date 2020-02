GATINEAU, Quebec, 25 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada tient aujourd’hui à féliciter le gouvernement du Québec pour son annonce à propos de la simplification des procédures pour les travailleurs étrangers temporaire en lien avec 226 professions. La liste des professions admissibles au traitement simplifié, publiée le 24 janvier 2020, inclus plusieurs métiers reliés au secteur alimentaire et de la restauration et c’est un geste important pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre qui affecte ces secteurs.



L’annonce fait en sorte que l’affichage de postes durant des semaines, ne sera plus nécessaire pour les professions identifiées. L’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) est bien entendue toujours requise, mais l’allègement des conditions d’affichage permettra un accès plus rapide et efficace aux travailleurs étrangers pour des postes ne pouvant être comblés par la main-d’œuvre du Québec. Cet allègement évitera aussi d’avoir à faire de multiples EIMT pour des postes similaires.

Non seulement les chefs cuisiniers sont dans la liste, mais on retrouve aussi les cuisiniers diplômés et expérimentés de même que les boulangers, bouchers et quelques autres métiers liés à la préparation des aliments. De plus, de nombreuses professions administratives utiles à notre industrie sont incluses, tels les comptables et gestionnaires. Enfin, des métiers connexes (carreleurs, réparateurs, etc.) sont ajoutés. Ceci permettra à terme aux opérateurs de restaurants d’avoir de meilleurs services auprès de leurs fournisseurs.

« La décision du gouvernement et de son ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion Simon Jolin-Barrette est une excellente nouvelle. C’est une bouffée d’air frais pour toutes les PME qui manquent actuellement de main-d’œuvre » a dit David Lefebvre, vice-président Affaires fédérales et pour le Québec chez Restaurants Canada.

« Nous comprenons que l’EIMT doivent toujours être fait, mais les exigences d’affichage pour certains postes n’avaient plus rien à voir avec la réalité sur le terrain. Que le gouvernement le reconnaisse et agisse est un grand pas dans la bonne direction. L’inclusion dans la liste de métiers liés à la préparation de nourriture et à la restauration est une reconnaissance des difficultés de notre secteur. C’est rassurant de voir que le gouvernement est à l’écoute et qu’il n’hésite pas à faire les changements nécessaires» a ajouté David Lefebvre.

Une parole entendue

Restaurants Canada travaille sans relâche depuis des années afin que le Québec réagisse face à la pénurie de main-d’œuvre qui frappe la province. Plusieurs restaurants coupent des quarts de travail, ferment certaines journées ou mettent carrément la clef dans la porte faute de travailleurs. La décision d’accélérer le traitement de dossiers de travailleurs étrangers est bon geste pour le secteur alimentaire et l’ensemble de l’économie québécoise.

Le gouvernement est conscient de la situation et a pris plusieurs mesures fiscales et budgétaires positives depuis quelques années afin d’aider les PME. Il est agréable de voir qu’il met désormais aussi de l’avant des mesures en immigration afin d’alléger les problèmes liés au manque de travailleurs dans le secteur des services alimentaires.

Le gouvernement fédéral doit entendre le message

Restaurants Canada demande au Gouvernement du Canada d’entendre le message et de, lui aussi, simplifier les procédures pour l’admission des travailleurs étrangers temporaires. Nous demandons, entre autres, que la preuve de recrutement de travailleurs Canadiens soit valide plus longtemps et que les frais liés aux demandes soient liés à un poste à pourvoir, plutôt que pour un individu précis.

Nous demandons au gouvernement fédéral de reconnaître la pénurie de travailleurs qui frappe le secteur des services alimentaires et de travailler avec nous à une stratégie nationale d’emploi. De plus, nous suggérons un canal d’accès rapide aux travailleurs étrangers temporaires pour le secteur de la restauration, et ce dans les meilleurs délais.

