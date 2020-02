TORONTO, 25 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) a publié sa décision sur le statut des livreurs foodora en tant qu’entrepreneurs dépendants, contrairement à leur statut antérieur d’entrepreneurs indépendants.



Lors de l’achat de Hurrier en 2015, foodora absorba un modèle d’entreprise travaillant aux côtés des entrepreneurs indépendants qui exécutent des livraisons de nourriture au nom de l’entreprise. Ce modèle fournit aux livreurs une flexibilité qui leur permet de choisir quand et pour quelle durée ils travaillent, d’accepter ou de refuser une commande, de choisir leurs congés, d’utiliser leur propre équipement et d’offrir leurs services à plusieurs services de livraison simultanément.

« Nous avons reçu la décision de la Commission – nous la révisons et évaluons les prochaines étapes à prendre avec les livreurs à Toronto et à Mississauga. Nous respectons le processus de la Commission sous la Loi sur les relations de travail » dit David Albert, directeur général de foodora Canada. « Nous continuons à nous axer sur la croissance de foodora et à agir dans le meilleur intérêt de nos trois parties prenantes: les clients, les restaurants partenaires et les livreurs. Tant que la liste des électeurs n'est pas confirmée et que les votes sur la demande de syndicalisation ne sont pas comptés, nous ne pouvons pas spéculer pour l'instant sur la question de savoir si le vote va pencher en faveur du STTP et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de notre entreprise. Pour l'instant, nous opérons comme d'habitude ».

L'entreprise continuera à agir de bonne foi et à réfléchir à la manière d'avancer d'une façon mutuellement bénéfique pour offrir la meilleure expérience possible à tous.

foodora

foodora s'est donné pour mission de livrer aux Canadiens enthousiastes de bonne bouffe leurs plats préférés provenant d’une sélection des meilleurs restaurants locaux. Depuis sa création, le service de livraison de repas sur demande s'est développé pour atteindre plus de 7 000 restaurants partenaires dans 10 villes à travers le Canada. Foodora, qui fait partie du groupe Delivery Hero, leader mondial dans l'industrie de la livraison de repas, est une entreprise axée sur le développement durable et s’efforce à réduire son empreinte carbone en utilisant des bicyclettes et en s’engageant à réduire le plastique à usage unique. Pour plus d’informations, visitez http://www.foodora.ca.

Pour plus d’informations ou une demande d’entrevue, veuillez communiquer avec :

Sadie Weinstein

Spécialiste des relations publiques + influenceurs, foodora Canada

sadie.weinstein@foodora.ca