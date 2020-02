BRAMPTON, Ontario, 25 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- IT Weapons a annoncé aujourd’hui que CRNMD (une marque de The Channel Company ) l’avait incluse dans son palmarès des 500 meilleurs fournisseurs de services gérés (FSG) de 2020, dans la catégorie Security 100. Cette populaire liste met en vedette les fournisseurs de solutions nord-américains offrant à leurs clients l’efficacité opérationnelle, l’amélioration de leur système de TI et un rendement élevé du capital investi. Ces FSG accomplis travaillent sans cesse à aiguiller leurs clients et à trouver des solutions à des problèmes de TI complexes.



Cette liste annuelle est divisée en trois catégories : la catégorie Pioneer 250, pour les FSG axés principalement sur le marché des PME; la catégorie Elite 150, pour les FSG se concentrant sur les services sur place et à distance pour les centres de données d’envergure; et la catégorie Managed Security 100, pour les FSG œuvrant essentiellement dans le domaine des services de sécurité infonuagiques à distance.

IT Weapons, la division de services de TI de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ), est un chef de file canadien des solutions infonuagiques sécurisées et des services de TI gérés. L’an passé, l’entreprise a notamment créé Sécurité et protection Office 365, une solution complète et simplifiée qui protège les données des clients qui travaillent dans le nuage Office 365.

« Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs; c’est donc un plaisir d’être reconnus pour notre travail, affirme Ted Garner, président d’IT Weapons. La sécurité est l’une des grandes priorités des entreprises canadiennes, et c’est notre mission de les aider à se sentir le mieux protégées possible. »

« Les FSG sont indispensables aux clients qui veulent évaluer, déployer ou faire migrer leurs solutions informatiques ou infonuagiques afin d’améliorer leur efficacité, de faire des économies et de protéger leur environnement, déclare Bob Skelley, président-directeur général de The Channel Company. Au nom de notre équipe, je tiens à féliciter les entreprises exemplaires figurant sur la liste MSP 500 2020 de CRN, et à les remercier pour leur volonté de trouver des solutions novatrices faisant avancer le secteur des TI. »

La liste MSP 500 sera présentée dans le numéro de février 2020 de CRN et sur le Web au www.crn.com/msp500 .

Pour en savoir plus sur Konica Minolta Canada, visitez le www.konicaminolta.ca ou composez le 1 866 890‑6600.

Au sujet d’IT Weapons

IT Weapons, une division de Konica Minolta, est un chef de file canadien des solutions infonuagiques sécurisées et des services de TI gérés. Faites confiance à IT Weapons : elle vous aidera à simplifier votre infrastructure technologique et à transformer votre entreprise grâce à ses programmes de sécurité et de conformité de premier ordre, doublés de son service à la clientèle primé. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.itweapons.com/fr et suivez IT Weapons sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières nouvelles technologiques.

Twitter @ITWeapons , YouTube , LinkedIn et Facebook .

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC ( www.reinventerletravail.ca ). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. Pendant 12 années consécutives, l’entreprise a été classée par Brand Keys au premier rang en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant sept années consécutives. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.com et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

À propos de The Channel Company

The Channel Company favorise l’innovation technologique dans le secteur des TI avec ses grands médias, ses événements accrocheurs, ses conseils et ses formations d’experts ainsi que ses plateformes et ses services de marketing avant-gardistes. L’entreprise agit comme catalyseur du secteur en soutenant les utilisateurs finaux ainsi que les fournisseurs de technologies et de solutions, et en les connectant les uns aux autres. Forte de plus de 30 ans d’expérience de réseautage inégalée, The Channel Company puise dans son vaste savoir pour imaginer des solutions novatrices aux défis en perpétuelle mutation du marché des technologies. www.thechannelco.com

© 2020. CRN est une marque déposée de The Channel Company, LLC.

COORDONNÉES – IT WEAPONS



Jaymin Brahmbhatt, spécialiste des communications

IT Weapons

905 494-1040

jaymin.brahmbhatt@itweapons.com

COORDONNÉES – THE CHANNEL COMPANY