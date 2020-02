IRVINE, Kalifornien, Feb. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zadara Storage Inc. , ein wegweisender Marktführer im Bereich Storage as a Service für Unternehmen, kündigt verbesserte Sicherheit bei Objektdaten an, die in Zadara Storage gespeichert sind. Zadara ist Technologiepartner von Veeam® Software , dem führenden Anbieter von Backup-Lösungen für das Cloud Data Management™ .



Daten sind das Lebenselixier jedes Unternehmens. Da die Datenmengen weiterhin sprunghaft ansteigen, stehen Unternehmen vor der wachsenden Herausforderung, Daten vor einer Vielzahl interner und externer Bedrohungen zu schützen. Mit dieser Ankündigung bauen Zadara und Veeam ihre starke Partnerschaft aus, um dem enormen Bedarf des Markts nach einer robusteren Datenspeicherlösung gerecht zu werden, die Kundendaten mühelos mit der neuesten Technologie schützt: dem unveränderlichen Objektspeicher. Zadara ist stolz darauf, eines der ersten Unternehmen im hart umkämpften Datenspeichersegment zu sein, das die neue Funktion der unveränderlichen Sicherung von Veeam Backup & Replication v10 auf einem lokalen Speichergerät unterstützt.

Die Zukunft der Datensicherheit

„Wir gehen genau auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Deshalb haben wir diese zukunftsorientierte Funktion angepasst, um Daten vor versehentlicher oder böswilliger Zerstörung zu schützen“, erklärt Oded Kellner, Zadara VP Product Management. „Indem wir unsere enge Partnerschaft mit Veeam durch die Unterstützung für S3 Object Lock und unveränderliche Backups ausbauen, nehmen wir eine Vorreiterrolle dabei ein, sicherzustellen, dass die Unveränderlichkeit zu einem Standardmerkmal von Cloud-Speichern wird. Veeam-Kunden sind so besser geschützt, und unsere Spitzentechnologie trägt dazu bei, das Risiko und die Komplexität bei Verwaltung und Sicherung von Datenspeichern in Unternehmen zu minimieren.“

Die Unveränderlichkeit des Zadara-Objektspeichers gewährleistet die Backup-Integrität, da gespeicherte Objekte während eines bestimmten Aufbewahrungszeitraums nicht gelöscht oder überschrieben werden können. Wenn die Unveränderlichkeit des Objektspeichers auf einem Container aktiviert ist, ist es nicht möglich, die Aufbewahrungsfrist für ein vorhandenes Objekt zu ändern oder zu verkürzen. Die Unveränderlichkeit gewährleistet die Integrität und Verfügbarkeit der Objektversion während des gesamten Aufbewahrungszeitraums, unabhängig von seiner Dauer.

„Als Vorreiter bei Lösungen für das Cloud Data Management macht es Veeam unseren Kunden noch einfacher, Objektspeicher mit der neuen Veeam Availability Suite v10 zu schützen“, so Danny Allan, Chief Technology Officer bei Veeam. „Kunden können Sicherheit erzwingen und ihre Daten durch Unveränderlichkeit zusätzlich vor Ransomware-Angriffen schützen. So entsteht eine einzigartige Möglichkeit für STaaS-Angebote (Storage as a Service) wie Zadara Storage, die dieselben bewährten Veeam-Lösungen nutzen, die sie bereits heute verwenden.“

Zadara ist das erste und einzige Unternehmen, das Backup und Wiederherstellung für Unternehmen als Service anbietet, der vollständig auf Betriebskostenbasis abgerechnet wird. Zadara stellt sicher, dass Unternehmen mit großen Rechenzentren die Speicherung mit dem Vorteil der Cloud-Technologie jetzt drastisch vereinfachen und nur den tatsächlich benötigten Speicher bezahlen, was Kosten minimiert und den ROI erhöht.

„Unveränderliche Backups, die bisher fast vollständig auf bestimmte Anwendungsfälle wie Governance und Compliance beschränkt waren, werden für umfassendere Datenschutzanforderungen immer wichtiger, darunter Continuity-Planung bei menschlichen Fehlern und umfassender Ransomware-Schutz“, so Deepak Mohan, Research Director, Cloud Infrastructure Services bei IDC. „Durch Zadaras Optionen für unveränderliche Backups mit nutzungsbasierter Zahlung für Veeam-Benutzer sowohl für lokale als auch für an die Cloud angrenzende Speicherorte steht Unternehmen und Serviceprovidern, die ihre Datenschutzpraktiken gegen neue Risiken in der Umgebung verbessern möchten, die dringend benötigte Flexibilität zur Verfügung.“

Zadaras Unterstützung für unveränderliche Objektspeicher von Veeam ist jetzt für Kundenbestellungen verfügbar. Alle Zadara-Lösungen bieten Live-Support rund um die Uhr, proaktives Systemmanagement, regelmäßige unterbrechungsfreie Hardware-Upgrades und eine 100%ige Verfügbarkeitsgarantie.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.zadara.com/solutions/backup/veeam_backup.php .

Über Zadara

Zadara wurde 2011 gegründet und verändert heute die Art und Weise, wie Unternehmensdaten gespeichert und verwaltet werden, indem es Datenspeicherung für Unternehmen als vollständig gemanagten Service anbietet. Zadara bietet Lösungen, die vor Ort und über Cloud- und Colocation-Anbieter verfügbar sind, und unterstützt proprietäre Software in Kombination mit einem Service, bei dem nur für den tatsächlich in Anspruch genommenen Service Kosten entstehen. So können Unternehmen flexibler sein, ohne auf Funktionen verzichten zu müssen, die moderne Unternehmensbenutzer benötigen. Um dieses Versprechen einzuhalten, ist Zadara weltweit tätig, darunter in Hunderten von Rechenzentren bei Public- und Private Cloud-Partnern und mit einem Expertenteam, das rund um die Uhr Services und Support anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.zadara.com/ , oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn , Twitter , Facebook oder YouTube .

