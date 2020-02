Mise à jour des termes de l’offre publique

à la suite du dividende proposé par Ingenico

Comme indiqué dans le communiqué de presse d’annonce de ses résultats annuels publié ce jour, Ingenico proposera la distribution d’un dividende en numéraire d’un montant de 1,20 euros par action lors de son Assemblée Générale Annuelle prévue le 26 mai 2020



Sous réserve de l’approbation d’un tel dividende, et en ligne avec les termes de l’offre annoncés le 3 février 2020, les termes de l’offre publique de Worldline sur les actions Ingenico seraient ainsi ajustés comme suit, afin de refléter la distribution du dividende proposé : Offre primaire: 11 actions Worldline et 152,1 euros en numéraire pour 7 actions Ingenico Offre d’échange secondaire : 109 actions Worldline en échange de 57 actions Ingenico Offre d’achat secondaire : 121,90 euros par action Ingenico



Les termes de l’offre sur les OCEANEs Ingenico demeurent inchangés

Bezons et Paris, le 25 février 2020 – Ingenico [Euronext: FR0000125346 – ING] a annoncé ce jour proposer lors de son Assemblée Générale Annuelle prévue le 26 mai 2020 de distribuer un dividende en numéraire d’un montant de 1,20 euros. Le détachement du dividende aurait lieu le 8 juin 2020 et le paiement du dividende aurait lieu vers le 10 juin 2020, avant la date prévue de clôture de la transaction au cours du troisième trimestre 2020.

Sous réserve de l’approbation du dividende proposé lors de l’Assemblée Générale d’Ingenico, et comme annoncé le 3 février 2020, l’offre publique de Worldline [Euronext: WLN] sur les actions Ingenico sera ajustée en conséquence.

Pour mémoire, les termes de l’offre publique annoncée le 3 février 2020 étaient les suivants :

Offre primaire : 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire pour 7 actions Ingenico, représentant un prix d’offre de 123,10 euros par action au 31 janvier 2020 (dernier cours à la clôture précédant l’annonce de la transaction)

Offre d’échange secondaire : 56 actions Worldline en échange de 29 actions Ingenico

Offre d’achat secondaire : 123,10 euros par action Ingenico

Pro forma de la distribution du dividende proposé, les termes ajustés de l’offre publique seraient les suivants:

Offre primaire : 11 actions Worldline et 152,1 euros en numéraire pour 7 actions Ingenico, représentant un prix d’offre de 121,90 euros par action au 31 janvier 2020 (dernier cours à la clôture précédant l’annonce de la transaction)

Offre d’échange secondaire : 109 actions Worldline en échange de 57 actions Ingenico 1

Offre d’achat secondaire : 121,90 euros par action Ingenico

Les actionnaires d’Ingenico pourront choisir entre l’une et/ou l’autre de ces branches subsidiaires, sous réserve de l’application d’un mécanisme de réduction (dit de « mix and match ») tel que la proportion d’actions Worldline et de numéraire reçus par les actionnaires Ingenico apportant leurs actions dans le cadre de l’une et/ou l’autre de ces branches subsidiaires soit égale à la proportion d’actions Worldline et de numéraire offerte dans le cadre de l’Offre Principale.

Les termes de l’offre sur les OCEANEs Ingenico demeureraient inchangés. Les porteurs d’OCEANEs Ingenico auront l’option entre:

Une offre en numéraire : 179 euros par OCEANE Ingenico

Une offre mixte : 4 actions Worldline et 998 euros en numéraire pour 7 OCEANEs apportées, soit un prix d’offre de 179 euros par OCEANE au 31 Janvier 2020

Contact Worldline

Relations investisseurs

David Pierre-Kahn

+33 6 28 51 45 96

david.pierre-kahn@Worldline.com

Communication

Sandrine van der Ghinst

+32 499 585 380

sandrine.vanderghinst@Worldline.com

Presse

Anne-Sophie Gentil

+33 6 32 92 24 94

asgentil@kairosconsulting.fr

Contact Ingenico

Relations investisseurs

Laurent Marie

+33 7 84 50 18 90

laurent.marie@ingenico.com

Presse

Hélène Carlander

+33 (0)7 72 25 96 04

helene.carlander@ingenico.com





À propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. www.worldline.com

À propos d’Ingenico

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation de paiement dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque. www.ingenico.com

Avertissements

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers.

La documentation relative à l’offre publique qui, si elle est déposée, comportera les termes et conditions de l’offre publique, sera soumise à la revue de l’Autorité des marchés financiers. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l’offre publique lorsqu’elle sera disponible, si l’offre est déposée, ainsi que de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur Worldline et Ingenico et l’opération envisagée.

Rien ne garantit que l’opération envisagée entre Worldline et Ingenico sera réalisée ou que les bénéfices escomptés seront matérialisés. L’opération envisagée est assujettie à diverses approbations réglementaires et au respect de certaines conditions, et rien ne garantit que ces approbations seront obtenues et/ou que ces conditions seront respectées.

Les données financières estimées de Worldline et d’Ingenico relatives à l’exercice 2019 mentionnées dans ce communiqué de presse n’ont pas été auditées et n’ont pas été approuvées par leurs Conseils d’administration respectifs et peuvent être différentes des états financiers de Worldline et d’Ingenico pour l’exercice 2019 qui seront approuvés par leurs Conseils d’administration respectifs, notamment (sans que cette liste soit exhaustive) en raison de la réalisation d’évènements significatifs ou de circonstances dont le Groupe n’apprendrait l’existence que postérieurement à la date de ce document.

Ce communiqué de presse est susceptible d’inclure des énoncés prévisionnels et des formulations indiquant des tendances, comme les mots « anticipe », « estime », « prévoit », « croit », « pourrait », « devrait », « ferait », « entend », « peut », « potentiel » et toute autre expression similaire. Il inclut aussi des affirmations qui pourraient concerner les plans, objectifs, stratégies, événements futurs, chiffres d’affaires futurs ou synergies ou performances de Worldline ou d’Ingenico, et d’autres informations qui ne sont pas des informations historiques. Ces énoncés prévisionnels sont uniquement fondés sur les informations disponibles actuellement et ne sont valables qu’à la date du présent document. De tels énoncés prévisionnels sont fondés sur les attentes actuelles et sont soumis à d’importants risques économiques, concurrentiels et d’affaires, incertitudes et contingences, qui sont inconnus ou que Worldline et Ingenico sont incapables de prévoir ou de contrôler et qui ne sont pas précisément estimés, tels que les conditions de marchés, le comportement des concurrents ou la finalisation de l’opération envisagée. De tels facteurs, et en particulier les facteurs de risques mentionnés dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 de Worldline déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 7 août 2019 et qui incorpore par référence le Document de référence 2018 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 21 mars 2019 et les facteurs de risques mentionnés dans le Document de référence 2018 d’Ingenico déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 23 avril 2019 pourraient occasionner une différence substantielle entre les résultats, performances et projets de Worldline et/ou Ingenico concernant l’opération et tous futurs résultats, performance et projets exprimés ou suggérés par de tels énoncés prévisionnels. Ni Worldline, ni Ingenico, ni aucun de leurs conseils, n’acceptent de supporter la responsabilité des informations financières figurant dans le présent communiqué de presse relatives à l’activité, aux opérations, aux résultats ou à la position financière de l’autre entité ou de son groupe. Worldline, Ingenico et leurs conseils déclinent toute obligation ou engagement de diffuser une mise à jour ou une révision de tout énoncé prévisionnel figurant dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les prévisions ou les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés sont fondés.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. L’offre publique ne sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l’objet de restrictions légales. La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. Worldline et Ingenico déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’enregistrer l’offre ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Ce communiqué de presse est susceptible d’inclure des indicateurs financiers complémentaires qui ne sont pas définis avec précision par les normes comptables internationales IFRS. Pour évaluer la situation patrimoniale et financière, mais aussi le résultat de Worldline, ces indicateurs financiers complémentaires ne devraient pas être examinés isolément ou être considérés comme une alternative aux états comptables et financiers présentés dans les états financiers consolidés établis selon les normes IFRS. D’autres sociétés qui utilisent et font état d’indicateurs financiers complémentaires ayant une désignation similaire peuvent avoir des formules de calcul différentes.

**

*







1 Sur la base de la parité de l’offre d’échange secondaire annoncée le 3 février 2020, prenant en compte le dernier cours de bourse de Worldline avant annonce de l’opération de 63,75 euros et le dividende proposé de 1,20 euro par action Ingenico





Pièce jointe