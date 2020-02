Conférence téléphonique avec séance de questions-réponses aujourd’hui à 09h00 CEST/08h00 GMT, voir détails ci-dessous

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – 26 février 2020 – MDxHealth SA (Euronext : MDXH.BR), une entreprise de diagnostic moléculaire innovante en phase de commercialisation de ses produits a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2019 ainsi que son rapport d’activité et ses perspectives pour 2020.

Michael K. McGarrity, CEO de MDxHealth, a déclaré : « 2019 a été une année de profonds changements pour MDxHealth, durant laquelle nous nous sommes concentrés sur l’évaluation de notre activité ainsi que de notre exécution opérationnelle, dans le but d’apporter des preuves de la réorientation requise pour produire des résultats durables et qui créent de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »

Nous sommes convaincus que les preuves de cette réorientation se reflètent dans nos résultats et perspectives pour 2020, comme indiqué ci-dessous :

Une croissance de 22 % de ConfirmMDx au quatrième trimestre de 2019 par rapport au quatrième trimestre de 2018 ;

Une croissance de 61 % de SelectMDx en 2019 par rapport à 2018 et émission du projet LCD ;

Une diminution des charges d’exploitation à 12,3 millions de dollars, soit une amélioration de 27 % par rapport à 2018 ;

Au quatrième trimestre de l’exercice 2019, utilisation de trésorerie d’une valeur de 3,9 millions de dollars, reflétant une meilleure discipline d’exploitation et de meilleurs encaissements ;

Une croissance de plus de 20 % prévue en 2020 pour ConfirmMDx et SelectMDx.

« Nous pensons que ces résultats et notre vision positive de l’avenir reflètent un renforcement et un recentrage de l’organisation commerciale de la Société, un renforcement considérable de l’équipe de direction, ainsi qu’une discipline financière plus rigoureuse et plus durable dans toutes nos activités. Nous sommes persuadés que ces changements, ainsi que notre orientation stratégique claire, entraîneront une croissance durable. »

Faits marquants pour le trimestre et l’ensemble de l’exercice clôturé le 31 décembre 2019

ConfirmMDx

·Pour le trimestre clôturé le 31 décembre 2019, le volume de tests à facturer a augmenté de 22 % et atteint 5 158 tests, contre 4 219 à la même période l’an dernier.

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2019, le volume de tests à facturer a diminué de 5 % et atteint 18 195 tests, contre 19 194 en 2018.

SelectMDx

Le projet positif de détermination de couverture locale (LCD) pour SelectMDx a été publié le 22 août 2019, ce qui fournira une couverture pour les patients couverts par Medicare sur l’ensemble du territoire des États-Unis. La LCD finale est prévue pour le premier semestre de 2020.

Pour le trimestre clôturé le 31 décembre 2019, le volume de tests à facturer à l’échelle mondiale a augmenté de 14 % et s’élève maintenant à 4 898 tests, contre 4 294 à la même période l’an dernier.

Pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2019, le volume de tests à facturer à l’échelle mondiale a augmenté de 61 % et s’élève maintenant à 21 669 tests, contre 13 447 en 2018.

MDxHealth a signé un accord avec une société multinationale de diagnostic afin de commencer un programme commun de développement de SelectMDx dans le cadre de son système décentralisé au point d’intervention, dont les modalités économiques et commerciales restent à définir.

Activité

Les nominations de Michael K. McGarrity au poste de Directeur général, de John Bellano au poste de Directeur commercial et de Ron Kalfus au poste de Directeur financier ont renforcé l’équipe de gestion.

Timothy Still a été nommé administrateur non exécutif de la Société en novembre 2019.

Aperçu par produit du volume de test à facturer

Territoire Produits Exercice clôturé le 31 décembre 2019 2018 % de différence États-Unis ConfirmMDx 18 195 19 194 (5) % SelectMDx 16 972 10 688 59 % UE SelectMDx 4 727 2 759 71 %





Territoire Produits Trimestre clôturé le 31 décembre 2019 2018 % de différence États-Unis ConfirmMDx 5 158 4 219 22 % SelectMDx 3 554 3 438 3 % UE SelectMDx 1 344 856 57 %

Faits financiers marquants pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2019

La gestion a considérablement modifié ses prévisions d’encaissement de créances clients par ordre chronologique, ce qui a eu un impact négatif de 10,1 millions de dollars sur les revenus de 2019. La gestion considère cette importante révision des estimations de recouvrement comme un ajustement ponctuel, reflétant principalement une réduction du temps de portage des créances clients par la Société, qui passe de 24 mois à 12 mois. Cet ajustement ponctuel harmonise la comptabilisation des revenus de la Société avec l’historique d’encaissement mis à jour et reflète la priorité accordée par la Société aux créances clients de 12 mois ou moins. Ce Changement d'estimation n’a aucune incidence sur les unités, la trésorerie ou les niveaux de remboursement correspondants passés, et futurs.

En excluant cet ajustement ponctuel, les revenus de 2019 liés aux produits auraient atteint, sur une base pro forma, 21,5 millions de dollars, ce qui représente une réduction de 22 % par rapport à l’an dernier, principalement en raison de la baisse d’unités liée au volume non récurrent pendant la première moitié de 2018.

Les charges d’exploitation en 2019 ont atteint 43,2 millions de dollars, ce qui représente une amélioration de 5,6 millions de dollars par rapport aux charges d’exploitation en 2018, qui s’élevaient à 48,8 millions de dollars. En excluant les charges hors trésorerie de dépréciation, d’amortissement et de rémunération à base d’actions, les charges d’exploitation en 2019 ont atteint 32,6 millions de dollars, ce qui représente une amélioration de 12,3 millions de dollars ou de 27 % par rapport à 2018.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’établissaient à 22,1 millions de dollars le 31 décembre 2019, à la suite d’une augmentation du capital social de 9 millions d’euros, soit environ 10 millions de dollars, ainsi qu’à la suite d’une convention de prêt conclue avec Kreos Capital s’élevant à 9 millions d’euros, soit environ 10 millions de dollars.

Perspectives pour 2020

La fiabilité prouvée de la technologie de MDxHealth est bien établie, avec une proposition de valeur clairement validée. La direction demeure convaincue que l’orientation stratégique claire de MDxHealth et une exécution basée sur l’expérience stimuleront la croissance, comme indiqué ci-dessous :

·Une utilisation continue de ConfirmMDx par la clientèle actuelle de la Société, grâce à une culture commerciale bien rodée et à haute performance ;

Une visibilité afin d’étendre la couverture de SelectMDx, sur la base d’une adoption bien établie et d’une utilité clinique démontrée, qui est également attestée par la publication récente d’une version provisoire de la détermination de couverture locale par Medicare aux États-Unis ;

Une approche ciblée afin d’encourager une adoption supplémentaire importante de SelectMDx.

Basée sur ces moteurs, la gestion prévoit en 2020 les résultats d’exploitation suivants :

Une croissance de 20-25 % du volume unitaire facturé de ConfirmMDx et une croissance de 25-30 % du volume mondial unitaire facturé de SelectMDx ;

Des revenus de 27 à 30 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 23 à 37 % par rapport aux revenus pro forma de 21,9 millions de dollars en 2019.

Michael K. McGarrity, CEO de MDxHealth, a également déclaré : « Nous sommes très optimistes quant à nos perspectives et nous espérons atteindre notre objectif de forte croissance en 2020. Je suis également convaincu que les mesures que nous avons prises en ce qui concerne nos estimations révisées sur les créances anciennes amèneront des résultats plus prévisibles et qui correspondent aux attentes pour les affaires. »

Analyse financière pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2019

en milliers de dollars (excepté les données relatives aux actions) Non audité Exercice clôturé le 31 décembre 2019

Pro forma 1 2019 2018 2019 Pro forma 1

vs 2018 2019 vs

2018 Revenus liés aux produits 21 521 11 443 27 710 (22) % (59) % Redevances, brevets et autres revenus 342 342 687 (50) % (50) % Total des revenus 21 863 11 785 28 397 (23) % (58) % Coûts des marchandises (11 755) (11 755) (11 652) (1) % (1) % Marge brute 10 108 30 16 745 (40) % (100) % Charges d’exploitation (43 199) (43 199) (48 843) 12 % 12 % Perte d’exploitation (33 091) (43 169) (32 098) (3) % (34) % Perte nette (33 022) (43 100) (32 450) (2) % (33) % Perte de base et diluée par action (0,53) (0,69) (0,56) 6 % (23) %

1 En excluant l'effet du changement important des estimations de 10,1 millions de dollars

Le chiffre d’affaires a atteint 11,8 millions de dollars en 2019, alors qu’il s’élevait à 28,4 millions de dollars en 2018. Le chiffre d’affaires en 2019 a été affecté par un ajustement ponctuel de 10,1 millions de dollars suivant un changement important des estimations principalement lié à des décisions de la direction afin de réduire le temps pendant lequel la Société finance les créances clients, passant de 24 mois à 12 mois. En excluant cet ajustement ponctuel, les revenus de 2019, sur une base pro forma, auraient atteint 21,9 millions de dollars, ce qui représente une réduction de 23 % par rapport à l’an dernier, principalement en raison de la baisse d’unités liée au volume non récurrent pendant la première moitié de 2018. Les revenus issus de ConfirmMDx représentent 90 % des revenus liés aux produits. Ce Changement d'estimation n’a eu aucune incidence sur les unités, la trésorerie ou les niveaux de remboursement correspondants passés et futurs.

La marge brute sur les produits et les services en 2019 s’élevait à 0,0 dollar, principalement à cause de l’ajustement ponctuel. En excluant l’ajustement ponctuel, la marge brute sur les produits et les services se serait élevée, sur une base pro forma, à 10,1 millions de dollars, ce qui représente une réduction de 6,6 millions de dollars par rapport à 2018. Cette diminution résulte principalement de la baisse des revenus.

Le total des charges d’exploitation en 2019 a atteint 43,2 millions de dollars, ce qui représente une amélioration de 5,6 millions de dollars par rapport à 2018. Excepté les charges calculées de dépréciation, d’amortissement et de rémunération à base d’actions, les charges d’exploitation en 2019 ont atteint 32,6 millions de dollars, ce qui correspond à une amélioration de 12,3 millions de dollars ou de 27 % par rapport à 2018. La perte d’exploitation en 2019 a atteint 43,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 11,1 millions de dollars par rapport à la perte d’exploitation en 2018 qui s’élevait à 32,1 millions de dollars. En excluant l’ajustement ponctuel, la perte d’exploitation de 2019 aurait atteint, sur une base pro forma, 33,1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1 million de dollars par rapport à 2018, principalement à cause de la baisse des revenus, ainsi que de l’augmentation des charges hors trésorerie d’amortissement d’actifs incorporels, en partie compensées par les économies des dépenses d’exploitation.

Les encaissements de ConfirmMDx et de SelectMDx se chiffraient à 23,7 millions de dollars, soit une diminution de 11 % par rapport à 2018. La consommation de trésorerie en 2019 s’élevait à 23,5 millions de dollars, dont 1,3 million de dollars consistaient en charges de restructuration non récurrentes au premier trimestre, et la consommation de trésorerie d’exploitation réelle s’élevait à 22,2 millions de dollars. Cela équivaut à une réduction de 10,8 millions de dollars de la consommation de trésorerie d’exploitation par rapport à 33 millions de dollars en 2018. L’utilisation de trésorerie au quatrième trimestre clôturé le 31 décembre 2019 s’élevait à 3,9 millions de dollars, reflétant une discipline d’exploitation continue et de meilleurs encaissements. Au 31 décembre 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie valaient 22,1 millions de dollars.

En se basant sur la trésorerie que la Société possède actuellement et sur ses revenus et encaissements prévus, l’équipe de gestion estime qu’elle disposera de suffisamment de trésorerie jusqu’au quatrième trimestre de l’année 2020. En outre, la Société évalue toutes les options de financement, y compris un financement non dilutif, pour accroître sa trésorerie.

Conférence téléphonique

Michael K. McGarrity, Directeur général, et Ron Kalfus, Directeur financier, tiendront une conférence téléphonique, avec une séance de questions-réponses, aujourd’hui à 09h00 CEST/08h00 GMT. La conférence se déroulera en anglais et un enregistrement sera disponible pendant 30 jours.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez sélectionner votre numéro de téléphone ci-dessous et utiliser l’identifiant de conférence : 3169697

Royaume-Uni/International : +44 (0) 2071 928000

Belgique : 024009874

Pays-Bas : 0207143545

États-Unis : 16315107495

Afin d’assurer une connexion ponctuelle, il est recommandé aux utilisateurs de s’inscrire au moins 10 minutes avant l’heure de début prévue de la conférence.

Calendrier de présentation des rapports en 2020

21 avril : rapport d’activité du premier trimestre de l’exercice 2020

28 avril : publication en ligne du rapport annuel 2019

28 mai : assemblée générale annuelle

26 août : publication des résultats du premier semestre de l’exercice 2020

21 octobre : rapport d’activité du troisième trimestre de l’exercice 2020

À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d’autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de récidive et à prédire la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

États financiers et bilan des commissaires aux comptes

Le commissaire aux comptes de la Société, BDO Bedrijfsrevisoren CBVA a confirmé que ses procédures d'audit des états financiers consolidés de la Société, préparées conformément aux International Financial Reporting Standards (normes internationales d'information financière ou NIIF) telles qu'adoptées dans l'Union Européenne, ont été partiellement réalisées, que ces procédures effectuées à ce jour n'ont révélé aucun ajustement significatif qui devrait être apporté aux informations comptables dérivées des informations financières consolidées de la Société incluses dans ce communiqué de presse, et qu'elle a l'intention d'émettre une opinion sans réserve.

L’état consolidé du résultat global peut être consulté sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.mdxhealth.com. Le rapport annuel intégral sera consultable sur le site de la Société dans le courant du mois d’avril 2020.

Pour plus d’informations :

MDxHealth



info@mdxhealth.com







Consilium Strategic Communications (IR & PR)

Amber Fennell, Chris Welsh, Marieke Vermeersch, Nicholas Brown

Royaume-Uni : +44 20 3709 5701



mdxhealth@consilium-comms.com

