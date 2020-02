Volledig financieel verslag

WINST

Onderliggende[1] EBITDA (2019: €2 322mln -0,4%; -2,8% organisch[2])

De onderliggende EBITDA was stabiel in 2019, in lijn met de verwachtingen. Positieve wisselkoerseffecten compenseerden voor een bescheiden daling op organische [2] basis.

De dubbelcijferige volumegroei in Composite Materials, hogere prijzen in Perfor-mance Chemicals en een sterke focus op kostendiscipline hielpen de terugval-lende vraag in de automobiel-, elektronica- en olie- en gasmarkten te beperken.

De onderliggende EBITDA-marge voor 2019 bleef ongewijzigd op 23%, wat de veerkracht van Solvay's activiteiten in een uitdagende marktomgeving weerspiegelt.

Advanced Materials (2019: €1 143mln -9,3% organisch [2] ) De sterke vraag naar composietmaterialen van luchtvaartklanten droeg bij aan de recordprestatie in 2019, ondanks de verwachte vertraging in het vierde kwartaal als gevolg van de productievermindering van de 737MAX. Specialty Polymers had te lijden onder terugvallende markten, voornamelijk in de automobiel- en elektronicamarkten, maar wist desondanks haar toonaangevende positie in alle belangrijke markten te behouden.

) Advanced Formulations (2019: €490mln -12% organisch [2] ) Veerkrachtige prestaties in verschillende activiteiten (coatings, landbouw, persoonlijke verzorging, smaken en geuren) konden niet compenseren voor een zwakkere mijnbouwsector en de groeiende uitdagingen in de olie- en gasmarkt. Kostenmaatregelen verzachtten deels de impact van lagere volumes.

) Performance Chemicals (2019: €852mln +10% organisch [2] ) In een positieve marktomgeving werden hogere prijzen voor natriumcarbonaat- en peroxide-activiteiten neergezet, met als gevolg een sterke prestatie over het hele jaar.

)

Onderliggende WPA[3] uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (2019: €8,02 -4,7%)

De onderliggende winst per aandeel [3] van de voortgezette activiteiten weerspiegelt de lagere EBITDA, de hogere afschrijvingen en het hogere belastingtarief. Dit werd deels gecompenseerd door lagere financiële lasten vanwege de optimalisatie van de schuldenlast.

KASSTROOM

FCF Solvay-aandeelhouders[4] uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (2019: €606mln +€40mln; total €801mln +€76mln)

Sterke vrije kasstroom, gedreven door de hernieuwde focus van de Groep op cash en door gedisciplineerd beheer van het werkkapitaal.

De totale kasstroomgeneratie bereikte een record en leidde tot een operationele afbouw van zowel de netto financiële schuld met € 414 mln als van voorzieningen met € 157 mln.

FCF omrekeningsratio[4] (2019: 27,8% +1,8pp)

De verbetering van de vrije kasstroom-omrekeningsratio [4] weerspiegelt de sterke kasstroomgeneratie.

RENDEMENT

ROCE (2019: 8,1% -0,1pp)

Stabiele rendementen weerspiegelen grotendeels aangehouden investeringen voor toekomstige groei.

2019 dividend (€3,75)

Stabiel totaaldividend aanbevolen op € 3,75 bruto per aandeel. Dit leidt tot een finaal dividend van € 2,25 bruto dat uitbetaald zal worden op 20 mei 2020, na de betaling van het interimdividend van € 1,50 bruto in januari.

2020 VOORUITZICHTEN

Solvay verwacht een onderliggende EBITDA groei [2] tussen 0% en -3% ten opzichte van 2019, een vrije kasstroomomrekeningsratio van 28% en ROCE stabiel rond 8%.

CEO Ilham Kadri:

“In 2019 hebben we een record geleverd op vlak van totale vrije kasstroom en vrije kasstroomomrekeningsratio, waardoor we de schuldhefboom aanzienlijk hebben kunnen afbouwen. Onze focus op klanten en kosten te midden van de uitdagende marktomstandigheden heeft ons in staat gesteld om een stabiele EBITDA te bereiken. Met het oog op de toekomst nemen we extra efficiëntiemaatregelen om onze structuur verder af te stemmen op onze G.R.O.W.-strategie en de doorlopend tegenvallende markten het hoofd te bieden. Bovendien hebben we onze duurzaamheidsdoelstellingen -- Solvay One Planet -- bekendgemaakt, die ons, samen met onze nieuwe Bestaansreden, in staat zullen stellen om op lange termijn waarde te creëren voor onze aandeelhouders, in lijn met onze G.R.O.W.-strategie.”

Alle jaar-op-jaarvergelijkingen zijn gebaseerd op 2018 pro forma cijfers, alsof IFRS 16 was geïmplementeerd in 2018.

[1] De onderliggende prestatie-indicatoren passen de IFRS cijfers aan voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (Purchase Price Allocation - PPA) die betrekking hebben op verwervingen, alsook voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, geklasseerd als eigen vermogen onder IFRS, maar behandeld als schuld in de onderliggende verklaringen, en voor andere elementen die de analyses van de onderliggende prestaties van de Groep verstoren.

[2] Organische groei is exclusief omrekeningen van valuta en perimetereffecten, evenals de impact van de implementatie van IFRS 16. De gerapporteerde groei is vergelijkbaar met de gepubliceerde pro forma cijfers van 2018, aangepast voor de implementatie van IFRS 16.

[3] Onderliggende winst per aandeel, basisberekening.

[4] Vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders is vrije kasstroom na financieringsbetalingen en dividenden aan minderheidsbelangen. Dit vertegenwoordigt de kasstroom waarover de aandeelhouders van Solvay beschikken, om hun dividend te betalen en/of om de netto financiële schuld te verminderen. De vrije kasstroomomrekening is berekend als de verhouding tussen de vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders (vóór aftrek van dividenden betaald aan minderheidsbelangen) en onderliggende EBITDA.

