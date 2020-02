Communiqué de presse

26 février 2020

Résultats annuels 2019

Pour la première année de son plan stratégique Next Frontier (2019-2022), Edenred annonce des résultats records en forte croissance

Croissance à deux chiffres des résultats en 2019, en données publiées comme en données comparables :



Revenu total de 1 626 millions d’euros, en croissance de 18,0% (+13,8% en données comparables)

EBIT : 545 millions d’euros, en hausse de 18,3% (+14,8% en données comparables), en ligne avec l’objectif annoncé d’un EBIT compris entre 520 et 550 millions d’euros

Résultat net, part du Groupe : 312 millions d’euros, en progression de 22,9%

Dividende proposé : 0,87 euro par action, en hausse de 1 cent d’euro par rapport à 2018

Marge Brute d'autofinancement avant autres charges et produits de 524 millions d’euros, en hausse de 30,9% (+16,5% en données comparables)

Ratio d’endettement net / EBITDA de 1,9x, après 782 millions d’euros dédiés aux acquisitions Les performances de l’année 2019 sont en ligne avec les objectifs financiers annuels fixés à horizon 2022 dans le cadre du plan stratégique Next Frontier :



Chiffre d’affaires opérationnel : +14% en données comparables (objectif annuel : supérieur à 8%)

EBITDA : +14% en données comparables (objectif annuel : supérieur à 10%)

Taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA1 : 65% (objectif annuel : supérieur à 65%)



Edenred aborde 2020 avec confiance et confirme pour l’exercice en cours les objectifs annuels fixés à horizon 2022 dans le cadre du plan stratégique Next Frontier.



Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, a déclaré : « Portée par une forte dynamique commerciale et d’innovation, l’année 2019, première année du plan stratégique Next Frontier 2019-2022, marque une nouvelle année record pour Edenred. Le Groupe génère une croissance à deux chiffres dans l’ensemble de ses activités et de ses zones géographiques. Grâce à notre modèle unique de plateforme de services et de paiements, nous connectons au quotidien près de 50 millions de salariés à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes. Nos 10 000 collaborateurs sont pleinement engagés pour offrir des solutions digitales au plus près des nouveaux usages, et faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace. Nous abordons 2020 avec confiance et entendons atteindre nos objectifs financiers fixés dans le cadre du plan stratégique Next Frontier. »

RÉSULTATS ANNUELS 2019

Compte tenu de la situation actuelle au Venezuela, les croissances en données comparables et les effets de change excluent temporairement ce pays.

Lors de sa séance du 25 février 2020, le Conseil d’administration a arrêté les comptes consolidés2 du Groupe au 31 décembre 2019.

Principaux agrégats financiers 2019 :

(En millions d’euros) 2019 2018 % Variation publiée % Variation organique Chiffre d’affaires opérationnel 1 570 1 327 +18,3% +13,9% Autres revenus 56 51 +10,4% +11,0% Revenu total 1 626 1 378 +18,0% +13,8% EBITDA 668 536 +24,8% +13,8% EBIT opérationnel 489 410 +19,3% +15,3% Autres revenus 56 51 +10,4% +11,0% EBIT 545 461 +18,3% +14,8% Résultat net, part du Groupe 312 254 +22,9%

En 2019, Edenred a généré un volume d’affaires de 31 milliards d’euros. Le taux de digitalisation atteint plus de 83%, en hausse de 3 points par rapport à 2018. Ce niveau est en ligne avec l’ambition du Groupe d’atteindre un taux de digitalisation de plus de 85% à horizon 2022.

·Revenu total : 1 626 millions d’euros, en hausse de 18,0%

Le revenu total s’établit en 2019 à 1 626 millions d’euros, en progression de 18,0%, prenant en compte sur la période des effets de périmètre positifs (+5,1%) et des effets de change légèrement défavorables (-0,9%). La croissance en données comparables atteint 13,8% par rapport à l’année 2018.

Au quatrième trimestre 2019, le revenu total atteint 456 millions d’euros, en hausse de 17,7% par rapport au quatrième trimestre 2018 en données publiées et de 12,5% en données comparables. Sur la même période, le Groupe enregistre des effets de périmètre positifs (+5,4%), des effets de change légèrement négatifs (-0,1%), et un impact négligeable du Venezuela (+0,1%).

·Chiffre d’affaires opérationnel : 1 570 millions d’euros, en hausse de 18,3%

Sur l’année 2019, le chiffre d’affaires opérationnel atteint 1 570 millions d’euros (dont 445 millions d’euros au dernier trimestre), en croissance publiée de 18,3%, prenant en compte un effet de périmètre positif (+5,3%) et des effets de change négatifs (-0,9%). En données comparables, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de 13,9% sur l’année et de 13,6% sur le quatrième trimestre.

Edenred a enregistré en 2019 une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires opérationnel dans chacune de ses lignes de métiers ainsi que dans chacune des zones géographiques où le Groupe est présent.

·Chiffre d’affaires opérationnel par ligne de métier

En millions d’euros 2019 2018 % Variation publiée % Variation organique Avantages aux salariés 975 854 +14,1% +13,0% Solutions de mobilité professionnelle 409 336 +21,8% +15,8% Solutions complémentaires 186 137 +35,6% +14,9% Total 1 570 1 327 +18,3% +13,9%

Le chiffre d’affaires opérationnel des Avantages aux salariés, qui représente 62% du chiffre d’affaires opérationnel total, atteint 975 millions d’euros sur l’année 2019, dont 276 millions d’euros au quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires opérationnel est en hausse de 14,1% en données publiées (+13,0% en données comparables). Cette hausse s’élève à 17,0% pour le seul quatrième trimestre (+11,8% en données comparables). L’efficacité des leviers activés dans le cadre du plan stratégique Next Frontier 2019-2022, notamment le déploiement d’une politique commerciale dédiée aux PME, contribue à générer une forte croissance organique. Cette performance reflète aussi l’avance technologique d’Edenred, en matière de paiement mobile, avec 32 programmes Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay accessibles dans une vingtaine de pays, ou de paiement app-to-app, désormais disponible dans cinq pays. Avec le paiement app-to-app, les utilisateurs peuvent commander leurs repas auprès de plus de 40 partenaires différents tels que Deliveroo, UberEats ou DejBox. Par ailleurs, le Groupe a procédé en 2019 à plusieurs acquisitions de plateformes d’engagement des salariés en Europe. Ces solutions digitales innovantes visent à améliorer la rétention, la motivation et le pouvoir d’achat des salariés. Elles constituent des relais de croissance et de cross-selling pour Edenred, notamment en Europe, où ce marché est encore naissant.

Dans le domaine des Solutions de mobilité professionnelle, qui représente désormais 26% de l’activité du Groupe, le chiffre d’affaires opérationnel a progressé en 2019 de 21,8% en données publiées (+15,8% en données comparables), atteignant 409 millions d’euros. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel atteint 114 millions d’euros, en croissance de 25,8% en données publiées (+17,7% en données comparables). La croissance en données publiées intègre The Right Fuelcard Company (TRFC), quatrième acteur de cartes-carburants au Royaume-Uni, acquis en janvier 2019. La forte croissance en données comparables reflète la bonne dynamique des équipes commerciales, notamment au Brésil, et le succès d’offres récemment lancées en Europe, dédiées aux véhicules légers. D’autre part, les services à valeur ajoutée tels que la maintenance au Brésil, ou les péages interopérables en Europe, connaissent eux aussi une montée en puissance satisfaisante.

Les Solutions complémentaires, qui regroupent les Services de paiement aux entreprises, les Solutions de Motivation et récompenses ainsi que les Programmes sociaux publics, enregistrent un chiffre d’affaires opérationnel de 186 millions d’euros, en progression de 35,6% en données publiées (+14,9% en données comparables, dont +15,2% au quatrième trimestre). Cette solide performance reflète, d’une part, l’intégration réussie de CSI, fintech nord-américaine spécialisée dans l’optimisation des paiements des comptes fournisseurs, consolidée depuis janvier 2019, et, d’autre part le bon déploiement de Services de paiement aux entreprises développés de façon organique.

·Chiffre d’affaires opérationnel par zone géographique

(En millions d’euros) 2019 2018 % Variation publiée % Variation organique Europe 884 755 +16,9% +13,0% Amérique latine 559 497 +12,5% +14,4% Reste du monde 127 75 +70,9% +19,3% Total 1 570 1 327 +18,3% +13,9%

En Europe , le chiffre d’affaires opérationnel augmente de 16,9% en données publiées (+13,0% en données comparables) et s’établit à 884 millions d’euros. L’Europe représente 56% du chiffre d’affaires opérationnel total du Groupe en 2019. Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires opérationnel atteint 254 millions d’euros, en progression de 18,3% en données publiées (+13,2% en données comparables).

En France, le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 264 millions d’euros 2019, en hausse de 10,2% en données publiées (+10,2% en données comparables) sur l’ensemble de l’année et de 13,6% au quatrième trimestre. Sur l’année 2019, les Avantages aux salariés comme Ticket Restaurant et la plateforme d’engagement des salariés ProwebCE ont connu une forte croissance, notamment grâce à un marketing mix amélioré, une offre digitale innovante, et un effort commercial qui porte ses fruits sur le segment des PME. En ce qui concerne les Solutions de mobilité professionnelle, la bonne performance est notamment tirée par le développement des offres dédiées aux flottes de véhicules légers.

L’Europe (hors France) enregistre une croissance de 20,0% de son chiffre d’affaires opérationnel en données publiées (+14,3% en données comparables) pour atteindre 620 millions d’euros, sur l’année 2019. Au quatrième trimestre, la croissance du chiffre d’affaires opérationnel s’est établie à 20,4% en données publiées (+13,0% en données comparables), pour atteindre 177 millions d’euros. L’activité d’Avantages aux salariés connait une forte dynamique dans l’ensemble de la région. Les Solutions de mobilité professionnelle enregistrent quant à elles un essor important sur le segment des véhicules légers comme sur celui des services à valeur ajoutée tels que les offres de péage, notamment en Italie, Allemagne et Autriche.

Le chiffre d’affaires opérationnel en Amérique latine atteint 559 millions d’euros, en croissance de 12,5% en données publiées (+14,4% en données comparables). La région représente 36% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe sur l’année 2019. Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires opérationnel de la zone atteint 156 millions d’euros, en progression de 12,9% en données publiées (+13,7% en données comparables).

Au Brésil, en données comparable, le chiffre d’affaires opérationnel est en croissance de 14,5% sur l’année et de 19,7%3 pour le seul quatrième trimestre. La bonne performance du pays est liée à une forte croissance organique tant dans les Avantages aux salariés que dans les Solutions de mobilité professionnelle, segment sur lequel les offres de maintenance et de péages connaissent un bon démarrage.

L’Amérique latine hispanique a enregistré une croissance du chiffre d’affaires opérationnel de 14,4% en données comparables sur l’année 2019. Cette nouvelle année de croissance organique à deux chiffres reflète les bonnes performances commerciales dans les deux principales lignes de métiers du Groupe dans l’ensemble de la zone. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires opérationnel recule de 1,8% en données comparables, principalement en raison d’un ralentissement de l’activité au Mexique. Comme attendu, dans ce pays actuellement en récession économique, l’effet de base défavorable du prix du carburant a localement impacté la croissance des Solutions de mobilité professionnelle. De plus, dans les Avantages aux salariés, suite à une modification des règles d’attribution du programme Navideños, Edenred a décidé de considérablement réduire son exposition à cette activité en fin d’année.

Le chiffre d’affaires opérationnel du Reste du monde , qui représente 8% du chiffre d’affaires opérationnel du Groupe en 2019, atteint 127 millions d’euros, en croissance de 70,9% en données publiées (+19,3% en données comparables), reflet de l’intégration de CSI depuis janvier 2019. En données comparables, la croissance est tirée notamment par la bonne performance de l’activité cartes salaires aux Emirats arabes unis, qui s’enrichit de nouveaux services digitaux destinés à améliorer le quotidien des travailleurs non ou sous-bancarisés.

·Autres revenus : 56 millions d’euros

Sur la base d’un float4 de 3,0 milliards d’euros à fin 2019, les autres revenus atteignent 56 millions d’euros sur l’exercice écoulé, en hausse de 10,4% en données publiées (+11,0% en données comparables). En 2019, le Groupe a bénéficié d’une légère hausse des taux d’intérêt dans certains pays européens ne faisant pas partie de la zone euro et a été affecté par des taux d’intérêt en baisse en Amérique latine.

·EBITDA : 668 millions d’euros, en hausse de 24,8%

Sur l’année 2019, le Groupe réalise un EBITDA en hausse de 24,8% en données publiées et de 13,8% en données comparables, pour atteindre 668 millions d’euros, contre 536 millions d’euros en 2018. Le taux de marge d’EBITDA atteint 41,1%, en hausse de 2,2 points par rapport à l’année précédente. Hors effets IFRS 16, cette hausse aurait été de 0,4 point.

·EBIT : 545 millions d’euros, en hausse de 18,3%

En 2019, l’EBIT progresse de 18,3% en données publiées et atteint le niveau record de 545 millions d’euros, dans la fourchette de l’objectif annoncé mi-2019 d’un EBIT compris entre 520 et 550 millions d’euros. Les effets de change ont un impact négatif sur l’EBIT à hauteur de 6 millions d’euros. Les effets de périmètre ont un impact positif de 22 millions d’euros sur la période. En données comparables, l’EBIT augmente de 68 millions d’euros, soit une hausse de 14,8%.

EBIT opérationnel par zone géographique :

(En millions d’euros) 2019 2018 % Variation publiée % Variation organique Europe 280 234 +20,0% +14,3% Amérique latine 204 188 +8,6% +9,9% Reste du monde 19 5 +269,1% +106,1% Holding et autres (14) (17) -14,2% -31,6% Total 489 410 +19,3% +15,3%

L’EBIT opérationnel s’établit à 489 millions d’euros en 2019, en hausse de 19,3% (+15,3% en données comparables).

En Europe, l’EBIT opérationnel affiche une progression de 20,0% en données publiées, ce qui traduit, d’une part, l’amélioration du levier opérationnel du Groupe dans la région, avec une amélioration de la profitabilité des principaux pays de la zone, et, d’autre part, la bonne contribution des diverses acquisitions.

L’Amérique latine affiche un EBIT opérationnel en croissance de 8,6% en données publiées et de 9,9% en données comparables, qui reflète en premier lieu la bonne performance du Brésil, où l’EBIT opérationnel croit à deux chiffres en données comparables. Cette bonne croissance est atténuée par un environnement macroéconomique moins favorable en l’Amérique latine hispanique et par des effets de base négatifs, notamment concernant le prix du carburant au Mexique au quatrième trimestre, avec pour conséquence un impact négatif sur le niveau de marge.

·Résultat net, part du Groupe : 312 millions d’euros

Le résultat net, part du Groupe, s’établit en 2019 à 312 millions d’euros contre 254 millions d’euros en 2018, en progression de 22,9%.

Les autres charges et produits (-25 millions d’euros contre -31 millions d’euros en 2018) intègrent des charges exceptionnelles principalement liées aux frais engagés pour les acquisitions réalisées sur l’année 2019, des dépréciations d’actifs et des frais de restructuration.

Le résultat net prend également en compte le résultat financier, (-35 millions d’euros, contre -37 millions d’euros en 2018), les charges et produits d’impôt (-153 millions d’euros, contre -119 millions d’euros en 2018), ainsi que des intérêts minoritaires dus (34 millions d’euros contre 31 millions d’euros en 2018).

·Une forte génération de cash flows

Le modèle économique d’Edenred, fortement générateur de cash flows, permet d’atteindre une marge brute d’autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 524 millions d’euros en 2019, en hausse de 30,9% en données publiées et de 16,5% en données comparables.

En dépit d’une baisse des volumes liés au programme Navideños au Mexique en décembre, Edenred a généré 400 millions d’euros de free cash flows en 2019. Au 31 décembre 2019, après prise en compte de 782 millions d’euros dédiés à des acquisitions ciblées et de 134 millions d’euros affectés au paiement du dividende, aux intérêts minoritaires et aux rachats d’actions, l’endettement net du Groupe s’élève à 1 290 millions d’euros, contre 659 millions d’euros au 31 décembre 2018. Le ratio d’endettement financier net sur EBITDA s’élève à 1,9 à fin 2019.

·Un profil de dette bien équilibré

Au 31 décembre 2019, le coût de la dette du Groupe s’élève à 0,8% contre 1,2% en 2018, en baisse de 40 points de base. La maturité moyenne de la dette est proche de 5 ans. Le Groupe bénéficie d’une notation « Strong Investment Grade » par Standard & Poor’s (BBB+).

En septembre 2019, Edenred a procédé avec succès à l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), venant à échéance en 2024, pour un montant nominal d’environ 500 millions d’euros, à des conditions financières particulièrement avantageuses (rendement à échéance de -1.53%). Le produit net de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Société, notamment le financement d’éventuelles opérations de croissance externe.

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE

·Edenred, à l’occasion de sa Journée Investisseurs d’octobre 2019, a dévoilé son nouveau plan stratégique, Next Frontier, pour la période 2019-2022.

Celui-ci s’établit sur des fondations solides grâce à la profonde transformation du Groupe opérée au cours du plan stratégique Fast Forward (2016-2018), qui a permis à Edenred de changer de dimension et de s’inscrire dans une nouvelle dynamique de croissance.

Porté par sa mission d’accompagner au quotidien les acteurs du monde du travail, Edenred entend capitaliser sur son modèle de plateforme unique pour générer plus de croissance profitable et durable.

·Edenred finalise l’acquisition de CSI et celle de TRFC

En janvier 2019, Edenred finalise l’acquisition de CSI (Corporate Spending Innovations), l’un des tout premiers fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement interentreprises en Amérique du Nord, ainsi que de 80% du capital de TRFC (The Right Fuelcard Company), quatrième gestionnaire de cartes-carburant au Royaume-Uni. Les comptes de ces deux sociétés sont consolidés par intégration globale depuis le 1er janvier 2019.

·Edenred acquiert des plateformes d’engagement des salariés en Europe

En janvier 2019, le Groupe a acquis les sociétés belges Merits & Benefits et Ekivita, leaders du marché local des plateformes d’engagement des salariés, puis acquiert en mai Easy Welfare, premier opérateur de plateformes d’engagement des salariés en Italie. En juillet 2019, Edenred acquiert Benefit Online, société pionnière dans le développement de plateformes d’engagement des salariés en Roumanie.

·Edenred annonce le lancement du partenariat de distribution exclusif avec Itaú Unibanco dans les Avantages aux salariés au Brésil

Depuis septembre 2019, Itaú Unibanco distribue de manière exclusive les solutions d’Avantages aux salariés d'Edenred au Brésil. Ce nouveau canal de distribution va progressivement monter en puissance à partir de l’année 2020. Il vient renforcer les processus de vente existants d’Edenred et vise à accélérer localement sa croissance sur le marché à fort potentiel des avantages aux salariés.

·Edenred renforce sa position de leader du marché des cartes salaires aux Emirats arabes unis

En décembre 2019, Edenred acquiert le portefeuille de cartes salaires de la société Mint aux Emirats arabes unis, renforçant ainsi sa position de leader du marché émirien, où le Groupe compte déjà plus d’un million d’utilisateurs de sa solution C3. Avec plus d’1,6 million d’utilisateurs combinés, Edenred bénéficiera d’importants effets d’échelle liés à son modèle de plateforme d’intermédiation B2B2C et à ses actifs technologiques globaux. Cette opération sera relutive sur l’EBIT du Groupe dès 2020.

ÉVÉNEMENTS POST CLOTURE

·Edenred enrichit son offre de Solutions de mobilité professionnelle en Europe

En février 2020, Edenred a finalisé l’accord signé en septembre 2019 visant à acquérir EBV Finance, société lituanienne spécialisée dans la récupération de taxes pour les sociétés de transport européennes. Edenred détient désormais 60% de la nouvelle entité5. L’opération est relutive sur l’EBIT 2020 du Groupe.

·Pour la première fois, Edenred associe des critères sociaux et environnementaux à l’un de ses instruments de financement

En février 2020, Edenred annonce avoir renégocié sa ligne de crédit syndiqué en augmentant sa taille de 700 à 750 millions d’euros, en étendant sa maturité de juillet 2023 à février 2025, avec des options d’extension jusqu’en février 2027, et en améliorant ses conditions financières. Edenred introduit pour la première fois la prise en compte d’indicateurs de performance environnementale et sociale dans le calcul du coût de financement :

la promotion d’une alimentation saine et durable - Edenred vise d’ici 2030 un taux de sensibilisation aux sujets liés à la nutrition de 85% parmi les commerçants et salariés utilisateurs de ses solutions (contre 30% en 2018) ;

la lutte contre le réchauffement climatique – Edenred a pour objectif de réduire de 52% par rapport à 2013 l’intensité de ses émissions de gaz à effet de serre6 d’ici 2030 (la réduction s’élevant à -26% en 2018).

DIVIDENDE PROPOSÉ

Lors de sa Journée Investisseurs d’octobre 2019, lors de laquelle a été dévoilé le nouveau plan stratégique, Next Frontier, pour la période 2019-2022, le Groupe a annoncé la mise en place d’une politique de croissance progressive7 du dividende. Le Groupe propose, au titre de l’exercice 2019, un dividende de 0,87 euro par action, en hausse de 1 cent d’euro par rapport à l’exercice précédent. Les actionnaires auront le choix entre un paiement à 100% en espèces ou un paiement à 100% en actions avec une décote de 10%. Ce dividende sera soumis à l’approbation des actionnaires à l’occasion de l’Assemblée générale mixte d’Edenred, qui se tiendra le 7 mai 2020.

PERSPECTIVES 2020

Edenred aborde 2020 avec confiance et s’attend à la poursuite d’une croissance soutenue de son activité dans toutes les géographies et dans toutes les lignes de métiers, grâce au bon déploiement des axes stratégiques de Next Frontier.

Le Groupe confirme ainsi pour l’exercice en cours les objectifs annuels à horizon 2022 fixés dans le cadre de la stratégie :

croissance organique du chiffre d’affaires opérationnel supérieure à 8% ;

croissance organique de l’EBITDA supérieure à 10% ;

taux de conversion Free-cash-flow/EBITDA supérieur à 65%8.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 : le 23 avril 2020.

Assemblée générale : le 7 mai 2020.

Résultats semestriels 2020 : le 27 juillet 2020.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 : le 22 octobre 2020.

Edenred est la plateforme de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (titres-restaurant), à la mobilité (cartes-carburant, titres mobilité), à la motivation (titres-cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des salariés, renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de 31 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.

Pour plus d’informations : www.edenred.com

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

En 2020, Edenred fête son dixième anniversaire.

ANNEXES

Glossaire et liste des renvois nécessaires

à la bonne compréhension des éléments financiers

Principales définitions

Données comparables, effet de périmètre et effet de change

La croissance organique correspond à la croissance comparable, c’est-à-dire à périmètre et change constants. Cet indicateur reflète la performance commerciale du Groupe.

La variation d’activité (ou croissance organique) représente la variation entre les montants de la période en cours et de la période comparative, retraitée des effets de change ainsi que des effets de cessions et/ou acquisitions.

En cas d’acquisition, l’impact de l’acquisition est neutralisé du montant publié de la période en cours. En cas de cession, l’impact de la cession est neutralisé du montant publié de la période comparative. La somme de ces deux montants correspond à l’effet de périmètre.

La variation d’activité ainsi calculée est convertie au taux de change de la période comparative et divisée par le montant retraité de la période comparative.

La différence entre le montant de la période publiée converti au taux de change de la période publiée et le montant de la période publiée converti au taux de change de la période comparative correspond à l’effet de change.



·Volume d’affaires

Le volume d’affaires est constitué du montant total du volume d’émission lié aux Avantages aux salariés, aux solutions de Motivation et récompenses, aux Programmes sociaux publics, et aux Services de Paiements inter-entreprises, et du volume de transactions lié aux Solutions de mobilité professionnelle et autres solutions.

·Volume d’émission

Le volume d’émission est constitué du montant total des fonds préchargés sur l’ensemble des solutions de paiement émises par Edenred auprès de ses entreprises ou collectivités clientes.

·Volume de transactions

Le volume de transactions représente la valeur totale des transactions réalisées par des moyens de paiement, au moment de la transaction.

b) Indicateurs non-normés issus du rapport financier annuel au 31 décembre 2019

Les indicateurs non-normés ci-dessous sont présentés et rapprochés de la comptabilité, dans le rapport financier annuel.

Nom de l'indicateur Référence du renvoi aux comptes consolidés Edenred au 31 décembre 2019 Chiffre d'affaires opérationnel



Le chiffre d’affaires opérationnel correspond : au chiffre d’affaires opérationnel généré par l’activité de titres de services dont la gestion est assurée par Edenred

au chiffre d’affaires généré par des activités à valeur ajoutée telles que les programmes de motivation, des services à la personne, des prestations liées à de l’événementiel. Ce chiffre d’affaires correspond au montant de la prestation facturée à l’entreprise client et est comptabilisé à la date de livraison des solutions. Autres revenus



Les autres revenus correspondent aux revenus générés par le placement des fonds structurellement mis à la disposition d’Edenred entre :



la date d’émission et la date de remboursement pour les titres de service prépayés

et la date de chargement et la date d’utilisation des crédits pour les cartes prépayées. Les autres revenus cumulés avec le chiffre d’affaires opérationnel, forment le revenu total du Groupe. EBITDA



Cet agrégat est égal à l’excédent brut d’exploitation qui correspond au revenu total (chiffre d’affaires opérationnel et autres revenus) diminué des charges d’exploitation (hors amortissements et provisions). EBIT



Cet agrégat est le « Résultat d’exploitation avant autres charges et produits », qui correspond au revenu total (chiffre d’affaires opérationnel et autres revenus), diminué des charges d'exploitation, amortissements (essentiellement actifs incorporels créés et acquis) et provisions hors exploitation. Cet agrégat est utilisé comme référence pour la définition des rémunérations au niveau du Groupe et plus particulièrement pour celles des dirigeants dans la mesure où il reflète la performance économique de l'activité.







L'EBIT exclut la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et exclut également les autres charges et produits enregistrés au sein du « Résultat d'exploitation y compris résultat des sociétés mises en équivalence ». Autres charges et produits Cf. Note 10.1 des comptes consolidés Marge Brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) Cf. Tableau des flux de trésorerie consolidés (Partie 1.4)



c) Agrégats non-normés non issus du rapport financier annuel au 31 décembre 2019

Nom de l'agrégat Définitions et rapprochements des comptes consolidés Edenred au 31 décembre 2019 EBIT opérationnel



Cet agrégat correspond à l’EBIT retraité des autres revenus.







Au 31 décembre 2019, conformément aux comptes consolidés, il s'élève à 489 millions d'euros, correspondant à : + 545 millions d'euros d’EBIT

- 56 millions d'euros d’autres revenus Free Cash Flow Le Free Cash Flow correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité opérationnelle diminués des investissements en immobilisations incorporelles et corporelles.

Chiffre d'affaires opérationnel

T1 T2 T3 T4 FY



En millions d'euros



2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Europe 213 183 209 179 208 179 254 214 884 755 France 69 63 59 55 59 54 77 67 264 239 Europe hors France 144 120 150 124 149 125 177 147 620 516 Amérique latine 128 119 138 124 137 116 156 138 559 497 Reste du monde 28 17 32 18 32 18 35 22 127 75 Total 369 319 379 321 377 313 445 374 1 570 1 327 T1 T2 T3 T4 FY



En %



Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Europe +16,4% +13,8% +16,4% +13,4% +16,4% +11,7% +18,3% +13,2% +16,9% +13,0% France +9,0% +9,0% +8,2% +8,2% +9,2% +9,2% +13,6% +13,6% +10,2% +10,2% Europe hors France +20,3% +16,3% +20,0% +15,6% +19,4% +12,7% +20,4% +13,0% +20,0% +14,3% Amérique latine +7,3% +13,9% +12,5% +15,1% +17,3% +15,1% +12,9% +13,7% +12,5% +14,4% Reste du monde +64,1% +20,9% +73,5% +23,1% +79,8% +16,3% +66,6% +17,3% +70,9% +19,3% Total +15,6% +14,2% +18,1% +14,6% +20,3% +13,2% +19,0% +13,6% +18,3% +13,9%





Autres revenus

T1 T2 T3 T4 FY



En millions d'euros



2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Europe 4 4 4 3 4 3 5 4 17 14 France 2 2 1 1 1 1 2 2 6 6 Europe hors France 2 2 3 2 3 2 3 2 11 8 Amérique latine 9 8 9 8 10 8 4 8 32 32 Reste du monde 1 1 2 1 2 1 2 2 7 5 Total 14 13 15 12 16 12 11 14 56 51 T1 T2 T3 T4 FY



En %



Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Europe +11,9% +12,0% +28,5% +28,8% +29,5% +30,1% +15,2% +14,6% +21,0% +21,1% France -1,3% -1,3% -1,4% -1,4% +6,0% +6,0% -1,3% -1,3% +0,4% +0,4% Europe hors France +24,0% +24,1% +56,2% +56,7% +45,8% +46,7% +25,2% +24,3% +36,7% +36,8% Amérique latine +1,9% +5,4% +17,2% +17,2% +24,9% +20,3% -37,4%10 -38,4%10 +0,9% +0,4% Reste du monde +42,5% +66,0% +59,3% +90,0% +88,4% +77,3% -1,1% -4,1% +42,9% +51,9% Total +7,9% +12,0% +23,9% +26,7% +31,7% +28,1% -17,8%10 -18,9%9 +10,4% +11,0%





Chiffre d’affaires opérationnel et autres revenus 2019 pro-forma par trimestre suite à un changement de classification au sein du revenu total entre chiffre d’affaires opérationnel et autres revenus au Brésil

Chiffre d'affaires opérationnel

Groupe T1 T2 T3 T4 FY Réalisé 2019 369 379 377 445 1 570 Pro forma 2019 371 380 379 440 1 570 Autres revenus

Groupe T1 T2 T3 T4 FY Réalisé 2019 14 15 16 11 56 Pro forma 2019 12 14 14 16 56





Chiffre d'affaires opérationnel Amérique Latine T1 T2 T3 T4 FY Réalisé 2019 128 138 137 156 559 Pro forma 2019 130 139 139 151 559 Autres revenus

Amérique Latine T1 T2 T3 T4 2019 Réalisé 2019 9 9 10 4 32 Pro forma 2019 6 8 8 10 32





Revenu total

T1 T2 T3 T4 FY



En millions d'euros



2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Europe 217 187 213 182 212 182 259 218 901 769 France 71 65 60 56 60 55 79 69 270 245 Europe hors France 146 122 153 126 152 127 180 149 631 524 Amérique latine 137 127 147 132 147 124 160 146 591 529 Reste du monde 29 18 34 19 34 19 37 24 134 80 Total 383 332 394 333 393 325 456 388 1 626 1 378 T1 T2 T3 T4 FY



En %



Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Variation publiée Variation organique Europe +16,3% +13,7% +16,6% +13,6% +16,6% +12,0% +18,2% +13,2% +17,0% +13,2% France +8,7% +8,7% +7,9% +7,9% +9,2% +9,2% +13,3% +13,3% +9,9% +9,9% Europe hors France +20,3% +16,4% +20,5% +16,2% +19,8% +13,3% +20,5% +13,2% +20,3% +14,7% Amérique latine +6,9% +13,3% +12,8% +15,3% +17,7% +15,4% +10,0% +10,8% +11,8% +13,6% Reste du monde +62,9% +23,5% +72,8% +26,8% +80,2% +19,7% +62,3% +16,0% +69,3% +21,2% Total +15,3% +14,1% +18,3% +15,0% +20,7% +13,8% +17,7% +12,5% +18,0% +13,8%





EBITDA, EBIT opérationnel et EBIT

En millions d'euros 2019 2018 Variation publiée % Variation organique % Europe 359 284 +26,6% +14,1% France 86 66 +30,1% +17,6% Europe hors France 273 218 +25,6% +13,0% Amérique latine 275 251 +9,6% +7,9% Reste du monde 42 13 +228,2% +60,1% Holding et autres (8) (12) -29,9% -50,0% EBITDA 668 536 +24,8% +13,8%





En millions d'euros 2019 2018 Variation publiée % Variation organique % Europe 280 234 +20,0% +14,3% France 59 49 +20,7% +20,5% Europe hors France 221 185 +19,8% +12,6% Amérique latine 204 188 +8,6% +9,9% Reste du monde 19 5 +269,1% +106,1% Holding et autres (14) (17) -14,2% -31,6% EBIT opérationnel 489 410 +19,3% +15,3%





En millions d'euros 2019 2018 Variation publiée % Variation organique % Europe 297 248 +20,0% +14,7% France 65 55 +18,4% +18,2% Europe hors France 232 193 +20,5% +13,6% Amérique latine 236 220 +7,5% +8,6% Reste du monde 26 10 +163,7% +80,8% Holding et autres (14) (17) -14,2% -31,6% EBIT 545 461 +18,3% +14,8%





Bilan simplifié

En millions d'euros Déc. 2019 Déc. 2018 En millions d'euros Déc. 2019 Déc. 2018 ACTIF PASSIF Goodwill 1 604 976 Capitaux propres et intérêts ne conférant pas le contrôle (1 043) (1 451) Immobilisations incorporelles 706 432 Immobilisations corporelles 169 52 Dettes financières et autres passifs financiers 3 163 2 696 Participation dans les sociétés mises en équivalence 69 66 Provisions et impôts différés passifs 239 215 Autres actifs financiers non courants 169 123 Float 2 142 1 949 Fonds à rembourser (Float) 5 161 4 959 BFR hors float 290 233 BFR hors float 1 366 851 Fonds réservés 1 864 1 402 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 873 2 037 TOTAL ACTIF 8 886 7 270 TOTAL PASSIF 8 886 7 270 Déc. 2019 Déc. 2018 BFR 4 095 3 628 Dont float 3 019 3 010







Tableau de passage du résultat net, part du Group au Free Cash Flow

En millions d'euros Déc. 2019 Déc. 2018 + Résultat net, part du Groupe 312 254 + Part des intérêts ne conférant pas le contrôle 34 31 + Dividendes reçus des sociétés consolidées par mise en équivalence 9 12 - Différence entre impôt décaissé et charge d'impôt -8 -18 - Impact non cash charges et produits 177 121 = Marge Brute d'Autofinancement avant autres charges et produits (FFO) 524 400 + Diminution (Augmentation) du Besoin en Fonds de Roulement 369 404 + Diminution (Augmentation) courante des Fonds réservés -395 -279 = Flux de trésorerie des activités opérationnelles 498 525 - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -98 -90 = Flux de trésorerie (FCF) 400 435













