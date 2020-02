26. Februar 2020

Selskabsmeddelelse nr. 1

NKT A/S årsrapport 2019: Beholdning af højspændingsordrer på højeste niveau nogensinde og indtjeningen på linje med de finansielle forventninger

NKT CEO Alexander Kara siger:

- Vores finansielle udvikling i 2019 var på linje med vores forventninger. Indtjeningen i NKT var dog på et for lavt niveau og det var derfor tilfredsstillende at vi modtog højspændingsordrer for over EUR 750 mio. og endte året med den højeste beholdning af højspændingsordrer nogensinde. Det er vigtigt for at kunne forbedre indtjeningen i de kommende år, hvor NKT er positioneret til at blive en nøgleaktør i det globale skift til vedvarende energi. 2019 var endnu et vækstår for NKT Photonics som leverede 10% organisk vækst og en forbedret indtjening.

Finansielle højdepunkter

NKT NKT Photonics EUR mio. 4. kvt. 2019 2019 4. kvt. 2019 2019 Omsætning 262,2* 945,0* 25,5 74,6 Organisk vækst 16% -10% 15% 10% Operationelt EBITDA 1,2 15,1 7,2 14,6 Operationel EBITDA-margin 0,5%* 1,6%* 28,2% 19,6%

* Std. metalpriser

NKT: Beholdning af højspændingsordrer på højeste niveau nogensinde, mens den finansielle udvikling som forventet var negativt påvirket af et lavere aktivitetsniveau i Solutions

Omsætningen (std. metalpriser) i 2019 var EUR 945,0 mio., mod EUR 1.080,1 mio. i 2018. Denne udvikling var primært drevet af et lavt aktivitetsniveau i Solutions og frasalget af railway-aktiviteterne. Den organiske vækst var -10%. Som forventet førte den faldende omsætning til lavere indtjening med et operationelt EBITDA på EUR 15,1 mio. i 2019 mod EUR 70,2 mio. i 2018.

I 2019 kom flere udbud i højspændingsmarkedet længere frem i processen og NKT fik højspændingsprojekter til en samlet værdi på over EUR 750 mio. og det førte til en beholdning af højspændingsordrer på EUR 1,37 mia., som var det højeste nogensinde. I november 2019 annoncerede NKT den største ordre nogensinde på XLPE energikabler til en værdi af cirka EUR 360 mio., hvor NKT er hovedleverandør på levering og installation af 320 kV DC on- og offshore eksportkabelsystemer til Dogger Bank havvindmølleparkerne Creyke Beck A og Creyke Beck B.

NKT Photonics: Organisk vækst på 10% i 2019 og forbedring af EBITDA

Omsætningen i NKT Photonics steg til EUR 74,6 mio. i 2019, fra EUR 67,7 mio. i 2018. På trods af færre større projekter end forventet mod slutningen af 2019 leverede selskabet en organisk vækst på 10%. Det var bedre end udviklingen i det samlede fotonikmarked.

Drevet af den højere omsætning forbedrede NKT Photonics EBITDA til EUR 14,6 mio. i 2019 fra EUR 9,0 mio. i 2018. Den udvikling afspejlede den operationelle gearing i forretningen, men inkluderede positive ikke-tilbagevendende indtægter relateret til tilbageførsel af hensættelser og genvurderinger som tilføjede omkring EUR 2 mio. til EBITDA i 2019.

I november 2019 igangsatte bestyrelsen i NKT A/S en afsøgning af strategiske alternativer for NKT Photonics med det formål at optimere værdiskabelsen. Denne proces er i gang.

Finansielle forventninger for NKT

I NKT forventes en omsætning (std. metalpriser) på cirka EUR 1,0-1,1 mia. og operationelt EBITDA forventes at blive cirka EUR 40-60 mio. i 2020.

NKT forudser en stigende efterspørgsel på energikabelløsninger og -services i de kommende år og som en teknologiførende udbyder forventer NKT at have signifikante fordele af den udvikling.

NKT forventer særligt at den fremtidige udvikling på højspændingsmarkedet vil være attraktiv, da den er understøttet af det globale skift mod vedvarende energikilder såsom sol og vind, og af en politisk dagsorden om at udvide de transmissionslinjer som sammenkobler elnettene mellem lande i Europa og også i resten af verden. Dette skift vil også drive efterspørgslen i de øvrige NKT forretningsområder; Applications og Service & Accessories.

Væksten i højspændingsmarkederne er dog underlagt en række faktorer inklusiv politiske beslutninger, som gør udrulningen af specifikke projekter svær at forudsige.

I 2017 præsenterede NKT sine mellemlange finansielle målsætninger; et operationelt EBITDA på EUR 200-225 mio. og RoCE på mere end 13%. Som følge af den førnævnte usikkerhed om timing af især fremtidige tildelinger af højspændingsprojekter har NKT besluttet kun at præsentere finansielle forventninger til det indeværende finansielle år.

Finansielle forventninger for NKT Photonics

I NKT Photonics forventes en organisk omsætningsvækst på cirka 5-15% og EBITDA-marginen forventes at blive på cirka 15-18% i 2020.

I 2017 præsenterede NKT Photonics mellemlange finansielle målsætninger. Den årlige organiske vækst forventes at blive højere end 10%, EBITDA-marginen forventes at blive cirka 25% og RoCE forventes at blive cirka 20%.

