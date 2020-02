COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 26 février 2020

Aéroports de Paris SA

Groupe ADP réalise la première étape de la prise de participation de 49% dans GMR Airports, groupe aéroportuaire indien

Le Groupe ADP vient d'achever la première phase de l'opération initiée par la signature, le 20 février 2020, de l'accord portant sur le rachat, sous certaines conditions, d'une participation de 49% dans GMR Airports (cf. communiqué de presse publié le même jour1). Le Groupe ADP détient désormais 24,99% de GMR Airports, intègre à ce titre le Conseil d'administration de cette société et dispose dès aujourd'hui de droits de gouvernance très étendus.

Il est rappelé que cette opération doit être réalisée en deux phases : une première phase pour une participation de 24,99% et une seconde phase, soumise à certaines conditions règlementaires, pour 24,01%, qui devrait intervenir dans les prochains mois.

A l'issue de la seconde phase, GMR Airports sera détenu conjointement avec GMR Infrastructure Limited ("GIL"), entité cotée du Groupe GMR, qui conservera 51% et le contrôle de la société.

1 Communiqué de presse du 20 février 2020 : Avec l'acquisition de 49% du groupe indien GMR Airports, le Groupe ADP crée le premier réseau mondial d'aéroports





