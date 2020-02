Sbanken ASA tilbyr aksjekjøpsprogram for ansatte og ledelsen hvor aksjene i programmet tilbys med 20 % rabatt og treårig bindingstid.

Alle ansatte kan tegne i programmet for et beløp ikke overstigende resultatlønn. I tillegg kan medlemmer av ledelsen tegne for et beløp ikke overstigende:

5 millioner kroner for CEO

4 millioner kroner for CFO

3 millioner kroner for andre medlemmer av ledelsen



Det vises videre til børsmelding 25. april 2019 hvor selskapet ble gitt tillatelse til å erverve aksjer til en pris mellom 10 og 150 kroner per aksje for en total pålydende verdi på opptil 15 millioner kroner. Aksjene vil bli ervervet i henhold til gjeldende verdipapirlovning og Oslo Børs regelverk.





Investorkontakter:

Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045

Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12