SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 51/2020

Tvis, 26. februar 2020

Kvartalsrapport Q4 2019 (1. oktober – 31. december)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2018)

Væksten i fjerde kvartal bringer TCM Group’s omsætning over milepælen på 1 milliard DKK

CEO Ole Lund Andersen:

“Med en omsætningsstigning i fjerde kvartal på 4%, med en organisk vækst på 6%, nåede TCM Group en milepæl med 1 milliard kr. i omsætning for helåret, svarende til en organisk vækst på helåret på 11,9%. Væksten var primært drevet af branded stores indenfor B2B markedet, og vi fortsatte med at tage markedsandele i Danmark med en vækst på helåret på 13,4% i Danmark. Derudover er jeg tilfreds med, at omsætningen gennem vore branded stores i Norge steg. For 2020 forventer vi en omsætningsvækst på 3-7% og dermed en omsætning i niveauet DKK 1.040-1.080 mio. EBIT forventes i niveauet DKK 158-170 mio. svarende til en vækst på 3-11%.”

Finansielle nøgletal 4. kvartal 2019:

Omsætningen blev DKK 261,6 mio. (DKK 251,8 mio.) svarende til en omsætnings vækst på 3,9% og en organisk vækst på omkring 6%.

Justeret EBITA faldt med DKK 0,9 mio. til DKK 45,3 mio. (DKK 46,2 mio.), svarende til et fald på 1,9%. Justeret EBITA margin var 17,3% (18,3%), hvilket afspejler et salgsmix med en højere vækstrate i B2B markedet og en højere andel af omsætning fra 3. parts leverandører.

Engangsposter havde en negativ påvirkning på DKK 4,0 mio. grundet maskinnedbrud efter et lynnedslag på en af vores 3 fabrikker.

EBIT faldt med DKK 4,9 mio. til DKK 39,4 mio. (DKK 44,3 mio.), svarende til EBIT margin på 15,0% (17,6%).

Periodens resultat faldt med 10,9% til DKK 29,8 mio. (DKK 33,5 mio.)

Frie pengestrømme eksklusiv virksomhedssammenslutninger var DKK 44,7 mio. (DKK 53,6 mio.).

Cash conversion var 99,9% (102,6%) drevet af en nettoarbejdskapital i % af omsætningen på -10,8% (-10,5%)

Finansielle nøgletal 2019:

Omsætningen blev DKK 1.006,9 mio. (DKK 899,9 mio.) svarende til en organisk vækst på 11,9%.

Justeret EBITA steg med DKK 13,5 mio. til DKK 161,1 mio. (DKK 147,7 mio.), svarende til en stigning på 9,1%. Justeret EBITA margin var 16,0% (16,4%).

Engangsposter havde en negativ påvirkning på DKK 7,0 mio. i 2019 grundet maskinnedbrud efter et lynnedslag på en af vores 3 fabrikker.

EBIT steg med DKK 8,4 mio. til DKK 146,6 mio. (DKK 138,1 mio.), svarende til en stigning på 6,1%. EBIT margin var 14,6% (15,3%).

Periodens resultat steg med 7,3% til DKK 111,3 mio. (DKK 103,7 mio.)

Frie pengestrømme eksklusiv virksomhedssammenslutninger var DKK 132,2 mio. (DKK 141,5 mio.). De underliggende frie pengestrømme er stærkere end i 2019, da 2018 inkluderede en positiv effekt fra salget af produktionsbygninger for DKK 16,6 mio.

Helårsforventninger for regnskabsåret 2020 forventes at være omsætning i niveauet DKK 1.040-1.080 mio. svarende til en vækst på 3-7%. EBIT forventes at være i niveauet DKK 158-170 mio. På grund af et usædvanligt stærkt første kvartal sidste år, forventer vi, at væksten i 2020 vil blive realiseret i den sidste del af året.

Telekonference

Der afholdes i dag kl. 10.00 en telekonference for investorer og analytikere. Præsentationen til telekonferencen vil være tilgængelig på www.investor-en.tcmgroup.dk.

Dial-in numre til telekonferencen:

Bekræftelseskode: 3594538

Danmark: +45 32728042

Sverige: +46 (0) 850692180

Storbritannien: +44 (0)844 571 8892

Kontakt:

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

CEO Ole Lund Andersen +45 97435200

CFO Mogens Elbrønd Pedersen +45 97435200

IR Contact - ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 135 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Groups fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for TCM Groups kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Vedhæftede filer