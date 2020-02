February 26, 2020 02:20 ET

OP Ryhmän vuosiraportti 2019 on julkaistu



OP Ryhmä on julkaissut vuoden 2019 vuosiraporttinsa osoitteessa https://op-year2019.fi. Raporttikokonaisuus sisältää OP Ryhmän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvityksen, OP Yhteenliittymän vakavaraisuusraportin sekä niitä täydentävän vuosikatsauksen. Vuosikatsauksen Elämänmittaisella matkalla 2019 -osio sisältää integroidun vastuullisuusraportoinnin (GRI Standards core). Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy OP Ryhmän toimintakertomukseen.

Myös OP Yrityspankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on julkaistu.

Lisäksi kokonaisuuden yhteydessä on julkaistu OP:n tietotilinpäätös 2019, joka kuvaa OP Ryhmässä tapahtuvaa tiedon hallintaa, jalostamista ja vastuullista hyödyntämistä.



Kaikki raportit löytyvät pdf-muodossa liitteenä, ja vuosiraportointisivuston lisäksi ne ovat saatavilla osoitteesta op.fi > OP Ryhmä > Medialle > Raportit.



