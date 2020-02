Nasdaq Copenhagen A/S

London Stock Exchange

Bourse de Luxembourg

Øvrige interessenter







Selskabsmeddelelse nr. 04/2020



Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 74 37 37 37

Telefax +45 74 37 35 36







Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







26. februar 2020

Sydbank ændrer grænsen for negativ rente på privatkunders indlån

På grund af markedssituationen og da det negative renteniveau forventes at fortsætte i flere år frem, finder Sydbank det nødvendigt med virkning fra 1. maj 2020 at fastsætte en grænse på 250.000 kr. for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente af indlån. Grænsen er gældende for en konto, når kunden har en NemKonto i Sydbank. På øvrige konti betaler NemKonto-kunder fortsat negativ rente fra 50.000 kr.

Har kunden ikke NemKonto i Sydbank, betaler kunden negativ rente på alle indlånskonti.

I niveauet 10 mia. kr. indlån bliver berørt af ovenstående ændringer.

Venlig hilsen



Karen Frøsig Jørn Adam Møller

adm. direktør bankdirektør

Vedhæftet fil