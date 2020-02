Eesmärgiga tõsta Tallinna kui turismisihtkoha atraktiivsust ning pakkuda linnakodanikele uusi võimalusi vabaaja veetmiseks sõlmisid AS Tallink Grupp (Selts), Seltsi suuraktsionär AS Infortar ja Tallinna linn täna ühiste kavatsuste kokkuleppe linnale kuuluva arhitektuurimälestise Tallinna Linnahall ja sellega piirnevate Tallinna linnale kuuluvate kinnistute arendamiseks Läänemerepiirkonnas arvestatavaks konverentsi- ja kontserdikeskuseks.

Osapoolte ühine visioon on rajada Tallinna Linnahalli ja selle ümbrusse atraktiivne ning terviklikult toimiv konverentsi- ja kontserdikeskus koos sadama, hotelli, ärikeskuse ja vabaaja veetmise võimalustega. Eesmärgiks on luua linnarahvale avatud ning Läänemere regioonist reisilaevadel saabuvatele Tallinna väliskülalistele suunatud silmapaistev arhitektuuriline ning elamuslik „maamärk“, mis avab taas uue Tallinna mereäärse piirkonna linnarahvale ning toob linna senisest veelgi rohkem väliskülastajaid.

„Tallinna linn ja Eesti riik on kaua oodanud toimivat visiooni, et teha korda muinsuskaitsealune Linnahalli kontserdisaal ning rajada Tallinna ja riigi edasiseks turismi arendamiseks oluline rahvusvaheline konverentsi-ja kontserdisaal. Eesti vajab kuni 5000 kohalist saali, mis annaks võimaluse tuua Tallinna suuri konverentse ning kvaliteetset suurt saali eeldavaid kultuurisündmusi. Tallinn vajab edukaks konkureerimiseks Helsingi, Riia ning Stockholmiga uusi võimalusi turismi arendamiseks, järgmist sammu. Reisisadama liitmine konverentsikeskuse kompleksiga on võtmetegur, mis võimaldab erasektoril sellist projekti kasumlikult opereerida ning kogu piirkonda elavdada,“ ütles Seltsi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Järgnevate sammudena lepivad osapooled lähikuudel kokku edasised koostööpõhimõtted ning tegevusplaani. Projekti elluviimiseks asutatakse ühisettevõte, milles Tallinna linnal on 34%-line osalus ning Seltsil ja AS-il Infortar kummalgi 33%-line osalus ning mille loomisel teevad osapooled sissemakse vastavalt oma osalusprotsendile, kokku miljon eurot. Arhitektuurse kontseptsiooni leidmiseks viiakse läbi arhitektuurikonkurss.

Uue kompleksi ehitustööde eeldatavaks pikkuseks on kolm aastat alates vajalike lubade saamisest ja lepingute sõlmimisest ning kogu projekti eeldatav maksumus on suurusjärgus EUR 300 miljonit. Tingimuslikult, pärast kõigi projekti realiseerimiseks vajalike lubade ja kooskõlastuste omandamist ning muude eeltingimuste täitmist, panustab linn ühisettevõttesse Linnahalli ja Linnahalliga piirnevate linnale kuuluvate kinnistutega ning Selts ning AS Infortar mõlemad 10 miljoni eurose rahalise sissemaksega. Tallinna Linnal täiendavaid rahalisi kohustusi ei ole ning investeeringuks vajaliku täiendava kapitali kaasamise tagavad Selts ja AS Infortar. Projekti on plaanis rahastada nii omakapitali kui muude finantsinstrumentidega. Enne projekti valmimist ning äritegevuse algust projekt tulu ei teeni.

Ühisettevõtte loomine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena Nasdaq Tallinn reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda käesoleval majandusaastal olulist mõju kontserni tegevusele. Seltsi nõukogu esimees Enn Pant on AS-i Infortar nõukogu esimees, Seltsi nõukogu liikmed Toivo Ninnas ja Kalev Järvelill on AS-i Infortar nõukogu liikmed, Seltsi nõukogu liige Ain Hanschmidt on AS-i Infortar juhatuse esimees ning Seltsi nõukogu liige Eve Pant on AS-i Infortar juhatuse liige. Seltsi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud.



Joonas Joost

Juhatuse nõunik

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail joonas.joost@tallink.ee