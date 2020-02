Per Aarsleff Holding A/S

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af regnskabsåret 2019/20. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultatet af første kvartal

Koncernomsætningen steg med 3,6 % til 3.510 mio. (Q1 2018/19: 3.389 mio.).

Resultat af primær drift (EBIT) blev 175 mio. (Q1 2018/19: 94 mio./166 mio. før voldgiftskendelse*).

Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 90 mio. (Q1 2018/19: 33 mio./105 mio. før voldgiftskendelse*).

Rørteknik bidrager med et EBIT på 56 mio. (Q1 2018/19: 38 mio.).

Fundering bidrager med et EBIT på 29 mio. (Q1 2018/19: 23 mio.).

Pengestrømme fra driftsaktiviteter fratrukket investeringsaktiviteter (eksklusive investeringer i værdipapirer) udgør en positiv likviditetsvirkning på 289 mio.

Koncernens rentebærende nettoindestående udgør 239 mio. pr. 31. december 2019. Implementering af IFRS 16 påvirker den rentebærende gæld med -403 mio.

* Resultat justeret for tabt voldgiftssag som meddelt i selskabsmeddelelse 16. januar 2019.

Forventningerne til regnskabsåret 2019/20



Forventningerne til regnskabsåret som helhed er uændrede. EBIT forventes at blive i størrelsesordenen 560 mio.



Omsætningen forventes at blive cirka 1 % højere end i regnskabsåret 2018/19.







Yderligere oplysninger

Administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen, tlf. 8744 2222.

