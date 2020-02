Bestyrelsen i Lollands Bank har behandlet og godkendt årsrapporten for 2019, og glæder sig endnu engang over, at banken præsenterer et resultat på et meget tilfredsstillende niveau. Resultatet før skat blev på 65,0 mio. kr. og efter skat 54,4 mio. kr. og endelig udgør bankens totalindkomst 57,3 mio. kr.



Bankens kapitalprocent kan ved udgangen af 2019 opgøres til 19,2 % og kapitaloverdækningen til 5,4 %.







