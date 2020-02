Marimekko Oyj, Lehdistötiedote, 26.2.2020 klo 15.30

Marimekko ja suomalainen kuituteknologiayhtiö Spinnova esittelevät ensimmäiset painokuosilliset vaatteet, joiden kangas on tehty Spinnovan teknologialla ilman haitallisia kemikaaleja valmistetusta puupohjaisesta kuidusta. Ikonisen Unikko-kuosin ja Marimekolle tunnusomaisten raitojen koristamat demotuotteet ovat osoitus kuituinnovaation tuomista mahdollisuuksista tulevaisuuden kestävämmälle tekstiiliteollisuudelle.

“Vastuullisuus lähtee suunnittelusta. Me Marimekossa uskomme, että ajaton ja kestävä design, joka tuottaa asiakkaillemme iloa vuosiksi, on vastuullinen valinta. Tuotteen elinkaaren pituuden ja vastuullisuuden maksimointi alkaa suunnittelijan työpöydältä, ja tehdyillä materiaalivalinnoilla on suuri merkitys. Kangaspainomme Helsingissä ei ole vain tuotantolaitos, vaan mitä suurimmassa määrin myös luova ideahautomo. Se tarjoaa meille ainutlaatuisia mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti erilaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja näin viedä koko tekstiiliteollisuutta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Yhdessä Spinnovan kanssa olemme ottaneet merkittäviä askelia uusien puupohjaisista kuiduista valmistettujen materiaalien kehittämisessä. Olemme ylpeitä voidessamme esitellä nämä demotuotteet: Marimekko-asut, meille tyypilliset vahvat kuviot mullistavan vastuullisella kankaalla”, kertoo Marimekon kuviosuunnittelu- ja tuotekehitysjohtaja Minna Kemell-Kutvonen.

Denimin tyyppisestä Unikko-kuvioisesta kankaasta valmistetut takki ja laukku sekä raidallinen trikoopaita, väreiltään kirkkaan sini- ja punavalkoisia, pohjautuvat Marimekon ajattoman suunnittelun peruselementteihin. Näillä klassisilla elementeillä, suurennetuilla mittasuhteilla ja raikkailla väriyhdistelmillä leikitellen Marimekon vaatesuunnittelija Riikka Buri antoi demotuotteille modernin ilmeen. Sekä kudottu kangas että trikoo on valmistettu Spinnova-kuidusta, johon on yhdistetty puuvillaa ja/tai lyosellia. Marimekko suunnitteli, painoi ja valmisti asut Marimekko-talossa Helsingin Herttoniemessä.

Marimekon ja Spinnovan yhteistyö uusien, puupohjaisten tekstiilien kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi alkoi vuonna 2017. Kahdessa vuodessa yhteistyö on edistänyt merkittävästi Spinnovan teknologiaan pohjautuvien lopputuotteiden kehittämistä muoti- ja tekstiilialan laatu- ja vastuullisuusvaatimukset täyttäviksi.

“Meille on ollut arvokasta työskennellä Marimekon kaltaisen rohkean, asiantuntevan kumppanin kanssa ja saada näkemystä kuidun ominaisuuksista ja tuotteista, joihin se sopii. Ensimmäisten prototyyppien esitteleminen globaalisti tunnetun, ikonisen brändin kanssa on Spinnova-tiimille hieno hetki, sanoo Spinnovan toimitusjohtaja ja perustajajäsen Janne Poranen.”

Marimekon kunnianhimoisen vastuullisuusohjelman yksi tärkeimmistä sitoumuksista on jatkuvasti lisätä vastuullisen puuvillan ja muiden vastuullisempien raaka-aineiden osuutta Marimekon tuotteissa ja pakkauksissa. Spinnova-kuitu on erittäin lupaava uusi materiaali.

Puusellu voidaan Spinnovan teknologialla muuntaa tekstiilikuiduksi ilman liuotusprosesseja tai haitallisia kemikaaleja. Menetelmä on merkittävästi ympäristöystävällisempi kuin esimerkiksi viskoosin tai puuvillan tuotanto. Spinnova-kuidun tuotannossa käytetään noin 99 prosenttia vähemmän vettä kuin puuvillan arvoketjussa. Spinnova-kuidusta tehty kangas on täysin kierrätettävä myös käytön jälkeen, ja se maatuu nopeasti, mikä pienentää kuidun koko elinkaaren ympäristöjalanjälkeä entisestään.



Kuvia demotuotteista löydät Marimekon mediapankista: https://mediabank.marimekko.fi/l/7ztHWmgLMSqJ

Lisätietoja:



Asta Halme, Marimekon viestintä, Puh. 09 7587 233 /asta.halme@marimekko.com

Toimitusjohtaja Janne Poranen, Spinnova: Puh. 0400 138 711 / janne.poranen@spinnova.fi



JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet





Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Spinnova on suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää ekologista, mullistavaa teknologiaa selluloosapohjaisen tekstiilikuidun tuotantoon. Spinnovan patentoituun menetelmään ei sisälly lainkaan haitallisia kemikaaleja tai sivu- tai jätevirtoja, mikä tekee kuidusta maailman ekologisimman. Kuitu on myös kierrätettävissä Spinnovan prosessilla ilman haitallisia kemikaaleja. Spinnova on sitoutunut käyttämään raaka-aineinaan vain sertifioitua puuta tai jätevirtoja. Spinnovan tavoite on kaupallistaa kuitutuotteensa globaalisti, yhteistyössä merkittävien tekstiilialan brändien ja teollisten kumppaneiden kanssa. Spinnova on saanut mm. vuonna 2018 Fast Company -lehden World Changing Idea -palkinnon sekä ISPOn ja Scandinavian Outdoor Awardin ympäristötekopalkinnot vuonna 2020.

www.spinnova.fi