VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (« TELUS » ou la « société ») (TSX : T, NYSE : TU) a annoncé aujourd’hui la clôture de l’émission (l’« émission ») d’actions ordinaires (les « actions ordinaires »), selon une convention de prise ferme, y compris de l’exercice complet de l’option d’attribution excédentaire (l’« option d’attribution excédentaire »). Cette émission avait été annoncée le 19 février 2020.



Le syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, avec Marchés des capitaux CIBC, BMO Marchés des capitaux et Banque Scotia en qualité de teneurs de livre associés, ont exercé l’option d’attribution excédentaire pour acheter 3 750 000 actions ordinaires additionnelles au prix unitaire de 52 dollars canadiens. En comprenant l’exercice de l’option d’attribution excédentaire, la société a vendu un groupe de 28 750 000 actions ordinaires pour un produit brut total de 1 495 000 000 dollars canadiens.

Le produit de l’émission sera utilisé pour des affaires générales, notamment le financement d’occasions de croissance, des dépenses en immobilisations et la réduction des dettes.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des actions ordinaires, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où pareille offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu’une autorisation de placement soit accordée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars canadiens et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

