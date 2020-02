TORONTO, 26 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur Canada et l’Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) ont conclu un partenariat pour soutenir les entrepreneurs autochtones âgés de 18 à 39 ans, et ce, partout au Canada.



Ayant toutes deux un mandat d’envergure nationale — l’ANSAF représente un réseau de plus de 50 institutions financières autochtones (IFA) dans toutes les régions du Canada et Futurpreneur soutient les jeunes entrepreneurs d’un océan à l’autre du pays — les deux organisations travailleront de concert pour identifier les futurs entrepreneurs autochtones qui ont recours aux services du réseau d’IFA de l’ANSAF et leur offrir le financement de démarrage et les services de soutien dont ils ont besoin pour mettre sur pied ou acquérir des entreprises.

Dans le cadre d’une étude effectuée en 2016 par le Conseil canadien pour le commerce autochtone, plus de la moitié des entrepreneurs autochtones sondés ont indiqué que leurs plus importants défis consistaient à déterminer les sources de financement potentielles.

« Lors du lancement d’une entreprise, l’accès à du financement de démarrage est l’un des principaux obstacles auxquels les jeunes entrepreneurs sont confrontés, a expliqué Karen Greve Young, chef de direction de Futurpreneur Canada. Pour soutenir un plus grand nombre d’entrepreneurs autochtones, surtout ceux qui résident dans de petites collectivités, la première étape est de leur faire connaître le soutien financier dont ils disposent. En travaillant de concert avec l’ANSAF et le réseau d’IFA, nous serons en mesure de rejoindre un plus grand nombre de jeunes qui souhaitent devenir propriétaires d’une entreprise afin de leur fournir le financement, le mentorat et les ressources taillées sur mesure dont ils ont besoin pour lancer des entreprises et en assurer le succès. »

« Le développement des entreprises est l’un des principaux moteurs de la création d’emplois et de la richesse, ce qui permet aux collectivités d’accroître leur résilience, qu’elles soient ou non autochtones, a déclaré Shannin Metatawabin, chef de la direction de l’Association nationale des sociétés autochtones de financement. L’ANSAF, par le biais de son réseau d’institutions financières autochtones, et Futurpreneur Canada, qui a soutenu des milliers de jeunes entrepreneurs depuis plus de 20 ans, sont des partenaires idéaux pour fournir l’appui nécessaire au développement d’entreprises dirigées par de jeunes Autochtones, d’un océan à l’autre du pays. »

Ce partenariat permettra à Futurpreneur Canada et à l’ANSAF d’évaluer les obstacles et les lacunes en matière de services auxquels font face les jeunes entrepreneurs autochtones et de collaborer à l’élaboration d’outils et de modèles bien adaptés qui contribueront à combler ces écarts. Dans le cadre de ces travaux, l’ANSAF, avec l’appui de Futurpreneur, mettra sur pied un conseil consultatif sur la jeune entreprise autochtone, composé de six à huit jeunes entrepreneurs autochtones prospères afin de tirer profit de leurs points de vue et de leur expérience en affaires et de déterminer les meilleurs moyens de soutenir ce marché mal desservi.

Ensemble, les partenaires lanceront également une campagne de sensibilisation mettant en vedette de jeunes entrepreneurs autochtones qui relateront la réussite de leur parcours et serviront de modèles aux jeunes Autochtones qui envisagent d’opter pour une carrière en entrepreneuriat.

« En tant qu’entrepreneure et Métisse, je suis pleinement consciente des défis supplémentaires auxquels les entrepreneurs autochtones sont confrontés. Je suis donc très heureuse d’avoir la possibilité de collaborer avec des organisations comme l’ANSAF pour aider les jeunes entrepreneurs autochtones à lancer ou à acquérir des entreprises dans tout le pays, a mentionné Cindy Goertzen, membre du conseil d’administration de Futurpreneur Canada, cofondatrice et chef de l’exploitation de Trivenity Corporation et cofondatrice et présidente du Maira Group inc. Futurpreneur a pris l’engagement d’accroître son soutien à cette population de jeunes chefs d’entreprise talentueux, qui ne cesse de grandir. » Outre Mme Goertzen, le conseil de Futurpreneur Canada compte également parmi ses administrateurs David Sharpe, chef de la direction de Bridging Finance inc. M. Sharpe, qui est aussi d’origine autochtone, possède de solides antécédents dans le secteur des sociétés privées de gestion de placements par emprunts des Premières Nations du Canada.

« Les entrepreneurs autochtones exercent un impact important sur leur collectivité, non seulement en créant de l’emploi, mais en contribuant à l’établissement d’économies locales plus résilientes, a souligné Jean Vincent, président du conseil d’administration de l’ANSAF. On observe un besoin croissant de capitaux pour alimenter les entreprises dirigées par des jeunes et de grandes possibilités d’en faire des moteurs de la prospérité pour l’ensemble du Canada. Grâce à ce partenariat, un plus grand nombre d’entreprises autochtones auront plus facilement accès à des capitaux, ce qui profitera à tous les milieux d’affaires canadiens. »

Le partenariat a officiellement été annoncé aujourd’hui, dans le cadre du Forum sur la prospérité autochtone, un événement annuel visant à promouvoir les entreprises autochtones, organisé par l’ANSAF.

Renseignements supplémentaires

La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus marquée au Canada, le nombre de jeunes de 15 à 34 ans des Premières Nations et des collectivités métisse et inuite affichant une hausse particulière (un segment démographique qui a augmenté de 39 % entre 2006 et 2016, par rapport à seulement un peu plus de 6 % chez les jeunes non autochtones). — Statistique Canada

Si le taux de l’entrepreneuriat autochtone, tel que mesuré par le nombre de travailleurs autonomes, connaît lui aussi une hausse — et augmente à un taux plus rapide que dans la population canadienne en général —, il demeure plus faible que celui qui est observé dans la population non autochtone plus largement. — Sondage sur les commerces autochtones 2016 mené par le Conseil canadien pour le commerce autochtone

Augmenter le taux de l’entrepreneuriat autochtone donnera un élan indispensable pour la prospérité et la résilience des collectivités canadiennes en général, favorisant la création de jusqu’à 200 000 emplois supplémentaires (sans compter les entrepreneurs eux-mêmes) pour les personnes d’origine autochtone et non autochtone. — Rapport spécial de 2017 sur les entreprises autochtones par les Services économiques TD

À propos de Futurpreneur Canada



Depuis 1996, Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales des jeunes Canadiens. Il est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources, du financement et du mentorat aux jeunes de 18 à 39 ans qui aspirent à devenir propriétaires d’entreprise. Son programme de mentorat, reconnu à l’échelle internationale, permet de procéder au jumelage de jeunes entrepreneurs et d’experts du milieu des affaires provenant de son réseau constitué de près de 3 000 mentors bénévoles.

Futurpreneur Canada est membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneurs du G20, représentant du Canada au réseau Youth Business International et hôte officiel de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

www.futurpreneur.ca / Facebook : Futurpreneur / Twitter : @Futurpreneur

Les médias sont priés de communiquer avec : media@futurpreneur.ca

À propos de l’Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF)

L’Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) est un réseau composé de plus de 50 institutions financières autochtones (IFA) dont la vocation est de stimuler la croissance économique pour tous les Autochtones au Canada. À ce jour, le réseau d’IFA a fourni plus de 46 000 prêts totalisant plus de 2,7 milliards de dollars à des entreprises appartenant aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. L’ANSAF apporte son appui au réseau en renforçant la capacité des IFA et en favorisant le développement des entreprises autochtones. L’objectif de l’ANSAF est d’offrir des possibilités aux entrepreneurs et d’accroître la prospérité des peuples autochtones du Canada. Ces efforts améliorent l’autonomie et la viabilité sociales et économiques des peuples et des collectivités autochtones à l’échelle du pays.

Demandes des médias

André Jetté, gestionnaire des communications : ajette@nacca.ca, 613-688-0894, poste 506